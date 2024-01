Bir Kere Denedikten Sonra Ömür Boyu Bayılarak Kullacağınız 15 Ürün

Infaillable Pudra Fondöten, tek bir dokunuşla yüksek kapatıcılık ve mat bitiş sağlayarak makyaj dünyasında yeni bir soluk getiriyor. Suya, tere ve transfere karşı dayanıklı olan bu ürün, 24 saat boyunca kalıcılığını koruyor. Aynı zamanda içerisinde bulunan ayna ve sünger aplikatörü ile her an, her yerde pratik bir uygulama imkanı sunuyor.

