ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 31 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK'a Hoover Çamaşır Kurutma Makinesi Geliyor! 31 Ocak 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 31 Ocak 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 31 Ocak 2024 - 6 Şubat 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Tek Kişilik Çift Tarafı Pamuklu Battaniye 279 TL
Gokidy Pastalı Çay Tepsi Seti 99,95 TL
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ModaLife Arya Genç Odası Takımı 7'li Set 17.799 TL
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Samsung 11 Kg Çamaşır Makinesi 22.299 TL
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