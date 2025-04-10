CHP'li Ali Mahir Başarır Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Zonguldak Belediye Başkanı İfadeye Çağrıldı
Bir CHP'li belediye başkanı daha ifadeye çağrıldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in ifadeye çağrıldığını duyurdu.
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CHP'li belediyelere yönelik başlatılan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı.
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İmamoğlu'na destek protestolarına katıldığı için ifadeye çağrılan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem:
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Ya kardeşim ifadesini almadığınız bir Ciguli kaldı. Çağırın sorun bakalım; Binnaz’ı nasıl ayartarak koca bir ülkeye zamanında kıvrak dans ettirdiklerini.
domuzbagci huda akp mhp sevan nisanyan destekli zulmunde siradan birgun.