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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Bebekli Evlerde Mutlaka Olması Gereken Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Bebekli Evlerde Mutlaka Olması Gereken Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 15:26

Bebekli evler için alınması gereken birçok ürün var. Bu ürünler sayesinde bebekle birlikte evde konforlu yaşamak mümkün. Bebeği olan veya bebek bekleyenler için bu ürünler şart! Bebeği olan herkesin alması gereken ürünleri merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım... 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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HappiestBaby Priz Emniyet Kapağı

HappiestBaby Priz Emniyet Kapağı

Priz koruyucular, bebekli evlerde mutlaka olması gereken ürünler. Bebeklerin özellikle emeklediği ve yürüdüğü dönemde bu ürünler en büyük ihtiyaçlardan. Kolayca takılıp çıkarılabilen kapaklarla bebeğinizi tehlikelerden koruyabilirsiniz.

10 tane gelen priz emniyet kapağını hemen almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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NIVEA Baby Hassas Bebek Yağı

NIVEA Baby Hassas Bebek Yağı

Bebeğinizin cildini nemlendirmek için bu yağ şart. İçinde alkol ve paraben bulunmayan yağ, bebeğinizin hassas cildini koruyor. Cildi yumuşatarak rahatlatan bebek yağı yoğun nemlendirme sağlıyor. 

Kolayca sürülen ve masaj için uygun bebek yağını satın almak için tıklayın.

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Sleepy Natural Ultra Hassas Bebek Havlusu

Sleepy Natural Ultra Hassas Bebek Havlusu

Islak mendil, bebeklerin en büyük ihtiyaçlarından. Bebeğinizin cildi için en iyi ıslak mendili kullanmak gerekiyor. İçinde saf su, doğal bambu ve organik pamuk lifleri bulunan havlu ile bebeğinizin hassas cildi rahatsız olmuyor. 

Bebeğiniz için en iyi bakımı yapmak için tıklayın.

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HappiestBaby Kenar ve Köşe Koruyucu

HappiestBaby Kenar ve Köşe Koruyucu

Bebekleri evdeki tehlikelere karşı korumak gerekiyor. 4 tane gelen kauçuk malzemeden yapılan bu koruyucu bebekli evler için şart. Mobilya kenarlarına takılan bu koruyucular sayesinde bebeğinizi evdeki tehlikelere karşı koruyabilirsiniz. 

Bebeğiniz için güvenli bir ev istiyorsanız hemen tıklayın.

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Mustela Normal Ciltler için Yenidoğan Şampuanı

Mustela Normal Ciltler için Yenidoğan Şampuanı

Yeni doğmuş bebeklerden hassas deriye sahip bebeklere kadar tüm çocuklar için uygun şampuan bebeğinizin derisini nazikçe temizliyor. Banyo suyunun kurutucu etkisini azaltan şampuan bebeğinizin cildini de rahatlatıyor. 

Bebekli evlerde mutlaka olması gereken şampuanı almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Dreambaby Bebek Arabası Puset Mandalı Gölgelik Mandalı

Dreambaby Bebek Arabası Puset Mandalı Gölgelik Mandalı

4 tane gelen mandal mavi ve yeşil rengilde. Bebeğinizin pusetinin üzerine koyacağınız gölgeliği sabitlemek için bu mandalları kullanmak şart. Mandallarla güzelce sabitleyebileceğiniz gölgelikle hem siz hem bebeğiniz rahat edecek.

Bu mandalları almak için tıklayın.

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Agubugu Baby Kumaş Halatlı Çocuk Kilidi

Agubugu Baby Kumaş Halatlı Çocuk Kilidi

Evde çocukları korumak için bu kilitler şart. Yürümeye başlayan bebeklerin çekmece ve dolapları açmasını engellemek için bu kilitler kullanılıyor. Dolaplara bu kilitleri takarak çocuğunuzun güvenliğini sağlayabilirsiniz. 

Tüm kapaklara uyan kilidi almak için tıklayın.

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Bebevo VM903 Bebek Monitörü

Bebevo VM903 Bebek Monitörü

Bebekli evlerin en büyük ihtiyacı bebek monitörleri. Bebeğinizin her hareketini izlemeye yardımcı olacak monitör yüksek çözünürlüklü. Geniş açılı kameraya sahip monitörü sesle aktive etmek mümkün. 

Gece görüş kamerası da olan monitörü almak için tıklayabilirsiniz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Philips Avent Essential Göğüs Pompası

Philips Avent Essential Göğüs Pompası

Bebeklerin doğal emme hareketini taklit eden göğüs pompası bebeği olacak olanların alması gereken bir ürün. 4 farklı masaj modu ve sağım modu olan pompa rahat taşınabilecek şekilde tasarlanmış. 

Canınızı yakmadan sağım yapmayı sağlayan göğüs pompasını almak için tıklayın.

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Fat Brain Dimpl Erken Gelişim Oyuncak

Fat Brain Dimpl Erken Gelişim Oyuncak

Bebeklerin duyusal gelişimini destekleyen oyuncak 10 ay ve üzeri bebekler için uygun. Renk ve boyut algısının oluşmasına destek olan oyuncağı bebeğiniz için mutlaka almanız gerek. İnce ve kaba motor becerilerini de geliştiren oyuncak çocukların da çok hoşuna gidiyor.

Bebeklerin ilgisini uzun süre canlı tutan oyuncağı almak için tıklayın.

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Philips Avent Scf870/20 Buharlı Pişirici ve Blender

Philips Avent Scf870/20 Buharlı Pişirici ve Blender

Bebekleri olanların alması gereken ürünlerin başında blenderlar bulunuyor. Aynı zamanda buharlı pişirici olarak da kullanılabilen bu ürünle kolayca bebeğiniz için mama hazırlayabilirsiniz. Meyve, sebze, balık ya da et pişirmek için kullanabileceğiniz Philips Avent ile lezzetli ev yapımı bebek mamaları yapabileceksiniz.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Chicco Fırça ve Tarak Seti

Chicco Fırça ve Tarak Seti

Bebeğinizin saçını taramak için özel taraklara ihtiyaç var. Bu fırça ve tarak seti bebeğinizin saçlarını nazikçe taramak için ideal. Yuvarlak uçlu tarak bebeğinizi rahatsız etmeden güzelce saçlarını taramanızı sağlıyor.

Bu ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Wee Baby Mama Kaşığı

Wee Baby Mama Kaşığı

2 tane gelen mama kaşıkları silikon uçlu. Bebeğiniz ek gıdaya geçtiğinde çok işinize yarayacak mama kaşıkları silikon oldukları için bebeğinizin ağzına zarar vermiyor. Bebeğinizin kendi kendine yeme alışkanlığı kazanması için bu kaşıklar ideal!

6 ay ve daha büyük bebekler için uygun kaşığı almak için tıklayın.

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Mycey Minderli Emzirme Önlüğü

Mycey Minderli Emzirme Önlüğü

Bebeğinizi emzirirken kullanabileceğiniz önlük %100 pamuktan üretilmiş. Üzerindeki minderle sizi destekleyecek bu önlük sayesinde bebeğinizi rahatlıkla emzirebilirsiniz. 

Bebeğiniz ve sizin için ideal bu önlüğü almak için tıklayın.

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Babyjem Poli Muşamba Önlük

Babyjem Poli Muşamba Önlük

Ek gıdaya başlayan bebekler için önlük çok gerekli. Muşamba önlük oldukça rahat ve kullanışlı. Bebeklere göre tasarlanan bu ürün kumaşı sayesinde kolayca silinebiliyor. Makinede yıkamaya da uygun önlük ile bebeğiniz rahatça yemek yiyebilecek.

Bebeğiniz için en güzel önlüklerden biri olan bu ürünü almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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