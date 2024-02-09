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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Mutfakta Hijyen Sağlayan Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Mutfakta Hijyen Sağlayan Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.02.2024 - 14:09

Mutfakta hijyeni sağlamak bazen zor olabiliyor. Mutfağınızı hijyenik hale getirecek birçok ürün var. Bu ürünleri sizler için derledik. Gelin mutfakta hijyeni sağlamak için işinizi kolaylaştıracak ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Evonox Paslanmaz Çelik Ayaklı Lavabo Çöp Süzgeci

Evonox Paslanmaz Çelik Ayaklı Lavabo Çöp Süzgeci

Hijyenik bu çöp süzgeci paslanmaz çelikten yapılmış. Üçgen şeklindeki bu süzgeç lavaboya tam uyuyor. Lavabo giderine düşen atıklar için bu süzgeç şart.

159 TL'lik bu çöp süzgeç lavabolar için ideal. 

Bulaşık çöpleri için ideal. Lavabo içi temizlemektense bunu çöpe dökmek bana daha pratik geliyor.

Tıkanmaları engelleyen süzgeci satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Porsima Org-50 Dolap Kapağına Asılabilir Pratik Çöp Kutusu

Porsima Org-50 Dolap Kapağına Asılabilir Pratik Çöp Kutusu

Dolap kapağına asılabilen bu pratik çöp kutusu günlük çöpler için ideal. Dolap kapağına asıldığı için yer de kaplamayan bu çöp kutusu çok kullanışlı. Mutfakta iş yaparken elinizin altında olacak çöp kutusunu hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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Miss Collection 715-1 Açılır Kapanır Bulaşıklık

Miss Collection 715-1 Açılır Kapanır Bulaşıklık

Plastik bu bulaşıklık elde yıkanan bulaşıkları koymak için alınması gereken bir ürün. Açılır kapanır yapısıyla bulaşığınıza göre küçültüp büyültmek mümkün. Bulaşık suyunun akmasını sağlayan bu bulaşıklıkla mutfakta rahat edeceksiniz.

Beğendim, güzel şık bir tasarım. Sadece tabak konulan kısım bir tık daha yüksek olsa daha kullanışlı olurdu.

Temiz bir mutfak için buraya tıklayın.

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Evonox Teflon Uçlu Silikon Bulaşık Temizleme Fırçası

Evonox Teflon Uçlu Silikon Bulaşık Temizleme Fırçası

Bulaşık yıkarken kullanabileceğiniz temizleme fırçası ile bulaşıkları kolayca temizleyebiliyorsunuz. Ergonomik yapısı sayesinde bulaşık yıkarken rahatlık sağlayan fırça ile artıklara eliniz değmeden bulaşıkları temizlemeniz mümkün.

Bu fırçanın fiyatı 59 TL.

Yumuşak uçlu fırça sayesinde bulaşıklarınızı çizmeden temizlemek için tıklayabilirsiniz.

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Dolap İçi Kapağa Monte Çöp Kovası

Dolap İçi Kapağa Monte Çöp Kovası

Mutfakta büyük bir çöpe ihtiyacınız varsa bu çöp kovası sizin için ideal olabilir. 11 litrelik kova dolap içine monte edilebiliyor. Paslanmaz çelikten yapılan kova uzun yıllar dayanıklı. 

Eskilerinin yerine tam uydu. Güzel ürün.

Kapak açılınca otomatik olarak açılan kovayı buraya tıklayarak alabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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CREA 3 Yönlü Çekme Duşlu Mutfak Bataryası

CREA 3 Yönlü Çekme Duşlu Mutfak Bataryası

Mutfak bataryası mutfakları temizlerken en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden. 2'si 1 arada batarya paslanmaz çelik. Arıtma başlığı da olan batarya ile temiz su da içebiliyorsunuz.

Bu bataryanın fiyatı 3.499 TL.

Çekilebilen batarya ile mutfağı da kolayca temizleyebilirsiniz. Bu batarya için tıklayın.

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Color G Mutfak Halısı

Color G Mutfak Halısı

Mutfakları temiz tutmanın yolu bir mutfak halısı almak. Yerleri temiz tutarken odaya şıklık da katan bu halı 45x150 cm büyüklüğünde. Kaymaz tabana sahip halı yıkanabiliyor. 

Su geçirmez yapısıyla kaçırmamanız gereken halı için tıklayın.

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Feronya Dolap Kapağı Havlu Askılığı

Feronya Dolap Kapağı Havlu Askılığı

Mutfakta havlu asmak için bu askılık şart. Ellerinizi kurulamak için bir havlu asmak istiyorsanız bu askılık çok kullanışlı. Krom kaplama çelik askılık şık ve dayanıklı.

59 liralık bu askılığı hemen almak için tıklayın.

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Trend Mutfak Önlüğü

Trend Mutfak Önlüğü

Mavi dikey çizgili bu önlük mutfakta vakit geçirenler için gerekli bir ürün. Üstünüz kirlenmeden mutfakta bir şeyler yapmak isterseniz bu önlüğü almalısınız. %100 pamuk bu önlük kullanışlı olduğu kadar şık. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Mutfak Ve Banyo Organizer Demir Raf

Mutfak Ve Banyo Organizer Demir Raf

Mutfağınızdaki sünger ve deterjanlar ortada duruyorsa bu raf tam size göre. Yerden tasarruf etmenizi sağlayacak rafın altı açık olduğu için sünger gibi ürünler hızlıca kuruyor.

Yer kaplamıyor ve bulaşık süngeri kuruduğu için koku yapmıyor.

Bu raf 119 TL. Uygun fiyatlı ürünü hemen almak için tıklayın.

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Katlanabilir Askılı Mutfak Çöp Kovası

Katlanabilir Askılı Mutfak Çöp Kovası

Mutfakta şık duran bir çöp kovası arıyorsanız bu ürünü kullanabilirsiniz. Hem dolap içi hem dışında kullanılabilen bu çöp kovası mutfağınızın çok daha derli toplu olmasını sağlıyor. 

Pratik şekilde kullanılabilen bu kovayı almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Primanova Luna Mutfak Sıvı Sabunluk

Primanova Luna Mutfak Sıvı Sabunluk

Mutfaktaki sıvı sabunluk için bu ürünü alabilirsiniz. Üzerine bez de asılabilen ürün sayesinde beziniz kolayca kuruyor ve koku yapmıyor. Sünger için de yeri olan sabunluk siyah rengiyle çok güzel duruyor. 

Bu ürünü 183 TL'den almak için tıklayabilirsiniz.

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Silikon Katlanabilir Musluk Sıçrama Koruması

Silikon Katlanabilir Musluk Sıçrama Koruması

Lavabodan sıçrayan suları engellemek için bu silikon koruma alınabilir. Üzerine deterjan veya sünger koyabileceğiniz musluk pedi tezgahlarınızı temiz tutmak için şart. 

Temizlik için gerekli bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Tezgah Üstü Bulaşık Matı

Tezgah Üstü Bulaşık Matı

Bulaşıkları kurutmak için bir mat arıyorsanız bu mat kaymaz bir yapıda. Yıkadığınız bulaşıkları hızlıca kurutmaya yarayan mat her mutfağa lazım. Emici yapısı sayesinde kurutma işlemi çok kolay.

Kullanışlığının yanında dekoratif bir ürün de olan bu matı almak için tıklayın.

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Mutfak Rulosu Askısı

Mutfak Rulosu Askısı

Mutfakta havlu kağıt kullanıyorsanız bu askıyı almanız gerek. Dolap altına monte edildiği için yer kaplamayan ve her an elinizin altında olan askıyı hemen almalısınız. 

Bu askıyı beğendiyseniz tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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