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Sıradan Görünse de Sonuçlarıyla Sizi Etkilemeyi Başaracak 15 TikTok Ürünü

etiket Sıradan Görünse de Sonuçlarıyla Sizi Etkilemeyi Başaracak 15 TikTok Ürünü

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 15:54

TikTok'ta büyük bir popülerlik kazanmış olan ve ilk bakışta basit gibi görünen ancak hayatınızı kolaylaştıracak derecede kullanışlı olan 15 ürünü sizinle paylaşıyoruz. Bu ürünler, kozmetikten mutfak işlerine, temizlikten günlük yaşamın diğer alanlarına kadar birçok farklı alanda zaman ve enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olacak. İşte, hayatınızı kolaylaştıracak ve günlük işlerinizi hızlandıracak 15 pratik ürün.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bu içerik 02.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Allayu - Paslanmaz Çelik Topuk Törpüsü

1. Allayu - Paslanmaz Çelik Topuk Törpüsü

Güçlü saplı nasır sökücü topuk rendesi, ergonomik yapısı ve hafifliği ile pedikür işlemlerinizi evde hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Kuru ve ıslak her türlü ayak derisi üzerinde kullanılabilen bu ürün, kavisli tasarımı sayesinde ayağın tüm bölgelerine rahatlıkla uygulanabilir.

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2. Bluewater Chemgroup - Spa ve Jakuzi Temizleyici

2. Bluewater Chemgroup - Spa ve Jakuzi Temizleyici

Yağları ve diğer istenmeyen maddeleri yok eden Bluewater Chemgroup, spa suyunuzun temiz ve taze kalmasını sağlar. Hoş olmayan kokuları azaltır ve spa suyuna karışabilen losyonlar, şampuanlar gibi organik maddeleri temizler.

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3. HUIOP - Şişe Temizleyici Kauçuk Fırça

3. HUIOP - Şişe Temizleyici Kauçuk Fırça

Bebek şişelerinden termoslara, dar şişelerden geniş boyunlulara kadar pek çok farklı tip şişeyi temizlemeye uygun olan bu ürün, uzun sapı sayesinde her türlü şişenin dibine rahatlıkla ulaşabiliyor. Mutfakta vazgeçilmez bir yardımcı olan bu temizlik aracı, kullanım kolaylığı ile de ön plana çıkıyor.

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4. CeraVe - Nemlendiren Temizleyici Jel

4. CeraVe - Nemlendiren Temizleyici Jel

Dermatologlarla birlikte geliştirilen CeraVe Nemlendiren Temizleyici, cildi nazikçe temizlerken aynı zamanda nemlendirir. İçeriğindeki 3 temel seramid ve hyalüronik asit sayesinde, cildi yağ ve kirlerden arındırırken nem seviyesini de yükseltir. Hassas ciltler için uygundur ve parfüm içermez. Normal ve kuru cilt tipleri için idealdir.

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5. Wellnax - Kullan At Süngerli Özel Deterjanlı Klozet Temizleme Fırçası

5. Wellnax - Kullan At Süngerli Özel Deterjanlı Klozet Temizleme Fırçası

Yeni model özel deterjanlı ve mavi su başlıklı klozet fırçası, banyo temizliğinizi bir üst seviyeye taşıyor. Kolay değiştirilebilir başlıkları sayesinde hijyen konusunda endişelerinizi ortadan kaldırırken, 10 adet yedek başlıkla da uzun süreli bir kullanım imkanı sunuyor. Bu ürün, çocuklarınız ve aileniz için ultra hijyenik bir ortam sağlama konusunda size yardımcı olacak.

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6. Bissell SpotClean ProHeat - Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

6. Bissell SpotClean ProHeat - Halı Koltuk Yıkama ve Leke Çıkarma Makinesi

HeatWave teknolojisi ile donatılmış olan Bissell SpotClean ProHeat, suyun sıcaklığını sürekli sabit tutarak lekelerle daha etkili bir şekilde mücadele ediyor. Güçlü vakum özelliği ve özel deterjanı sayesinde, en inatçı kirler bile kolayca temizleniyor. Üstelik ince, hafif ve kompakt tasarımı ile kullanım sonrası saklama derdine son!

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7. Foccts - Angry Mama Mikrodalga Fırın Temizleyici

7. Foccts - Angry Mama Mikrodalga Fırın Temizleyici

Angry Mama, eğlenceli görünüşünün yanı sıra, mikrodalga fırınlarınızı pratik ve kimyasal içermeyen bir şekilde temizlemek için ideal bir ürün. Sirke ve su karışımı ile çalışan bu ürün, mikrodalga fırınında biriken yağ ve kirleri kolayca temizlemenizi sağlar. Sadece 5-7 dakika içerisinde temizlik işlemini tamamlayan Angry Mama, aynı zamanda buzdolabında koku giderici olarak da kullanılabilir.

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8. Khan Store Roller - Hazneli Tüy Toplama Aleti

8. Khan Store Roller - Hazneli Tüy Toplama Aleti

Evcil hayvan tüylerini toplamak için son derece pratik bir çözüm sunan Khan Store Roller, uygun fiyatı ile burada.

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9. Thalia AHA & BHA Peeling Etkili Güzellik Sabunu

9. Thalia AHA & BHA Peeling Etkili Güzellik Sabunu

AHA ve BHA içerikli ürünler, peeling etkisi ile cildin ölü hücrelerden arınmasını sağlar. Bu sayede cildin tazelenmesine ve canlanmasına yardımcı olur. Ayrıca, cilt üzerindeki lekelerle mücadele eder. Çilek bacak problemi yaşayanlara iyi gelecek ürün burada.

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10. FUKTSYSM - 11'i 1 Arada Mandolin Dilimleyici

10. FUKTSYSM - 11'i 1 Arada Mandolin Dilimleyici

Ergonomik tasarımıyla dikkat çeken FUKTSYSM marka sebze doğrayıcı, mutfakta işlerinizi kolaylaştırıyor. 7 değiştirilebilir bıçağı ve çeşitli ek parçalarıyla her türlü sebze ve meyveyi rahatlıkla doğramanızı, dilimlemenizi ve rendelemenizi sağlıyor. Ayrıca kolay temizlenebilir olması ve bulaşık makinesinde yıkanabilir olması da kullanım kolaylığı sağlıyor.

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11. Kieteiik - Yüzük Temizleyici Kalem

11. Kieteiik - Yüzük Temizleyici Kalem

İçerdiği mikro ince temizleyiciler ve parlatma maddeleri ile takılarınızı ilk günkü gibi parlatır. Seyahatlerinizde yanınızda taşıyabileceğiniz boyutuyla, her an takılarınızı temizleyebilirsiniz. Altın ve gümüş takılarınızı temizlemek için ideal bir çözüm sunar.

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12. LET'SCRUB - Siyah Peeling Eldiveni

12. LET'SCRUB - Siyah Peeling Eldiveni

Evde ya da spa'da kullanım için tasarlanmış olan LET'SCRUB banyo kesesi, mikrodermabrazyon etkisiyle cildinizi derinlemesine temizler ve sağlıklı bir parlaklık kazandırır. Ölü deri hücrelerini ve kirleri kolayca temizleyen bu ürün, aynı zamanda ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltır, cildin oksijenlenmesini sağlar.

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13. Bremorou - 2 Adet Saç Fırçası Temizleme Aracı

13. Bremorou - 2 Adet Saç Fırçası Temizleme Aracı

Bu pratik ve taşınabilir saç fırçası temizleme seti, saç fırçanızı derinlemesine temizlemek için ideal bir çözüm sunuyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretilen bu set, hem evde hem de kuaför salonlarında kullanıma uygundur. Küçük boyutu sayesinde cebinize ya da çantanıza kolayca sığabilir ve dışarıda ya da seyahatlerinizde saç fırçanızı temizlemek için kullanabilirsiniz.

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14. Cosrx Acne Pimple Master Patch - Sivilce Söndürücü Bant

14. Cosrx Acne Pimple Master Patch - Sivilce Söndürücü Bant

Cosrx Acne Pimple Master Patch, aktif akne ve noktalardan oluşan yaraların görünümünü hızla azaltır. Sabah uyandığınızda sivilcelerinizin acısız bir şekilde sönmesine yardımcı olur.

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15. EGNBU - 3'ü 1 arada Küvet ve Fayans Yıkayıcı Duş Temizleme Fırçası

15. EGNBU - 3'ü 1 arada Küvet ve Fayans Yıkayıcı Duş Temizleme Fırçası

Bu pratik temizlik seti, bir uzun direk ve 3 değiştirilebilir fırça başlığı ile banyonuzdaki tüm zorlu bölgelere ulaşmanızı sağlar. Farklı açılarda temizlik yapabilme özelliği ve ayarlanabilir direk boyu ile sırt ve diz ağrısı çekenlerin hayatını kolaylaştırır. Ayrıca, özellikle zorlu köşeler ve yüzeyler için tasarlanmış fırça başlıkları ile temizlik işlemlerinizde mükemmel sonuçlar almanızı garantiler.

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