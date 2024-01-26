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Büyük Jack & Jones İndirimi Başladı! %50'ye Varan İndirimden Hemen Almanız Gereken 12 Parça

etiket Büyük Jack & Jones İndirimi Başladı! %50'ye Varan İndirimden Hemen Almanız Gereken 12 Parça

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
26.01.2024 - 15:36

Spor ve klasik tarzı bir araya getiren ve trendleri takip eden Jack&Jones, stil sahibi erkeklerin gözdesi. Dünya çapında milyonlarca kişiye hitap eden bu markanın montları, kabanları, sweatshirtleri ve gömlekleri oldukça popüler. Amazon'un Günün Fırsatları kapsamında, Jack&Jones ürünlerinde %50'ye varan indirimleri sizin için bir araya getirdik. Sweatshirtlerden gömleklere, indirimde yer alan Jack&Jones ürünlerine gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 26.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaynak: https://www.mynet.com/buyuk-jack-jone...
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Jack & Jones JCOLAB AW23 Parka

Jack & Jones JCOLAB AW23 Parka

Jack & Jones'un JCOLAB AW23 Parka modeli, suya dayanıklı dış yüzeyi sayesinde yağmur ve kar gibi olumsuz hava şartlarında bile sizi kuru tutuyor. İçerisinde bulunan yalıtım malzemesi, soğuk hava koşullarında vücut ısınızı korumanıza yardımcı oluyor. Parka, dış ve iç kısmında bulunan kullanışlı cepleri ile telefon, cüzdan, anahtar gibi kişisel eşyalarınızı taşımanızı da kolaylaştırmayı ihmal etmiyor. 

10.329 TL yerine 5.018,76 TL fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Jack & Jones indiriminde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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Jack & Jones Originals Jorvolume Sweat Zip Hood Sweatshirt

Jack & Jones Originals Jorvolume Sweat Zip Hood Sweatshirt

Jack & Jones Originals Jorvolume Sweat Zip Hood Sweatshirt, ayarlanabilir kapüşonu ve fermuarlı yapısıyla rahatlık ve hareket özgürlüğü sunuyor. Yüksek kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanım vaat ederken, rahat kesimiyle de konforlu bir giyim deneyimi sunuyor.

%40 indirimle 1.656 TL'ye düşmüş. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

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Jack & Jones Premium Ceket

Jack & Jones Premium Ceket

Her mevsim rahatlıkla tercih edilebilecek olan ceket, hafif ve konforlu yapısıyla dikkat çekiyor. İnce detaylarıyla tarz ve şıklığı bir arada sunarak, fermuarlı ve düğmeli kapanma özelliği sayesinde kullanışlı bir alternatif oluşturuyor. Günlük yaşamda rahatlıkla giyilebilir ve çeşitli kıyafetlerle uyumlu kombinler yapılabilirsiniz. 

Linki burada.

Jack & Jones indiriminde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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Jack & Jones Sweatshirt

Jack & Jones Sweatshirt

Kendine özgü stilini yansıtmak isteyen her erkeğin tercihi olan bu sweatshirt, tarzınıza tarz katacak sweatshirt, hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan tasarımıyla dolabınızın vazgeçilmezleri arasında yer alacak. 

1.649 TL yerine 1.003 TL fiyatıyla burada sizi bekliyor.

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Jack & Jones JCOLUNAR SWEAT MOCK NECK Sweatshirt

Jack & Jones JCOLUNAR SWEAT MOCK NECK Sweatshirt

Jack & Jones markasının özgün tasarımı olan JCOLUNAR SWEAT MOCK NECK Sweatshirt, yüksek yakasıyla boynunuzu soğuktan korur ve modern tasarımıyla her türlü kombininizle mükemmel bir uyum yakalar.

1.649 TL yerine 1003 TL fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Jack & Jones JJICREEK JJSHIRT AA 399 Gömlek

Jack & Jones JJICREEK JJSHIRT AA 399 Gömlek

Jack & Jones JJICREEK JJSHIRT AA 399 Gömlek, klasik kesimiyle yüksek kaliteli kumaşından dolayı uzun süreli bir kullanım imkanı sağlıyor. Şık ve trend bir görünümü yakalayabileceğiniz bu gömlek, klasik ve spor tarzdaki kombinlerinizle mükemmel bir uyum içerisinde olacak.

%38 indirimiyle burada sizi bekliyor.

Jack & Jones indiriminde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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Jack & Jones JACMARVIN TRUNKS Boxer

Jack & Jones JACMARVIN TRUNKS Boxer

479,70 TL yerine 320,70 TL fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Jack & Jones indiriminde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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Jack & Jones Core Jconight Sweat Crew Neck FST Sweatshirt

Jack & Jones Core Jconight Sweat Crew Neck FST Sweatshirt

Jack & Jones CORE markasının JCONIGHT SWEAT CREW NECK FST Sweatshirt modeli, yuvarlak yakası ve rahat kesimi ile konforlu bir kullanım sunuyor. Basit ve minimal tasarımı sayesinde her türlü kıyafetle rahatlıkla kombin yapabilir ve her stile uyumlu şekilde kullanabilirsiniz.

%34 indirimle burada sizi bekliyor.

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Jack & Jones Gömlek

Jack & Jones Gömlek

Günlük giyim için son derece şık ve rahat bir gömlek arıyorsanız, düz yaka tasarımıyla dikkat çeken melanj desenli bu gömleği tercih edebilirsiniz. Kumaşa farklı renk ve efektler katarak benzersiz bir dokunuş ve stil kazandıran bu desen şıklığınızı ön plana çıkaracak.

669 TL indirimli fiyatıyla hemen buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Jack & Jones JJERUSH ANORAK Mont

Jack & Jones JJERUSH ANORAK Mont

Popüler anorak tasarımına sahip olan bu ceket, hava koşullarına karşı daha iyi bir koruma sağlıyor. Ayarlanabilir bağcıklarla birlikte gelen kapüşonu sayesinde rüzgarlı havalarda veya yağmurlu günlerde başınızı koruyabilmenize imkan tanıyarak, modern ve şık bir görünüme sahip olmasınızı destekliyor.

Hala dolabınızda böyle bir mont yer almıyorsa indirime girmişken hemen buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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Jack & Jones JORVESTERBRO TEDDY SWEAT HOOD SN Sweatshirt

Jack & Jones JORVESTERBRO TEDDY SWEAT HOOD SN Sweatshirt

Rahatlığına ve yumuşaklığına hayran kalacağınız bu sweatshirt, sadece sizin değil görenlerin bile kalbini çalacak! Soğuk kış günlerinde montların, kabanların altından tercih edebileceğiniz ürünü isterseniz serin havalarda da tek başına tercih edebilirsiniz.

Linki burada.

Jack & Jones indiriminde yer alan ürünlerin tamamına da buradan ulaşabilirsiniz.

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Jack & Jones Bisiklet Yaka Tişört

Jack & Jones Bisiklet Yaka Tişört

Yaza çok var diye düşünmeyin şimdiden uygun fiyata hazırlığınızı yapın!

293 TL fiyatıyla buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

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