MEB’den Sömestr ve Yaz Tatili Çalışması: “Ara Tatiller Kaldırılacak, Tatiller 1 Ay Olacak” İddiası

Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı bir karar iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre; Kasım ve Nisan ayındaki iki ara tatil kaldırılacak onların yerine sömestr tatili 1 aya çıkarılacak. Ayrıca Sözcü’de yer alan iddiaya göre de; dünyada sadece Türkiye'de uygulanan 2 buçuk aylık yaz tatilinin 1 aya düşürülmesi tartışılıyor.