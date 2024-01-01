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Bir Kere Denedikten Sonra Ömür Boyu Bayılarak Kullacağınız 15 Ürün

etiket Bir Kere Denedikten Sonra Ömür Boyu Bayılarak Kullacağınız 15 Ürün

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
01.01.2024 - 15:30

Kullandıktan sonra aşık olup, etrafınızdaki herkese övgüyle bahsedeceğiniz 15 ürünü içeriğimizde listeledik. Birbirinden iyi, müdavimi olacağınız 15 ürün içerikte. Kozmetikten elektroniğe, mutfak eşyalarından temizliğe evinizde her alanda yardımcınız olacak ürünleri içeriğimizde bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 01.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Duronic Tiftik ve Tüy Toplayıcı FS22

1. Duronic Tiftik ve Tüy Toplayıcı FS22

Duronic Tiftik Toplayıcı, giysilerinizi ve tekstil ürünlerinizi tüy ve topaklardan arındırarak ilk günkü görünümüne kavuşturuyor. Hassas ciltlere uygun olan bu cihaz, kompakt ve hafif tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlıyor. Artık tekstil ürünlerinizin ve mobilyalarınızın bakımı D

Duronic Tiftik Toplayıcı ile çok daha kolay ve etkili.

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2. Oral-B Vitality D100 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Sensi Ultra Thin

2. Oral-B Vitality D100 Şarj Edilebilir Diş Fırçası Sensi Ultra Thin

OralB Vitality şarj edilebilir diş fırçası, sıradan manuel diş fırçalarına göre daha etkili bir temizlik sağlar. Bu fırça, her 30 saniyede bir titreşerek kullanıcısını fırcalama alanını değiştirmesi konusunda uyarır. Ayrıca, 2 dakikalık ideal fırçalama süresini hatırlatan bir zamanlayıcıya sahiptir.

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3. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

3. Maybelline New York Instant Anti Age Eraser Kapatıcı

Instant anti age eraser kapatıcı, mat ve yorgun cildi aydınlatarak mükemmel bir cilt görünümü sağlar. Göz altı şişkinliklerini, ince çizgileri ve koyu halkaları gizleyen bu ürün, kolay uygulama sunan sünger ucu ile herkesin favorisi olmaya aday. Yüksek kapatıcılığı sayesinde cilt kusurlarınızı gizlerken, aynı zamanda cildinizi tazeler ve aydınlatır.

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4. Mavala Scientifique K+ Pro Keratin - Tırnak Serleştirici Cila 50ml

4. Mavala Scientifique K+ Pro Keratin - Tırnak Serleştirici Cila 50ml

Mavala Scientifique K+ tırnak sertleştirici, tırnakların kırılmasını önleyerek manikürünüzün daha uzun süre dayanmasını sağlar. Antep fıstığı ağacından elde edilen kristal reçine damlacıkları içerir ve tırnakların doğal keratinizasyon sürecine yardımcı olur. Kullanımı oldukça kolaydır, tırnak uçlarına sürülür ve birkaç dakika kuruması beklenir.

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5. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

5. L'Oréal Paris Telescopic Maskara - Siyah

Bu özel kirpik uzatma ürünü, tek bir dokunuşla kirpiklerinizi anında daha uzun ve belirgin hale getiriyor. Plastik fırçası ile kirpikleri tek tek ayırarak, gün boyu topaklanma ve bulaşma sorunlarına karşı dayanıklı bir formül sunuyor. Her cilt tipine uygun olan bu ürün, göz alıcı bir bakış için vazgeçilmez bir yardımcınız olacak.

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6. Maybelline New York Hyper Precise All Day Eyeliner - 701 Matte Onyx

6. Maybelline New York Hyper Precise All Day Eyeliner - 701 Matte Onyx

Maybelline New York'un yeni ürünü Hyper Precise All Day Eyeliner, güçlü formülü ve ultra hassas ucuyla mükemmel bir eyeliner deneyimi vaat ediyor. Gün boyu akmayan, dağılmayan ve bulaşmayan yapısıyla göz alıcı çizgiler çizmenizi sağlar. 24 saat kalıcı mat siyah ve 12 saat kalıcı saten bitişli seçenekleriyle, makyajınıza etkileyici bir dokunuş katıyor.

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7. Pastel Lip To Cheek Tint 02 - Lolita

7. Pastel Lip To Cheek Tint 02 - Lolita

Su bazlı formülü ve hafif yapısıyla dudaklara nemlilik katan bu ürün, içeriğindeki hyalüronik asit ve gül suyu sayesinde cildi sakinleştirip yumuşatıyor. Gün boyu canlı ve renkli bir görünüm sunan bu ürün, birkaç hızlı dokunuşla dudaklara canlılık katıyor. Üstelik bulaşmayan yapısıyla da kullanıcılarına rahatlık sağlıyor.

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8. Nascita Pro Üç Boyutlu Saç Fırçası

8. Nascita Pro Üç Boyutlu Saç Fırçası

Bu tarak, özel dişleri sayesinde saçlarınızı kolayca tarar ve kıvırcık saçlarda bile yumuşak bir geçiş sağlar. Isıya dayanıklı yapısıyla hem ıslak hem de kuru uygulamalarda saçınızı yıpratmadan şekil vermenize yardımcı olur. Saç bakımında yeni bir dönem başlatan bu ürün, kolay kullanımıyla da göz dolduruyor.

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9. SAS 6 Adet Buzdolabı Düzenleyici

9. SAS 6 Adet Buzdolabı Düzenleyici

Bu şeffaf organizatör, meyve ve sebzelerinizi buzdolabında taze ve düzenli bir şekilde saklamanızı sağlar. Hem işlevsel hem de estetik bir çözüm sunan bu ürün, 399 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştur. Görsel ferahlığı ile mutfakta hoş bir hava yaratır.

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10. Iophi Raflı ve 6 Kancalı Organizatör Anahtarlık

10. Iophi Raflı ve 6 Kancalı Organizatör Anahtarlık

Kendinden yapışkanlı anahtar kartı, evinizi düzenli tutmanın en kolay yollarından biridir. 3M yapışkan şeritler ve manyetik şerit ile tasarlanmış bu ürün, anahtarlarınızı, cep telefonunuzu ve diğer küçük eşyalarınızı saklamanızı sağlar. Ayrıca, zarif tasarımı ve dayanıklı yapısı ile evin her bölümünde kolaylıkla kullanılabilir.

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11. Squatty Potty Stockholm Katlanır Bambu Tuvalet Taburesi

11. Squatty Potty Stockholm Katlanır Bambu Tuvalet Taburesi

Bu tuvalet aksesuarı, ideal yükseklik, şekil ve tasarımı ile her tuvalette rahatlıkla kullanılabilir. Kalın bağırsağınızı doğru hizalamak için doğal bir diz bükümü taklit etmenize yardımcı olur, bu da daha rahat ve eksiksiz bir çıkarma sağlar. Hem doktorlar tarafından önerilen hem de FDA tarafından onaylanan bu ürün, uzun ömürlüdür ve temizlemesi kolaydır.

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12. URBAN Care Coconut Coffee Yenileyici Ve Pürüzsüzleştirici Vücut Peelingi

12. URBAN Care Coconut Coffee Yenileyici Ve Pürüzsüzleştirici Vücut Peelingi

Urban Care'in Hindistan cevizi ve kahve ile zenginleştirilmiş şekerli vücut peelingi, cildinize ilk kullanımdan itibaren yoğun nem ve pürüzsüzlük sağlar. Doğal kahve tanecikleri cildinizi canlandırırken, özel formülü sayesinde cildinizi ölü deriden nazikçe arındırır. Üstelik bu ürün, paraben içermez, vegan dostu bir içeriğe sahiptir ve dermatolojik olarak test edilmiştir.

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13. Neutrogena - Deep Clean Makyaj Temizleme Mendili

13. Neutrogena - Deep Clean Makyaj Temizleme Mendili

Neutrogena Deep Clean Makyaj Temizleme Mendili, cildinizi derinlemesine nemlendirirken aynı zamanda makyaj ve kirleri, hatta suya dayanıklı maskarayı bile kolayca çıkarır. İçerisindeki hiyaluronik asit sayesinde cildin bariyerini korur ve nemi hapsetmeye yardımcı olur. Dermatologlar tarafından test edilmiş olan bu ürün, aynı zamanda %100 alkolsüz olup hassas ciltler için de uygundur.

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14. L'Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten

14. L'Oréal Paris Infaillible 24H Fresh Wear Pudra Fondöten

Infaillable Pudra Fondöten, tek bir dokunuşla yüksek kapatıcılık ve mat bitiş sağlayarak makyaj dünyasında yeni bir soluk getiriyor. Suya, tere ve transfere karşı dayanıklı olan bu ürün, 24 saat boyunca kalıcılığını koruyor. Aynı zamanda içerisinde bulunan ayna ve sünger aplikatörü ile her an, her yerde pratik bir uygulama imkanı sunuyor.

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15. Yumoş JetFresh Giysi Spreyi Lilyum

15. Yumoş JetFresh Giysi Spreyi Lilyum

Yumoş'un yeni ürünü, giysilerinizi tekrar yıkamadan ferahlatarak, ütü gerektirmeden hızlıca giyilebilir hale getiriyor. ProFresh teknolojisiyle geliştirilen bu ürün, aynı zamanda dermatolojik olarak test edilmiştir. Ayrıca, Yumoş Extra yumuşatıcı ailesinin en sevilen kokularından Lilyum ile geliştirilmiştir.

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16. Scrub Daddy Orijinal Smiley Temizlik Süngeri

16. Scrub Daddy Orijinal Smiley Temizlik Süngeri

Scrub Daddy, sıcaklık kontrollü bir temizlik süngeri olup, soğuk suda sert, sıcak suda ise yumuşak bir yapıya sahip. Çok fonksiyonlu özelliği sayesinde banyo temizliğinden evcil hayvan kaplarına kadar birçok alanda kullanılabilir ve çizilmez özelliği ile de birçok yüzeyde güvenle kullanılabilir. Ayrıca, kokuya dayanıklı olan bu sünger, ergonomik tasarımı ve sevimli gülümsemesi ile temizlik işlerinizi kolaylaştırır.

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