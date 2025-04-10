onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kartalkaya’da 78 Kişinin Öldüğü Yangında Bilirkişi Raporu: "Ayrıcalıklı Kişilere" Odaklanılmış

Kartalkaya’da 78 Kişinin Öldüğü Yangında Bilirkişi Raporu: "Ayrıcalıklı Kişilere" Odaklanılmış

Bolu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.04.2025 - 11:16

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın faciası ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şoke edici ifadeler yer aldı. Uzmanlar, yangının çıkması sonrasında otel yönetiminin üst katlarda bulunan “ayrıcalıklı” kişileri kurtarmak için yangın alarmını çalıştırmakta geç kaldığı ve yangını herkese duyurmadığını tespit etti.

Raporda ayrıca plakası tespit edilemeyen siyah binek araçla “ayrıcalıklı kişilerin” kurtarılmaya çalışıldığı da yer aldı.

Kaynak: Hürriyet

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi yılın en acı olaylarından biri olmuştu.

Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi yılın en acı olaylarından biri olmuştu.

Okulların tatil olması nedeniyle otelde çok sayıda öğrenci de bulunuyordu. Gece saatlerinde otelin restoranlarından birinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmış ve 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın faciası ile ilgili otel sahibi, eşi ve iki kızı da dahil olmak üzere toplam 28 kişi tutuklanmıştı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, yangınla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şok edici ifadeler yer aldı.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, yangınla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda şok edici ifadeler yer aldı.

Soruşturma dosyasına giren 18 Mart tarihli 189 sayfalık raporda, yangın sırasında gerçekleştirilen tahliyelere ilişkin çok çarpıcı tespitler yer aldı. 

Uzmanların videolarda ve telefon HTS tutanaklarında yaptığı incelemelerde, önceliğin otel yöneticileri ile yakınlarına verildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Kaynak

Siyah binek araçla özel kurtarma operasyonu yapılmış.

Siyah binek araçla özel kurtarma operasyonu yapılmış.

Kimliği belirlenmeyen bazı kişilere de ayrıcalıklı davranıldığının video kayıtlarında mevcut olduğuna işaret edilen raporda bu bölüm özetle şöyle yer aldı: 

Hatta yangının haberdar olunması sonrasında görsel ve işitsel uyarı sistemlerinin çalıştırılması yerine, yüksek katlardan yapılacak tahliye sırasında izdiham olması durumunda tahliye şansları düşük olan ayrıcalıklı kişiler için bireysel kurtarma eyleminin gerçekleştirildiğinin görüldüğü, aşağıdan otele doğru gelen plakası tespit edilemeyen siyah binek araç ile bazı kişilerin öncelikli olarak kurtarılmak istendiği...”

Doğru yönetimle 78 kişi ölümden kurtulabilirmiş

Doğru yönetimle 78 kişi ölümden kurtulabilirmiş

Yangından haberdar olan mutfak personelinin resepsiyon görevlisi ile irtibata geçtiği anlatılan raporda “Ancak otelde görevli personelin doğru uyarı ve tahliye kurallarını işletmediği, kendisinin ve bilgilendirdiği kişilerin ayrıcalıklı bir kurtarma eylemine giriştikleri, resepsiyon personelinin ihmallerinin ve eksik davranışlarının yangının sonuçlarının büyümesine sebep olduğu” anlatıldı.

Bilirkişiler, alevlerin ve dumanın katlara yayılma sürelerini de hesaplayarak, “İlkesel olarak 7. kata duman ulaşım süresi baz alındığında resepsiyon görevlisinin yangını haber almasından sonra ‘altın’ 10 dakika zaman vardır ve minimum standartları sağlayan (yangın uyarı sistemi, ikaz düzeneği ve yangın merdivenleri) bir otelden bile bu kadar sürede herkesin çıkması mümkündür” değerlendirilmesi yapıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
29
6
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mülayim Sert

Nereye el atsan bir pislik çıkıyor. İnsanlar kirlenmiş, insanlar değişmiş. İnsanlık ölmüş…

mubeyyentorun17512544

Yarattıklarını yaşamadan ölmesinler

Apollon Merlin Slytherin

modern Titanik 😒 ayrıcalığınızı ....... sizin