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ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 31 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 31 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
30.01.2024 - 12:04

ŞOK 31 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Ocak 2024 - 6 Şubat 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

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Tek Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye 279 TL

Tek Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye 279 TL

  • Çift Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye 349 TL 

  • Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 275 TL 

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 299 TL 

  • Silikon Mikro Yastık 69,95 TL 

  • Wellsoft Tv Battaniyesi 159 TL 

  • Kadın Wellsoft Ev Babeti 49,95 TL 

  • Çift Kişilik Fitilli Battaniye 399 TL 

  • Kadın / Erkek Keçe Terlik 99,95 TL

  • 2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorabı 19,95 TL

  • Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 26,95 TL 

  • Penti Daima 50 Den Külotlu Çorap 47,95 TL 

  • Penti Daima 50 Den Pantolon Çorabı 21,95 TL 

  • Kadın Şal Yaka Fitilli Sabahlık 299 TL 

  • Fantom Girdap CS 90000 Torbasız Cyclone Elektrikli Süpürge 2.599 TL 

  • 400 cc The Bottle Geyik Figürlü Çocuk Matara 79,95 TL 

  • Fly Akordiyon Kalemlik 99 TL

Gokidy Pastalı Çay Tepsi Seti 99,95 TL

Gokidy Pastalı Çay Tepsi Seti 99,95 TL

  • Aksesuarlı Manken Bebek 99,95 TL 

  • Pet Seti 99,95 TL 

  • Bulaşık Sepeti 99,95 TL 

  • Saç Kurutmalı Güzellik Seti 69,95 TL 

  • Şef Pizza Seti 69,95 TL 

  • Mega Konser Blok Seti 39,95 TL 

  • Peluş Pet Seti 149 TL 

  • Tamir Seti 69,95 TL 

  • Halka Atma Oyunu 119 TL 

  • Sök-Tak Dinazorlar 39,95 TL 

  • Tekli Yabani Hayvanlar 19,95 TL 

  • Karavanlı Metal Araba 99,95 TL 

  • Metal Çek-Bırak Araba 79,95 TL

  • Sök Tak Jip 79,95 TL 

  • Şehir Araçları Trafik Seti 69,95 TL

  • Uçak Garajım 249 TL 

  • Uçak Evim 79,95 TL 

  • Oyuncak Uçak 79,95 TL 

  • 6 Teker İtfaiye Araçları 59,95 TL

  • Blok Polis Ekibi Serisi 59,95 TL 

  • Taşıyıcı Kamyon 39,95 TL 

  • Oyun Hamuru Seti Çeşitleri 39,95 TL 

  • 3'lü Putty Seti 49,95 TL 

  • 10'lu Makarna Oyun Hamuru 49,95 TL 

  • 4'lü Oyun Hamuru Çeşitleri 49,95 TL 

  • Sürpriz Yumurta 79,95 TL

Haftanın indirimleri;

Haftanın indirimleri;

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ModaLife Arya Genç Odası Takımı 7'li Set 17.799 TL

ModaLife Arya Genç Odası Takımı 7'li Set 17.799 TL

  • Arda Genç Odası Takımı 6'lı Set 17.999 TL

  • Arda Genç Odası Takımı 3'lü Set 12.599 TL

  • Arya Şifonyer 2.699 TL

  • Arya Gardırop 3 Kapaklı Aynalı 6.699 TL

  • Arda Gardırop 3 Kapaklı Aynalı 6.899 TL

  • Arda Karyola Başlık 3.199 TL

  • Arya Kitaplık 1.699 TL

  • Arya/Arda Komodin 1.329 TL

  • Arda Çalışma Masası 2.699 TL

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Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 22.299 TL

Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 22.299 TL

  • Altus 1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi 12.499 TL

  • Hoover Çamaşır Makinesi 21.999 TL

  • Altus 65 L Beyaz Ocaklı Fırın 8.099 TL

  • Xiaomi Redmi 12 128 GB 8 GB 7.599 TL 

  • Yui M200 Multi Fonksiyonel Stand Mikser 4.499 TL

  • Orbus Uzaktan Renk Değiştiren Şerit Led 165 TL

  • Yui 3'ü 1 Arada Retro Smoothie Blender Seti 1.199 TL

  • Yui Easy Chef Pro Mikser 4.799 TL

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