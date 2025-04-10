CHP'li Ali Mahir Başarır Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Zonguldak Belediye Başkanı İfadeye Çağrıldı

''Bir süre önce eşim ve çocuklarım da çağrılmıştı. Onlar ifadelerini verdiler, ben de çağrılacağımı biliyordum. Yarın gidip ifademi vereceğim'' dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'nin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,

'Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız; cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı. Yırtıp atıyoruz bu soruşturmaları' diye yazdı.