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Bu Yıl Yeni Ev Arkadaşınız Patili Bir Dostsa Hemen Satın Almanız Gereken 15 Şey

etiket Bu Yıl Yeni Ev Arkadaşınız Patili Bir Dostsa Hemen Satın Almanız Gereken 15 Şey

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 16:26

Kedi ve köpek sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak, birbirinden kullanışlı ve pratik 15 ürünü içeriğimizde listeledik. Kedi paspası, halı yıkama makinesi, kulak temizleme solüsyonu, otomatik kedi tuvaleti, eller serbest tasma ve daha birçok ürün içerikte. Siz de evcil hayvan sahiplendiyseniz ve bazı ürünlerde eksiklik yaşıyorsanız içerikteki ürünlere göz atabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 22.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kyro Tech - Elekli Kedi Tuvaleti Paspası

1. Kyro Tech - Elekli Kedi Tuvaleti Paspası

Elekli paspas, evde kedi besleyenlerin en büyük dertlerinden biri olan kedi kumunun dağılmasını önleyerek hayatı kolaylaştırıyor. Kullanımı basit olan bu paspas, kedi kumunu elekler yardımıyla alt katmanına toplayarak hem temizlik sorununu çözüyor hem de kedi kumu tasarrufu sağlıyor. Kedi sahipleri için vazgeçilmez bir ürün olan Elekli paspas, evin her köşesine yayılan kedi kumlarına son veriyor.

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2. Orret Home - Kedi Köpek Otomatik Temizlenen Tuşlu Tüy Toplayıcı Tarak

2. Orret Home - Kedi Köpek Otomatik Temizlenen Tuşlu Tüy Toplayıcı Tarak

Kedi Köpek Tüy Toplayıcı, düğmeli tasarımı ve kendini temizleme özelliği ile evcil hayvanlarınızın tüylerini kolayca toplayıp, tarağı hızlıca temizler. Su altında da kullanılabilen bu ürün, köpeklerin banyo keyiflerini arttırırken aynı zamanda masaj ve rahatlama etkisi de sağlar. Düzenli kullanımda kısa tüylerin parladığı ve tüy dökülme oranının düştüğü gözlemlenmiştir.

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3. Busstier Store - Kedi Nanesi Avokado Görünümlü Kedi Oyuncağı

3. Busstier Store - Kedi Nanesi Avokado Görünümlü Kedi Oyuncağı

Kedi nanesi, kedinizin sindirim sistemine ve ağız sağlığına yardımcı olurken aynı zamanda stresini de azaltır. Kediniz, kedi nanesi topu ile oynarken sakinleşecek ve çok eğlenecek.

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4. Proline Sabun Kokulu Bentonit Kedi Kumu

4. Proline Sabun Kokulu Bentonit Kedi Kumu

Proline Marsilya Sabun Kokulu Bentonit Kedi Kumu, tamamen doğal hammaddeler kullanılarak üretilmiştir ve herhangi bir kimyasal madde içermez. Sıvıyı hızla emer, anında topaklaşır ve kötü kokuları engellerken ortama hoş bir koku yayılmasını sağlar. Ayrıca, minimum tozlanma özelliği sayesinde kullanım esnasında ortamda tozlanma oluşmaz.

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5. Ata Home - Kalorifer Askılı Kedi Yatağı

5. Ata Home - Kalorifer Askılı Kedi Yatağı

Bu petek kalorifer kedi yatağı, metal askısı sayesinde kolayca peteklere asılabiliyor. Kedinizin rahat edeceği yumuşak bir halıya sahip ve montajı da oldukça basit. Ayrıca, bu yatak kolaylıkla sökülüp tekrar takılabiliyor.

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6. Herniks Doğal Kedi Otlu ve Zilli Toplu Ahşap Kedi Tırmalama Kartonları

6. Herniks Doğal Kedi Otlu ve Zilli Toplu Ahşap Kedi Tırmalama Kartonları

Herniks Tırmalama Kartonları, kedinizin tırnak bakımını sağlarken aynı zamanda stresini azaltıyor ve ona eğlenceli bir aktivite sunuyor. Enerjik kediler için ideal bir çözüm olan bu ürün, aynı zamanda evinize estetik bir dokunuş katıyor. Kısacası, Herniks Tırmalama Kartonları hem kedinizin sağlığına hem de evinizin dekorasyonuna katkıda bulunuyor.

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7. Busstier Store - Sesli Köpek Kedi Mama Bulma Oyuncağı

7. Busstier Store - Sesli Köpek Kedi Mama Bulma Oyuncağı

Minik dostunuzun avcılık yeteneklerini geliştiren ve eğlencesini artıran bir oyuncakla tanışın. Hareket ettikçe ses çıkararak hayvanları uyarır ve aynı zamanda içerisine doldurulan mama, top hareket ettikçe azar azar dökülerek dostunuzun ödülünü almasını sağlar. Hem eğlenceli hem de öğretici bu oyuncak, dostunuzun gününü neşelendirecek.

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8. Bissell MultiClean Spot & Stain Halı - Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

8. Bissell MultiClean Spot & Stain Halı - Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

Halı ve koltuk yıkama makinesi, evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor. HeatWave teknolojisi sayesinde suyun sıcaklığını sabit tutarak, ev ve araba temizliği için 2.2 metre uzunluğunda hortumuyla her yere ulaşıyor. Kullanımı kolay ve taşınabilir olmasıyla da dikkat çeken bu makine, kirli ve temiz su haznelerinin kolayca çıkarılabilmesi özelliğiyle de kullanıcılarından tam puan alıyor.

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9. Apatal Evcil Hayvanlar İçin 8'li Paket Kanepe Engelleyici

9. Apatal Evcil Hayvanlar İçin 8'li Paket Kanepe Engelleyici

Apatal markasının köpekler için ürettiği koltuk altı oyuncak engelleyici, su geçirmez PVC malzemeden yapılmıştır ve evcil hayvanların oyuncaklarının mobilyaların altına girmesini engeller. Yuvarlatılmış köşeleri ve şeffaf tasarımı ile güvenli ve dayanıklı bir üründür. Ayrıca, evcil hayvanların ve oyuncakların mobilyaların altına girmesini engelleyerek evin düzenini korur.

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10. Gihunk - Eller Serbest Köpek Tasması

10. Gihunk - Eller Serbest Köpek Tasması

Belinize takarak ellerinizi serbestçe kullanabileceğiniz köpek tasması son zamanların en sevilen evcil hayvan ürünlerinden. Bu çok işlevli köpek tasması, 8 farklı şekilde kullanılabilen bir tasarım sunuyor. Dayanıklı naylon malzeme ve ayarlanabilir paslanmaz kancaları ile köpeğinizi güvende tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca, yansıtıcı iplik özelliği sayesinde gece yürüyüşleriniz daha güvenli hale geliyor. 

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11. Crystalin - Animal Health Kedi ve Köpekler İçin Göz Kulak Ağız Bakım Solüsyonu

11. Crystalin - Animal Health Kedi ve Köpekler İçin Göz Kulak Ağız Bakım Solüsyonu

Köpeğinizin ve kedinizin bakımını kolaylaştıran bu solüsyon, evcil hayvanınızın kirlenen kulaklarını kolaylıkla temizlemenizi sağlar. Göz ve ağız temizliği için de kullanılabilir.

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12. Simple Solution Kediler İçin Leke ve Koku Giderici Sprey

12. Simple Solution Kediler İçin Leke ve Koku Giderici Sprey

Simple Solution Kediler İçin Leke ve Koku Giderici, kızgınlık dönemindeki kedilerin bıraktığı kokuyu tamamen yok eder. İdrar, dışkı, kan, kusmuk, tüy yumağı gibi birçok lekeyi temizlerken, halılar, döşemeler, yatak takımları ve kıyafetler gibi yıkanabilir tüm yüzeylerde kullanılabilir. Bu ürün, evcil hayvan sahiplerinin yaşam alanlarını temiz ve taze tutmalarına yardımcı olur.

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13. Ubtech UCAT C10 PRO Smart Cat Litter Box - Akıllı Kedi Tuvaleti

13. Ubtech UCAT C10 PRO Smart Cat Litter Box - Akıllı Kedi Tuvaleti

UCAT C10 PRO Akıllı Kedi Tuvaleti, dönebilen silindir hazne ve yenilikçi atık toplama yapısı ile kedi sahiplerinin hayatını kolaylaştırıyor. Mobil uygulama entegrasyonu sayesinde kedinizin tuvalet alışkanlıklarını uzaktan takip edebilir, ayrıca tek bir cihaza 6 kedi dostunuzu ekleyerek onları da izleyebilirsiniz. Ayrıca, her tür kedi kumuyla uyumlu olan bu akıllı tuvalet, çift koku giderme teknolojisi ve kolay atık toplama özelliği ile de dikkat çekiyor.

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14. Trixie Köpek ve Kedi Tarama Eldiveni

14. Trixie Köpek ve Kedi Tarama Eldiveni

Tüm yaşlardaki hassas ve taranmayı sevmeyen evcil hayvanlar için ideal olan bu ürün, özellikle kısa, kıvırcık ve yumuşak tüylü ırklar için mükemmeldir. Ölü tüylerin ve kürk üzerindeki toz ve kirin temizlenmesinde etkili olan bu ürün, evcil hayvanınızın deri kan dolaşımını artırarak tüylerin daha parlak ve sağlıklı olmasını sağlar. Bu ürün, evcil hayvanınızın tüy bakımını kolaylaştırırken aynı zamanda onun sağlıklı ve bakımlı görünmesini de sağlar.

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15. Miapet Kedi Köpek Kapısı 4 Yollu

15. Miapet Kedi Köpek Kapısı 4 Yollu

Miapet'in 4 yollu kedi ve köpek kapısı, evcil hayvanların özgürce hareket etmelerini sağlar. İçeri, dışarı veya her iki yönde de açılabilen bu kapı, aynı zamanda tamamen kilitlenebilir özelliğe de sahiptir. Ahşap kapı, PVC kapı ve duvara monte edilebilen bu ürün, evcil hayvan sahiplerinin yaşamını kolaylaştırıyor.

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