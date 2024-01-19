BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Bebekli Evlerde Mutlaka Olması Gereken Ürünler

Bebeğinizin saçını taramak için özel taraklara ihtiyaç var. Bu fırça ve tarak seti bebeğinizin saçlarını nazikçe taramak için ideal. Yuvarlak uçlu tarak bebeğinizi rahatsız etmeden güzelce saçlarını taramanızı sağlıyor.

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