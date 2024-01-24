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Aynı Şeyleri Giymekten Sıkılan Erkeklerin Kurtarıcısı Olacak 15 Parça

etiket Aynı Şeyleri Giymekten Sıkılan Erkeklerin Kurtarıcısı Olacak 15 Parça

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 10:57

Her gün aynı şeyleri giymekten sıkılan beyler bu içerikte toplanıyor! Kombinlerinize renk katarken sizi olduğunuzdan da tarz gösterecek 15 parçayı içeriğimizde listeledik. Siz de kombininizde yeni parçalar olsun istiyorsanız içerikteki ürünlere şans verebilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 23.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Nautica Erkek Çeyrek Fermuarlı Kazak

1. Nautica Erkek Çeyrek Fermuarlı Kazak

Bu şık ve klasik kesimli çeyrek fermuarlı örgü kazak, uzun kolları ve fitilli yaka, manşet ve etek ucu detaylarıyla dikkat çekiyor. Göğüs kısmında yer alan J sınıfı logo, kazak modeline ayrı bir hava katıyor. Hem rahatlığı hem de şıklığı bir arada sunan bu kazak, kış aylarının vazgeçilmez parçalarından biri olacak.

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2. Jack & Jones JJFLY BOMBER Ceket

2. Jack & Jones JJFLY BOMBER Ceket

Açık kahve rengiyle oldukça şık ve kullanışlı olan bomber ceket, hem spor hem de klasik kombinlerinizle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir parça. Şehir modasına ve stil sahibi erkeklerin tercihi olan bu dış giyim ürünü, her gardıropta mükemmel bir seçenek olacak.

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3. Under Armour UA PIQUE TRACK JACKET Sweatshirt

3. Under Armour UA PIQUE TRACK JACKET Sweatshirt

Dokulu örgü kumaştan üretilen Under Armour, hafifliği ve sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Teri uzaklaştırabilme ve hızlı kuruma özellikleri sayesinde kullanıcı konforunu artırıyor. Üstelik fermuarlı el cepleri ile güvenli bir kullanım imkanı sunuyor.

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4. DeFacto Erkek Triko 2'li Bere

4. DeFacto Erkek Triko 2'li Bere

DeFacto'nun şık ve yumuşak tuşeli triko beresi, soğuk kış günlerinde başınızı sıcak tutmanız için ideal. Bu 2'li set, hem tarzınıza hem de ihtiyaçlarınıza uygun. Kışın vazgeçilmezi olacak bu bereler, burada.

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5. Adidas OZELLE Spor Ayakkabı Erkek

5. Adidas OZELLE Spor Ayakkabı Erkek

Bu adidas koşu ayakkabısı, 90'ların retro stilini modern bir dokunuşla birleştiriyor. Yumuşak Cloudfoam orta tabanı ve dayanıklı dış tabanı ile her adımda konfor sağlarken, farklı malzemelerden üretilen üst yüzeyi ile dikkat çekiyor. Hem şık hem de sportif bir görünüm sunan bu ayakkabı, burada.

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6. Columbia - Fast Trek II Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst

6. Columbia - Fast Trek II Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst

Tam fermuarlı, modern ve klasik kesimli bu polar ceket, erkeklerin her mevsim konforunu sağlar. Fermuarlı cepleri sayesinde hem ellerinizi sıcak tutar hem de telefon gibi değerli eşyalarınızı güvenle saklar. Yüksek boyun yakası ve çeşitli renk seçenekleriyle, hem ısıyı korur hem de günlük kullanıma uygundur.

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7. Columbia Steens Mountain Half Snap Herren-Pullover

7. Columbia Steens Mountain Half Snap Herren-Pullover

Columbia Erkek Steens Mountain Yarım Çıtçıtlı Polar Kazak, MTR filament polarından üretilmiş yumuşak ve sıcak bir kumaşa sahip. Soğuk hava şartlarına karşı mükemmel bir koruma sağlayan bu ceket, aktif dış mekan etkinlikleri için ideal. Ayrıca, boyun çevresinde ekstra sıcaklık sağlayan esnek bir yaka özelliği ve genişletilmiş boyut seçenekleri sunar.

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8. DeFacto Erkek Regular Fit Eşofman Altı

8. DeFacto Erkek Regular Fit Eşofman Altı

Bu DeFacto erkek eşofman altı, yan cepleri ve beli lastikli, paçaları esnek ribanalı özellikleriyle dikkat çekiyor. Regular fit modeli sayesinde tişörtler, sweatshirtler, kapüşonlu hırka ve spor ayakkabılar ile rahatça kombin yapabilirsiniz. Üstelik bu konforlu ve şık eşofman altına sadece 449 TL'ye sahip olabilirsiniz.

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9. s.Oliver BLACK LABEL Erkek Takım Elbise Pantolonu

9. s.Oliver BLACK LABEL Erkek Takım Elbise Pantolonu

Kırçıllı pantolon, rahatlığıyla ön plana çıkan bir parça. Bel kısmındaki büzme ipli sayesinde kişiye özel ayarlanabilirliği bulunuyor. Yan cepleri ile kullanışlılığı artıran bu pantolon, dar kesimiyle de modaya uygun bir tercih.

Burada.

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10. Jack & Jones JJECLASSIC MELANGE SHIRT LS SNGömlekErkek

10. Jack & Jones JJECLASSIC MELANGE SHIRT LS SNGömlekErkek

Bu şık erkek gömleği, koyu gri melanj rengiyle dikkat çekiyor. %100 koton malzemesi ile hem rahatlık hem de kalite sunuyor. Üstelik makinede yıkama kolaylığı ile pratik bir kullanım sağlıyor.

Burada.

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11. Calvin Klein PREMIUM ESSENTIALS ZIP OVERSHIRT Gömlek

11. Calvin Klein PREMIUM ESSENTIALS ZIP OVERSHIRT Gömlek

2092 TL'ye burada bulabilirsiniz.

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12. Mr.Stream Erkek Oduncu Gömlek

12. Mr.Stream Erkek Oduncu Gömlek

Bu ürün, iş ve boş zaman aktiviteleriniz için ideal bir seçenek sunarak, yüksek taşıma konforu ve geniş hareket özgürlüğü ile öne çıkıyor. Üstelik, %100 pamuk kumaştan üretilmiş ve flanel astarlı olmasıyla da kalitesini vurguluyor.

Burada.

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13. Columbia Fairbanks Omni-Heat Erkek Bot

13. Columbia Fairbanks Omni-Heat Erkek Bot

Columbia marka bot, su geçirmez ve nefes alabilen özellikleri sayesinde kış aylarında ayaklarınızı kuru ve sıcak tutar. Yüksek izolasyon kapasitesi ve dayanıklı kauçuk tabanı ile hem konforlu hem de güvenli bir kullanım sunar. OmniTech ve OmniHeat teknolojileri sayesinde üstün bir performans sergileyen bu çizme, kışın zorlu koşullarında bile sizi yarı yolda bırakmaz.

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14. CAMPER Erkek Beetle Bot

14. CAMPER Erkek Beetle Bot

Bu ürün, konforu ve sürdürülebilirliği bir arada sunan orijinal bir Camper ürünüdür. Üst kısmı tamamen deriden yapılmış olan bu ayakkabı, iç astarında %81 kumaş ve %19 deri kullanıyor.

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15. DeFacto Erkek Regular Fit Kolej Yaka Bomber Baskılı İçi Yumuşak Tüylü Hırka

15. DeFacto Erkek Regular Fit Kolej Yaka Bomber Baskılı İçi Yumuşak Tüylü Hırka

DeFacto'nun erkek koleksiyonundan çıkan yeni ürün, Regular Fit Kolej Yaka Bomber İçi Yumuşak Tüylü Hırka, şık tarzı ve spor görünümü ile dikkat çekiyor. Jean pantolon ve eşofmanlarla rahatlıkla kombin yapabileceğiniz bu hırka, günlük kullanımınızın vazgeçilmezi olacak. Çıtçıtlı ve regular fit tasarımıyla bu hırka, konfor ve stil arayan erkeklerin tercihi olacak.

Burada.

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