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Eğlenceli ve Eğitici Karne Hediyesi Arayanlara Çocukların Bayılacağı En Yaratıcı Lego Setleri

etiket Eğlenceli ve Eğitici Karne Hediyesi Arayanlara Çocukların Bayılacağı En Yaratıcı Lego Setleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 12:56

Çocukların karne almasına az kaldı. Okulların ara verdiği dönemde hem çocuğunuzu sevindirecek hem de ona kaliteli zaman geçirecek bir hediye almak istiyorsanız lego setleri ideal. Çocuğunuzun zevkine göre alabileceğiniz birçok lego setini sizin için derledik. Gelin bu lego setlerine birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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LEGO Marvel Sonsuzluk Eldiveni

LEGO Marvel Sonsuzluk Eldiveni

590 parçadan oluşan bu lego seti Marvel seven çocuklar için ideal hediyelerden. Thanos'un eldivenini kendiniz legolarla yapmak istiyorsanız bu lego kaçmaz. Legoyu yaptıktan sonra evinizin en güzel yerinde sergileyebileceğiniz bu lego setini gören çocuğunuz bayılacak!

Marvel filmlerine bayılan çocuğunuza karne hediyesi almak için tıklayabilirsiniz.

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LEGO NINJAGO Lloyd’un Yarış Arabası

LEGO NINJAGO Lloyd’un Yarış Arabası

279 parçadan oluşan set 6 yaş üzeri çocuklar için uygun. Ninja maceralarını seven çocukların bayılacağı lego setinin içinde 3 mini figür var. Kılıçlı bir Llyod, alev fırlatıcılı dört tekerlekli motosikletine binmiş Kobra Tamirci, silahlı ve dinamitli Piton Dinamit figürleri ile istedikleri gibi çocuklarınız oynayabilecek.

Bu oyuncağı hediye olarak almak için tıklayabilirsiniz.

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LEGO Classic Yaratıcı Okyanus Eğlencesi

LEGO Classic Yaratıcı Okyanus Eğlencesi

4 yaş ve üzeri çocukların oynaması için uygun bu lego seti 333 parçadan oluşuyor. İçinde rengarenk legoların olduğu bu sete çocuğunuz bayılacak. 6 model fikriyle gelen set karne için ideal hediyelerden.

Çocuğunuza saatlerce vakit geçirebileceği bir hediye almak istiyorsanız tıklayın.

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LEGO® | Disney Princess Muhteşem Macera Kalesi

LEGO® | Disney Princess Muhteşem Macera Kalesi

698 parçalık bu set çocukların kaliteli zaman geçirmesi için en güzel hediyelerden. 6 yaş üzeri çocukların oynayabileceği bu set, Disney hayranlarının en sevdiği oyuncak olacak! İçinde kale, kutlama pastası, hayvan oyun parkı ve birçok aksesuar var.

Ariel, Moana, Rapunzel, Pamuk Prenses ve Tiana figürlerinin olduğu bu lego setini hemen sepete atmak için tıklayın.

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LEGO | Disney Princess Madrigal Evi

LEGO | Disney Princess Madrigal Evi

Disney hayranları için en güzel hediyelerden biri olacak Disney Madrigal Evinin kutusunu bile görünce çocuğunuz çok mutlu olacak. 587 parça olan lego set ile uzun saatler oynamak mümkün. 3 katlı evin içinde birçok aksesuar bulunuyor.

Çocuğunuzun oynarken vaktinin nasıl geçtiğini anlamayacağı bu lego setini almak için tıklayabilirsiniz.

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LEGO® Friends Heartlake City Otobüsü

LEGO® Friends Heartlake City Otobüsü

Otobüs, otobüs durağı ve karakterlerden oluşan set 7 yaş üzeri çocukların oynaması için uygun. Çocuğunuz bu seti önce inşa edip sonra oynayabilecek. 480 parçadan oluşan lego setinin içinde 3 karakter bulunuyor. 

Çocuğuza güzel ve kaliteli bir hediye almak istiyorsanız tıklayın.

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LEGO® City Köpek Balığı Saldırısı Gösteri Yarışması

LEGO® City Köpek Balığı Saldırısı Gösteri Yarışması

Çocuğunuz için hem eğlenceli hem kaliteli vakit geçirebileceği bir oyuncak almak istiyorsanız bu lego setini düşünebilirsiniz. 122 parçadan oluşan set 5 yaş sonrası çocukların oynaması için uygun. İçinde 2 mini figür de bulunan legolarla uzun saatler oynamak mümkün. 

Bu seti almak için tıklayabilirsiniz.

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LEGO Harry Potter Hogwarts Astronomi Kulesi

LEGO Harry Potter Hogwarts Astronomi Kulesi

9 yaş ve daha büyük çocuklar için lego seti Harry Potter temalı. Harry Potter hayranlarına mutlaka alınması gereken sette 8 mini figür, Hedwig oyuncağı ve birçok aksesuar var. Harry Potter karakterleriyle evinizde oynamak için bu seti alabilirsiniz.

Önce kuleyi yapıp daha sonra saatlerce oynayabilecekleri seti buraya tıklayarak alabilirsiniz.

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LEGO® DOTS | Disney Mickey ve Arkadaşları Bileklikler

LEGO® DOTS | Disney Mickey ve Arkadaşları Bileklikler

Çocuğunuzun sanata merakı varsa almanız gereken hediye bu set. 6 yaş ve üzerindeki çocuklara uygun set ile çocuğunuz kendi yaptığı bileklikleri takabilecek. Çocuğunuzun hem hayal gücünü hem tasarım becerilerini geliştirmek için alabileceğiniz lego setinde 5 bileklik var. 

Çocuğunuzun arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirmesini istiyorsanız tıklayın.

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LEGO® Super Mario™ Conkdor'un Kafa Tokmağı Ek Macera Seti

LEGO® Super Mario™ Conkdor'un Kafa Tokmağı Ek Macera Seti

130 parçalık bu set Mario temasına sahip. Mario setinin ek bir paketi olan Conkdor'un Kafa Tokmağı ile daha eğlenceli bir oyun kurmak mümkün. 6 yaş ve büyük çocuklar için alınabilecek bu set lego seven çocuklar için ideal.

Bu seti almak için tıklayın.

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LEGO | Disney Princess Güzel ve Çirkin’in Kalesi

LEGO | Disney Princess Güzel ve Çirkin’in Kalesi

Güzel ve Çirkin'i bilmeyen yoktur. Bu hikayenin lego setini almak istiyorsanız bu ürün tam size göre. 505 parçadan oluşan setin içinde 3 mini bebek figürü bulunuyor. 2 katlı kale yapabileceğiniz set tam bir karne hediyesi!

Çocuklarınızı mutlu edecek hediyeyi almak için tıklayın.

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LEGO® Friends At Gösterisi Römorku

LEGO® Friends At Gösterisi Römorku

Atları seven çocuğunuza alabileceğiniz bu set 989 parça. Binicilik etkinliklerine gitme oyunu oynayarak çocuğunuzun hayal gücünü geliştirecek setin içinde 1 römork, 2 oyuncak at, 1 araba ve 3 mini bebek figürü var.

Atları seven çocuğunuz için ideal bir hediye olacak bu seti almak için tıklayın.

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LEGO Star Wars

LEGO Star Wars

10 yaş üzeri çocuklar için alınabilecek Star Wars legosu ile çocuğunuz sevdiği filmin figürlerini yapıp oynayabilecek.İçinde 1267 parça olan setin içinde Luke Skywalker, General Veers, 2 AT-AT Sürücüsü ve 2 Snowtrooper figürleri var. Legoyu ve Star Wars'ı seven çocuğunuz için en iyi hediyelerden biri olacak bu seti almak için tıklayın.

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LEGO® Marvel Eternals Arishem’in Gölgesinde

LEGO® Marvel Eternals Arishem’in Gölgesinde

Süper Kahraman filmlerine bayılan çocuklar için ideal bir hediye olacak bu set 493 parça. Marvel'ın aksiyon dolu anlarını çocuğunuz evde yaşasın istiyorsanız bu seti çocuğunuza hemen hediye alın. Çocuğunuzun legoları birleştirerek kendine bir oyun kurmasını istiyorsanız bu seti kaçırmayın.

Karne günü çocuğunuzu mutlu etmek istiyorsanız hemen tıklayın.

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LEGO® City Şempanze Yumruğu Gösteri Çemberi

LEGO® City Şempanze Yumruğu Gösteri Çemberi

7 yaş üzeri için uygun lego seti macerayı seven çocukların bayılacağı bir set. Çocuğunuzun önce legoları kurup daha sonra figürleriyle oynayabileceği çember lego seti hediye için ideal bir lego. 

Aksiyon dolu bu oyunu çocuğunuza almak için tıklayın.

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