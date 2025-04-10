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CHP'li Ali Mahir Başarır Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Zonguldak Belediye Başkanı İfadeye Çağrıldı

CHP'li Ali Mahir Başarır Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Zonguldak Belediye Başkanı İfadeye Çağrıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
10.04.2025 - 23:37

Bir CHP'li belediye başkanı daha ifadeye çağrıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in ifadeye çağrıldığını duyurdu.

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CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.

İmamoğlu'na destek protestolarına katıldığı için ifadeye çağrılan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem:

İmamoğlu'na destek protestolarına katıldığı için ifadeye çağrılan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem:

''Bir süre önce eşim ve çocuklarım da çağrılmıştı. Onlar ifadelerini verdiler, ben de çağrılacağımı biliyordum. Yarın gidip ifademi vereceğim'' dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'nin Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 

'Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar; faşist, cuntacı ve  dikta yönetimle karşı karşıya ülkemiz! Zonguldak Belediye başkanımız;  cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın tüm ülkenin ortaya koyduğu eylemlere katıldığı için, savcılık ifadeye çağırdı. Yırtıp atıyoruz bu soruşturmaları' diye yazdı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Jonathan

Ya kardeşim ifadesini almadığınız bir Ciguli kaldı. Çağırın sorun bakalım; Binnaz’ı nasıl ayartarak koca bir ülkeye zamanında kıvrak dans ettirdiklerini.

herohe7189

domuzbagci huda akp mhp sevan nisanyan destekli zulmunde siradan birgun.