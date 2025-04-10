"Terörsüz Türkiye" Gündemi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti Heyeti Görüştü
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan “Terörsüz Türkiye” açılımında terör örgütü PKK’nın tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan da “silahları bırakın” çağrısı yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün süreci yürüten DEM Parti heyetini kabul etti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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“Terörsüz Türkiye” açılımında bugün önemli bir gelişme yaşandı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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