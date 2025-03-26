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Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’in Sahibi Halit Ergül’ün Eşi ve Çocukları Gözaltına Alındı

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’in Sahibi Halit Ergül’ün Eşi ve Çocukları Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.03.2025 - 12:10

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

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78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasında yeni bir gelişme yaşandı.

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, son gelişmelerin ardından otel sahibi Halit Ergül'ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve iki kızı, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürüldü.

Dün de İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alınmıştı.

Dün de İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü gözaltına alınmıştı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından Erdoğan hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Erdoğan'ın işlemleri devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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