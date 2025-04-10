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MEB’den Sömestr ve Yaz Tatili Çalışması: “Ara Tatiller Kaldırılacak, Tatiller 1 Ay Olacak” İddiası

MEB’den Sömestr ve Yaz Tatili Çalışması: “Ara Tatiller Kaldırılacak, Tatiller 1 Ay Olacak” İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2025 - 16:10

Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı bir karar iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre; Kasım ve Nisan ayındaki iki ara tatil kaldırılacak onların yerine sömestr tatili 1 aya çıkarılacak. Ayrıca Sözcü’de yer alan iddiaya göre de; dünyada sadece Türkiye'de uygulanan 2 buçuk aylık yaz tatilinin 1 aya düşürülmesi tartışılıyor.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/okul-koridor...
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2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı iki ara tatil kararı almış, eğitim Kasım ve Nisan ayında olmak üzere 1'er hafta daha tatil eklenmişti.

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı iki ara tatil kararı almış, eğitim Kasım ve Nisan ayında olmak üzere 1'er hafta daha tatil eklenmişti.

Bu karara yöneltilen eleştirilere dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bilimsel araştırmalar, öğrencilerin belirli aralıklarla öğretim faaliyetlerine ara vermesinin öğrenmeyi daha etkili hale getirdiğini ve kolaylaştırdığını gösteriyor. Yaz tatili uzadıkça ‘yaz tatili unutması’ olarak bilinen durumun azalması da mümkün olabiliyor' sözleriyle cevap vermişti.

İkinci ara tatilin başlamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İkinci ara tatilin başlamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ara tatillerin kaldırılarak, yarıyıl tatilinin 1 aya çıkarılması gündeme geldi. Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren meselenin bir de ekonomik boyutu var. Tatiller, turizmi canlandıran önemli etkenlerden biri.

Öte yandan dünyada sadece Türkiye'de uygulanan 2 buçuk aylık yaz tatilinin 1 aya düşürülmesi tartışılıyor.

Öte yandan dünyada sadece Türkiye'de uygulanan 2 buçuk aylık yaz tatilinin 1 aya düşürülmesi tartışılıyor.

Yılın en sıcak olduğu dönemler, Temmuz ayının ortası ile Ağustos ayının ortası olarak düşünülüyor. Bakanlık, konuyla ilgili turizm sektörünün temsilcilerinin görüşlerini de alacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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