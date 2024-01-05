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Yağışlı Günlerde Bile Tarz Görünmenizi Sağlayacak 15 Parça

etiket Yağışlı Günlerde Bile Tarz Görünmenizi Sağlayacak 15 Parça

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 16:30

Yağmurlu günlerde tarzınızı konuştururken sizi kuru ve sıcak tutacak kazak, hırka, yağmurluk, mont, bot ve birçok ürünü bir araya getirdik. Yağmurlu günlerde kombinleyebileceğiniz parçalardan oluşan içerikte, Harley Davidson, Suud, Pierre Cardin, US Polo Assn ve Lufian gibi markaların ürünlerini bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 05.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Mai Durres Beyaz Oversize Gömlek

1. Mai Durres Beyaz Oversize Gömlek

Bu gömlek, rahat ve şık bir görünüme ve oversize kalıba sahip. Yüksek ısıda yıkama ve kuru temizleme yapmamak koşuluyla, pamuk ve viskon karışımı kumaşı sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Önü düğmeli, etek ucu yuvarlak ve arkası biraz daha uzun tasarımıyla, her ortamda rahatlıkla tercih edilebilir.

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2. Ritnice - Line Kadın Likralı Cırt Kapama Siyah Palazzo Pantolon

2. Ritnice - Line Kadın Likralı Cırt Kapama Siyah Palazzo Pantolon

Uzun boylu kadınların da rahatça giyebileceği palazzo pantolon, kışlık kombinlere yakışan en güzel parçalardan. Rahat ama şık bir stile sahip olmak isteyen kadınların seçimi olan palazzo pantolon burada.

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3. Mai Collection Howell Füme Blazer Ceket

3. Mai Collection Howell Füme Blazer Ceket

Bu şık ve modern katlı yaka dökümlü blazer ceket, özellikle vatkalı ve astarlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Üstün polyester ve rayon karışımı malzemesi ile kaliteyi ve konforu bir arada sunuyor.

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4. Suud Collection Açık Haki Uzun Pamuklu Trençkot

4. Suud Collection Açık Haki Uzun Pamuklu Trençkot

Bu şık ve modern trençkot, açık haki gabardin kumaşı ve kruvaze kapama detayıyla göz alıcı bir görünüm sunuyor. %75 pamuk ve %25 polyester karışımı kumaşı sayesinde hem konforlu hem de dayanıklı. Ayrıca, fileto cepleri, astarı, arka ve ön rüzgarlıkları, kendi kumaşından kuşağı ve omuz ile yakada bulunan apolet detaylarıyla da dikkat çekiyor. 34-42 beden seçenekleriyle herkesin tarzına ve bedenine uyum sağlıyor.

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5. Suud Collection Siyah Deri Biker Trençkot

5. Suud Collection Siyah Deri Biker Trençkot

Zamansız bir şıklık sunan Deri Biker Trençkot, yüksek kalite işçiliği ve yenilikçi formu ile gardıropların vazgeçilmezi olmaya aday. Kruvaze kapama ve kemer detayları ile dikkat çeken trençkot, hem günlük kullanıma hem de gece şıklığına uyum sağlıyor. Üstelik %100 suni deri malzemesi ile hem çevre dostu hem de kullanışlı bir seçenek sunuyor.

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6. HNK Couple Design Yağmurluk

6. HNK Couple Design Yağmurluk

Bu yağmurluk, mat ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan, suya dayanıklı hafif bir kumaştan üretilmiştir. Unisex ve rahat kesimi ile önü çıtçıtlı, astarsız bir tasarıma sahip. XS'den 3XL'e kadar geniş bir beden seçeneği sunar ve laminasyonlu yapısıyla kolayca ıslak bir bez ile temizlenebilir.

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7. Marjin Kadın Küt Burun Topuklu Streç Bot

7. Marjin Kadın Küt Burun Topuklu Streç Bot

Marjin Kadın Topuklu Bot Streç Nayis, sade ve şık tasarımıyla yağışlı günlerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir model. Sokak modasından iş hayatına, her ortamda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu bot, orta boy kalın topuğuyla da konforu ön planda tutuyor. 6 cm'lik topuk yüksekliği ile hem şıklığınızı koruyor hem de rahat bir kullanım sunuyor.

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8. Harley Davidson Dark Brown Kadın Bot

8. Harley Davidson Dark Brown Kadın Bot

Bu şık ayakkabı, kaliteli ve dayanıklı hakiki deri materyalden üretilmiştir. Şık bir görünüm sağlayan kalın topuklu tasarımı ve rahat bir kullanım sunan bantlı bağlama şekli ile dikkat çeker. Göz alıcı kahverengi rengi ile her türlü kombinle rahatlıkla uyum sağlar. Yağışlı günlerde kombinleyebileceğiniz bu ayakkabı için tıktık.

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9. Harley Davidson Black Leather Kadın Bot

9. Harley Davidson Black Leather Kadın Bot

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10. Mai Rafi Füme Fermuarlı Triko Hırka

10. Mai Rafi Füme Fermuarlı Triko Hırka

Bu şık fermuarlı triko hırka, katlanabilir yaka ve uzun kolları ile her mevsime uyum sağlayacak bir parça. Rahat ve kullanışlı kalıbı ile her vücut tipine hitap ediyor. Herkesin dolabında bulundurması gereken triko hırka burada.

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11. İpekyol Ayarlanabilir Bel Şişme Mont

11. İpekyol Ayarlanabilir Bel Şişme Mont

Bu ekru renkli mont, kapitone deseni ve uzun kollarıyla dikkat çekiyor. Ayarlanabilir bel detayı ve kürklü kapüşonu ile hem şık hem de fonksiyonel bir seçenek. 

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12. James Kadın Gri Melanj Dik Yaka Oversize Yarı Fermuarlı Sweatshirt

12. James Kadın Gri Melanj Dik Yaka Oversize Yarı Fermuarlı Sweatshirt

Bu ürün, hem gündelik hem de şık bir giyim tarzına uyum sağlayarak her ortamda rahatlıkla kullanılabilir. Kumaşının kalitesi ve rahatlığı, her türlü aktivite için ideal bir seçim olmasını sağlar. Ayrıca, oversize kesimi ve farklı kombinleme seçenekleri ile her mevsimde tarzınıza eşsiz bir dokunuş katıyor.

Burada.

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13. U.S. Polo Assn. Kadın Lacivert Triko Hırka

13. U.S. Polo Assn. Kadın Lacivert Triko Hırka

Günlük tarzınıza şıklık katmak istiyorsanız, sizi şık gösterirken sıcacık tutacak bu triko hırkaya şans vermelisiniz. 1249 TL.

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14. Pierre Cardin Kadın Vizon Crop Top Triko Kazak

14. Pierre Cardin Kadın Vizon Crop Top Triko Kazak

Vizon renk crop top kazak, örgü motifleri ve omzundaki düğme detayları ile tarzınıza tarz katsın. Üstelik Pierre Cardin Sepette Net %60 İndirim ile şu anda sepette 559 TL. Burada bulabilirsiniz.

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15. Lufian Amber Örme Kadın Eşofman Siyah

15. Lufian Amber Örme Kadın Eşofman Siyah

Lufian'ın örme eşofmanı, %74 pamuk, %20 polyester ve %6 elastan içeriğiyle yağışlı günlerinizi konforlu ve şık bir şekilde geçirebilmeniz için tasarlandı. Şıklığınızdan ödün vermeden rahatlığı yakalamak isteyenler için ideal bir seçenek olan bu eşofman, şu anda %22 indirimle sadece 699 TL. Bu fırsatı kaçırmayın ve Lufian kalitesini deneyimleyin.

Burada.

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