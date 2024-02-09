BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Mutfakta Hijyen Sağlayan Ürünler

Mutfak bataryası mutfakları temizlerken en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden. 2'si 1 arada batarya paslanmaz çelik. Arıtma başlığı da olan batarya ile temiz su da içebiliyorsunuz.

Bu bataryanın fiyatı 3.499 TL.

Çekilebilen batarya ile mutfağı da kolayca temizleyebilirsiniz. Bu batarya için tıklayın.