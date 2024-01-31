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Şok’ta Satışa Sunulan Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket Şok’ta Satışa Sunulan Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 10:03

ŞOK'a bu hafta herkesin bayılacağı bir ürün geliyor. Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi, çok beğenilen kurutma makinelerinden biri. Tam bir fiyat performans ürünü olan makinenin özelliklerini ve yorumlarını merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 31.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

31 Ocak 2024 ŞOK kataloğuna buradan ulaşabilirsiniz. 👇

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ŞOK kataloğunda her hafta birçok güzel ürün oluyor. Bu haftanın kataloğunda çamaşır kurutmayı eziyet olmaktan çıkaran bir kurutma makinesi modeli var.

ŞOK kataloğunda her hafta birçok güzel ürün oluyor. Bu haftanın kataloğunda çamaşır kurutmayı eziyet olmaktan çıkaran bir kurutma makinesi modeli var.

Birçok olumlu yorumu olan Hoover HLE H9A2DCER-17 Çamaşır Kurutma Makinesi özelliklerine ve yorumlarına gelin birlikte bakalım...

Hoover HLE H9A2DCER-17, giysileriniz için en iyi bakımı sağlıyor. Yüksek performanslı ve tasarruflu kurutma için Hoover ideal!

Hoover HLE H9A2DCER-17, giysileriniz için en iyi bakımı sağlıyor. Yüksek performanslı ve tasarruflu kurutma için Hoover ideal!

Kurutma makineleriyle ilgili en büyük endişe kumaş ve renkleri soldurması. Ama Hoover Kurutma Makinesi, kıyafetlerinizi daha uzun süre korumak için eksiksiz bir kurutma döngüsüne sahip.

Isı pompalı bu kurutma makinesi, kaybedilen sıcak havayı yeniden kullanıyor. Bu yeniden kullanma için ısı pompası devreye giriyor.

Isı pompalı bu kurutma makinesi, kaybedilen sıcak havayı yeniden kullanıyor. Bu yeniden kullanma için ısı pompası devreye giriyor.

Havayı tamburdan geri dönüştüren Hoover Kurutma Makinesi, enerjiyi yeniden kullandığı için evlerde kullanılabilecek en verimli makinelerden biri.

9 kg kurutma kapasitesi olan Hoover Kurutma Makinesinin 9 farklı özelleştirilmiş bakım programı var.

9 kg kurutma kapasitesi olan Hoover Kurutma Makinesinin 9 farklı özelleştirilmiş bakım programı var.

Kumaş türü ve ihtiyaca göre belirlenen programlar sayesinde kıyafetleriniz hem tam istediğiniz gibi kuruyor hem de ilk günkü gibi korunuyor. Bu özelleştirilmiş bakımlardan bazıları şunlar:

  • Fitness bakım

  • Pamuklu bakım

  • Extra bakım

  • Hassas ve taze bakım

Kıyafetlerinizi en iyi şekilde kurutmak için eksiksiz yıkama programı sunuyor.

Kıyafetlerinizi en iyi şekilde kurutmak için eksiksiz yıkama programı sunuyor.

Giysileriniz için derin bir bakım sunan Hoover Kurutma Makinesi, çamaşırlarınız kadar sağlığınızla da ilgili! 

Giysilerin liflerini zorlamadan ana alerjenleri nötralize ediyor. Ev tozu akarları, evcil hayvan tüyleri, polenler ve deterjan kalıntılarından kıyafetlerinizin kurtulmasını sağlıyor. Bu makinenin giysilerinizi hijyenik hale getiren özel bir sistemi var. 🫧

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Hoover Kurutma Makinesi sizin için güvenli bir seçenek. Ayrıntılarına olağanüstü özen gösterilen makine birçok yeni geliştirilmiş özelliğe sahip.

Hoover Kurutma Makinesi sizin için güvenli bir seçenek. Ayrıntılarına olağanüstü özen gösterilen makine birçok yeni geliştirilmiş özelliğe sahip.

Patentli Aquavision teknolojisi sayesinde kurutma makinenizde biriken suyu görebiliyorsunuz. Kolay taşınabilir su tankında biriken suyu başka yerlerde değerlendirebilirsiniz.

Bu kurutma makinesinin ayrıca çift filtre sistemi var. Her iki filtreyi de kolayca çıkarmak ve temizlemek mümkün.

Kurutma makinesinde ayrı ayrı yıkamak size zor gelebilir. Ama Hoover Kurutma Makinesinde kumaşları karıştırmaktan çekinmenize gerek yok! 👚👗

Kurutma makinesinde ayrı ayrı yıkamak size zor gelebilir. Ama Hoover Kurutma Makinesinde kumaşları karıştırmaktan çekinmenize gerek yok! 👚👗

Sentetikleri pamuklu kumaşlarla birlikte atarak hem zamandan hem enerjiden tasarruf etmeniz mümkün.

Hoover Kurutma Makinesinin özel bir uygulaması da var. Bu uygulamayla çamaşır kurutmak kolaylaşıyor. Bluetooth ve Wi-Fi ile uzaktan erişerek makinenizi kontrol edebiliyorsunuz.

Hoover Kurutma Makinesinin özel bir uygulaması da var. Bu uygulamayla çamaşır kurutmak kolaylaşıyor. Bluetooth ve Wi-Fi ile uzaktan erişerek makinenizi kontrol edebiliyorsunuz.

hOn uygulamasını yükleyerek kurutma makinenizi uzaktan yönetebiliyorsunuz. Bu uygulamada en iyi kurutma sonuçları için ipuçları da bulabilirsiniz. hOn uygulaması sayesinde kurutma makineniz çok daha uzun ömürlü oluyor!

Kurutma makinenizin bakım zamanı geldiğinde size bildirim geliyor. Adımlı kılavuzu sayesinde bazı sorunları kendiniz halledebiliyorsunuz.

Etiket tarama fonksiyonu ile etiketini kesseniz de çamaşırlarınızı nasıl kurutacağınızı hep bilebileceksiniz.

Etiket tarama fonksiyonu ile etiketini kesseniz de çamaşırlarınızı nasıl kurutacağınızı hep bilebileceksiniz.

Çamaşır etiketlerini taratarak sanal bir gardırop oluşturabilirsiniz. Uygulamada biriken çamaşır etiketleriniz sayesinde hangi kıyafeti nasıl yıkayacağınızı sizin yerinize o bilecek!

40'ı aşan programı bulunan Hoover Kurutma Makinesi ile birçok program arasında seçim yapabiliyorsunuz. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirebileceğiniz programlarla en iyi sonuçları alabileceksiniz. En sevdiğiniz programları kaydetmeniz de mümkün.

Kurutma makinenizi uzaktan yönetebilmek için bu uygulama bir harika! 🤩

Kurutma makinenizi uzaktan yönetebilmek için bu uygulama bir harika! 🤩

Uygulaması sayesinde en iyi kurutma sonuçlarını elde edebiliyorsunuz. İhtiyaçlarınıza uygun olarak tasarlanmış ek fonksiyonları ve özel programları bulunuyor. Bu sayede kurutucunuzun performansını artırabiliyorsunuz.

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Narin çamaşırları kurutmak hep bir mesele...

Narin çamaşırları kurutmak hep bir mesele...

Narin çamaşırlar için gerçek bakım yapan Hoover Kurutma Makinesi kaşmir ve yün gibi özel yapılı çamaşırların yumuşaklığını ve parlaklığını ilk günkü gibi koruyor.

Bu makinenin teknik özellikleri ise şunlar:

Bu makinenin teknik özellikleri ise şunlar:

  • Önerilen en iyi kurutma programı

  • 40 ek döngü

  • hOn App ile ekstra fonksiyonlar

  • Isı pompası

  • Uzun ömürlü dayanıklılık

  • Önerilen en iyi kurutma programı

  • Giysilerinizde derin bakım

  • 40 ek döngü

  • Güvenli ve güvenilir

  • Bakım için Tara

  • hOn App ile ekstra fonksiyonlar

  • Sıcaklık yönetim sistemi

  • Çift Filtre

Hoover HLE H9A2DCER-17 Kurutma Makinesine gelen yorumlar şöyle:

Hoover HLE H9A2DCER-17 Kurutma Makinesine gelen yorumlar şöyle:

  • Hon uygulamasını indirip telefondan çalıştırıyorum. 44 tane program var, beyazlar, perde, karışık, koyu renkli ve renklilerde çalıştırdım (ekstra kurutma, en iyi ütüleme ve kırışık açma, kendiniz isteğe göre ekliyorsunuz. Ben hep ekledim) ve çok iyi sonuçlar aldım, kıyafetler yumuşacık ütülenmiş gibi ve nemsiz, kurumuş bir şekilde çıkıyor. Makinenin sesi de az rahatsız etmiyor. İçeriye herhangi bir koku yaymıyor. Diğer markalarda yumuşatıcı kokusu kalmıyor diyorlar lakin bende öyle bir sorun olmadı. Hem yumuşatıcı kokuyor hem de yumuşacık oluyor. Zaman ayarı bazen kısalıyor bazen uzuyor, bu da tek bir çamaşır bile nemli çıkmasın diye. Bu bir sorun değil, diğer markalarda da bu durum böyle. Ben çok memnun kaldım. Paketleme de çok güzeldi, sorunsuz bir şekilde elime ulaştı. 2 gün sonra da kurulumu yapıldı.Temizliği de kolay. Teşekkürler.

  • Çok memnunum, genel de koyu renkliler programını kullanıp güneş ayarına getiriyorum. Eğer dolap veya askı ayarını kıllanırsanız kalın kot pantolonlar nemli kalabiliyor. Ama gğneş ayarında tam kuruyor ve havlular dahil yumoş yumoş çıkıyor. Sesli çalışması ile ilgili biz banyoya koyduk, kapıyı kapatınca hiç etkilemiyor. Öyle elzem bir ses değil, elektrik faturamızda da 30 TL kadar fark etti sanırım. (haftada 2 kere çalıştırıyoruz). Şimdilik çok memnunuz, diğer firmalar 2 katı kadardı. Gerek görmedik, pişman değiliz.

  • Ürünü bir haftadır kullanıyorum. Ses seviyesi beklediğim seviyede. Gün içerisinde kimseyi rahatsız etmez. Apartman yaşamı için uygun değil tarzındaki yorumlar bence abartılmış. Kıyafetlerde herhangi bir çekme olmadı.Gayet memnunum.

  • Makina gayet iyi, biz beğendik, ısı pompalı olması elektrik sarfiyatını önemli ölçüde azaltıyor. Makinayı sipariş edeli yaklaşık iki ay oldu. En az 20 kez çalıştırdık, şu ana kadar bir sorun görmedik. Eşim telefonuna programını kurdu. İster manuel ister telefonla uzaktan çalıştırıyor. Bittiği zaman telefonuna bildirim geliyor. Beyaz eşya da marka önemli... Ancak çalıştığı yerlerde rutubet olması kartların erken bozulmasına neden oluyor. (elektronik beyin ve kartlarda şase ve yıpranma fazla oluyor). Çalışma ortamı önemli, havadar ve buhar olmamasına dikkat etmek lazım. Teşekkürler.

  • Ürün performansı mükemmel. Servisi gelip kurdu, makineyi ilk kurutmada çamaşırlardan çıkan tozu görmeliydiniz. Şiddetle tavsiye ederim.

Tüm özelliklerini anlattık! Gelin şimdi bu ürün ne kadar bir de ona bakalım...

Tüm özelliklerini anlattık! Gelin şimdi bu ürün ne kadar bir de ona bakalım...

Şu an indirimde olan Hoover Kurutma Makinesi, 18.299 TL. 

Bu ürünü hemen almak için tıklayın.

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