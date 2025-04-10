MEB’den Sömestr ve Yaz Tatili Çalışması: “Ara Tatiller Kaldırılacak, Tatiller 1 Ay Olacak” İddiası
MEB’den Sömestr ve Yaz Tatili Çalışması: “Ara Tatiller Kaldırılacak, Tatiller 1 Ay Olacak” İddiası
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/okul-koridor...
Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı bir karar iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre; Kasım ve Nisan ayındaki iki ara tatil kaldırılacak onların yerine sömestr tatili 1 aya çıkarılacak. Ayrıca Sözcü’de yer alan iddiaya göre de; dünyada sadece Türkiye'de uygulanan 2 buçuk aylık yaz tatilinin 1 aya düşürülmesi tartışılıyor.
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2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı iki ara tatil kararı almış, eğitim Kasım ve Nisan ayında olmak üzere 1'er hafta daha tatil eklenmişti.
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İkinci ara tatilin başlamasının ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Öte yandan dünyada sadece Türkiye'de uygulanan 2 buçuk aylık yaz tatilinin 1 aya düşürülmesi tartışılıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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