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Defacto’nun İndirime Girmiş En Güzel Parçaları

etiket Defacto’nun İndirime Girmiş En Güzel Parçaları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 10:26

DeFacto, modayı yakından takip edenlerin favori markalarından biri olmayı sürdürüyor. Bu popüler markanın indirimli 15 ürününü sizler için bir araya getirdik. İndirimli ürünler arasında tote çanta, polo yaka kazak, gömlek, oversize tişört gibi birçok trend model bulunuyor. Bu ürünleri indirimli fiyatlarıyla içeriğimizde bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 17.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. DeFacto Kadın Regular Fit Polo Yaka Kazak

1. DeFacto Kadın Regular Fit Polo Yaka Kazak

Polo yaka detayı ile günlük giyiminizde fark yaratacak kazak şu anda indirimde 199 TL.

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2. DeFacto Kadın Regular Fit Kapüşonlu Sweatshirt

2. DeFacto Kadın Regular Fit Kapüşonlu Sweatshirt

Pamuklu Kapüşonlu sweatshirt şu anda indirimde 149 TL. Rahat giyinmek istediğiniz günlerde kurtarıcınız olacak.

Burada.

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3. DeFacto Kadın Kadın Suni Kürklü Tote Vizon Omuz Çantası

3. DeFacto Kadın Kadın Suni Kürklü Tote Vizon Omuz Çantası

Son zamanların trendi ve en çok sevilen modellerden biri de tote çantalar. Herkesin severek kullandığı tote çanta akımına DeFacto da dahil olmuş.

Burada bulabilirsiniz.

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4. DeFacto Kadın Bodycon Kare Yaka Premium Uzun Kollu Mini Elbise

4. DeFacto Kadın Bodycon Kare Yaka Premium Uzun Kollu Mini Elbise

Günlük kombinlerde ve davetlerde giyebileceğiniz siyah yırtmaçlı elbise şu anda indirimde 300 TL.

Burada.

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5. DeFacto Kadın 90's Wide Leg Yırtmaçlı Jean Uzun Pantolon

5. DeFacto Kadın 90's Wide Leg Yırtmaçlı Jean Uzun Pantolon

Yırtmaç detaylı geniş paça pantolon şu anda indirimde 331 TL. 

Burada bulabilirsiniz.

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6. DeFacto Kadın Wide Leg Geniş Paça Gabardin Pantolon

6. DeFacto Kadın Wide Leg Geniş Paça Gabardin Pantolon

İndirimde sadece 312 TL olan pantolon geniş kalıp sevenlerin favorisi olacak.

Burada.

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7. DeFacto Kadın Traditional Bisiklet Yaka Yıldız Varak Baskılı Kısa Kollu Tişört

7. DeFacto Kadın Traditional Bisiklet Yaka Yıldız Varak Baskılı Kısa Kollu Tişört

DeFacto Kadın Traditional Regular Fit Bisiklet Yaka Kısa Kollu Tişört, rahat tasarımı ve kaliteli viskon karışımlı kumaşıyla her mevsim gardırobunuzda bulunması gereken bir parça. Hem şehirli ve havalı kombinlerinizde, hem de günlük kullanımda rahat bir his sunan bu tişört, sadece 135 TL.

Burada.

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8. DeFacto Kadın Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka Sweatshirt

8. DeFacto Kadın Regular Fit Fermuarlı Dik Yaka Sweatshirt

Bu şık ve konforlu, %70 pamuk ve %30 polyester karışımı, regular fit balıkçı yaka sweatshirt, günlük kullanımınız için ideal bir seçim. Üstelik fermuarlı tasarımı ile pratikliği de ön planda. Şimdi indirimde olan bu parçayı sadece 398 TL'ye satın alabilirsiniz.

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9. DeFacto Kadın Yüksek Bel Geniş Paça Premium Şort

9. DeFacto Kadın Yüksek Bel Geniş Paça Premium Şort

Şu anda %24 indirimde sadece 188 TL olan şort, geniş paçası ile rahat kullanım sunuyor. Model kumaştan üretilen şort burada.

İndirimli ürünlerin tamamını burada bulabilirsiniz.

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10. DeFacto Erkek Erkek Nakışlı Pamuklu Cap Şapka

10. DeFacto Erkek Erkek Nakışlı Pamuklu Cap Şapka

Defacto'nun yeni koleksiyonunda yer alan erkek nakışlı pamuklu cap şapka, günlük kombinlerinizi renklendirecek bir parça. Hem şık hem de kullanışlı olan bu şapka, günlük kullanım için ideal. Üstelik şu anda %21 indirimle sadece 126 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Burada.

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11. DeFacto Erkek Regular Fit Tişört

11. DeFacto Erkek Regular Fit Tişört

Erkek Regular Fit Tişört, günlük kullanımdan özel anlara kadar her durumda rahatlık ve şıklığı birleştiriyor. %55 pamuk içeriği ile konforu ön planda tutan bu tişört, şu anda cazip bir indirimle 134 TL'den satışta. Hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada sunan bu ürün, gardırobunuzun vazgeçilmez parçası olmaya aday.

Burada.

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12. DeFacto Erkek Modern Fit Polo Yaka Dokulu Gömlek

12. DeFacto Erkek Modern Fit Polo Yaka Dokulu Gömlek

Defacto'nun yeni koleksiyonundan modern fit kesimli ve polo yaka tasarımlı, %100 pamuk uzun kollu gömlekle günlük kombinlerinize taze bir soluk getirin. Şu anda indirimle 240 TL'ye sahip olabileceğiniz bu gömlek, şıklığınızı ve rahatlığınızı bir arada sunuyor.

Burada.

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13. DeFacto Erkek Slim Fit Esnek Paça Pike Eşofman Altı

13. DeFacto Erkek Slim Fit Esnek Paça Pike Eşofman Altı

DeFacto'nun erkekler için özel olarak tasarladığı Slim Fit Basic Eşofman Altı, konfor ve rahatlık sunan pamuk karışımlı kumaştan üretilmiştir. Ayarlanabilir beli ve fermuarlı paçaları ile yoğun spor aktivitelerinde bile rahat hareket etme imkanı sağlar. Şu anda indirimli fiyatıyla 265 TL'ye satın alabilirsiniz.

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14. DeFacto - NBA Golden State Warriors Lisanslı Oversize Tişört

14. DeFacto - NBA Golden State Warriors Lisanslı Oversize Tişört

DeFacto'nun spor tutkunlarına özel koleksiyonundan Golden State Warriors lisanslı, bisiklet yaka ve oversize tişörtü keşfedin. Yüzde yüz pamuklu bu rahat ve şık tişört, indirimle sadece 150 TL. Spor şıklığınızı konuşturmak için bu fırsatı kaçırmayın!

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15. DeFacto Erkek Baskılı Sweatshirt

15. DeFacto Erkek Baskılı Sweatshirt

Oversize Fit Bisiklet Yaka Sweatshirt, geniş kesimi ve bisiklet yaka detayıyla hem rahatlık hem de stil sunuyor. Uzun ömürlü kullanım için yüksek kaliteli malzemeden üretilen bu sweatshirt, her mevsimde gardırobunuzun temel parçası olacak. Şu anda indirimli fiyatıyla 375 TL'ye satın alabilirsiniz.

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İndirimli ürünlerin tamamını burada bulabilirsiniz.

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