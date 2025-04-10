Kartalkaya’da 78 Kişinin Öldüğü Yangında Bilirkişi Raporu: "Ayrıcalıklı Kişilere" Odaklanılmış
Kartalkaya’da 78 Kişinin Öldüğü Yangında Bilirkişi Raporu: "Ayrıcalıklı Kişilere" Odaklanılmış
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetmişti.
Yangın faciası ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şoke edici ifadeler yer aldı. Uzmanlar, yangının çıkması sonrasında otel yönetiminin üst katlarda bulunan “ayrıcalıklı” kişileri kurtarmak için yangın alarmını çalıştırmakta geç kaldığı ve yangını herkese duyurmadığını tespit etti.
Raporda ayrıca plakası tespit edilemeyen siyah binek araçla “ayrıcalıklı kişilerin” kurtarılmaya çalışıldığı da yer aldı.
Kaynak: Hürriyet
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Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi yılın en acı olaylarından biri olmuştu.
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Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, yangınla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şok edici ifadeler yer aldı.
Siyah binek araçla özel kurtarma operasyonu yapılmış.
Doğru yönetimle 78 kişi ölümden kurtulabilirmiş
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Nereye el atsan bir pislik çıkıyor. İnsanlar kirlenmiş, insanlar değişmiş. İnsanlık ölmüş…
Yarattıklarını yaşamadan ölmesinler
modern Titanik 😒 ayrıcalığınızı ....... sizin