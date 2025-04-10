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"Terörsüz Türkiye" Gündemi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti Heyeti Görüştü

"Terörsüz Türkiye" Gündemi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti Heyeti Görüştü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.04.2025 - 15:26

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan “Terörsüz Türkiye” açılımında terör örgütü PKK’nın tutuklu bulunan lideri Abdullah Öcalan da “silahları bırakın” çağrısı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün süreci yürüten DEM Parti heyetini kabul etti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmesi yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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“Terörsüz Türkiye” açılımında bugün önemli bir gelişme yaşandı.

“Terörsüz Türkiye” açılımında bugün önemli bir gelişme yaşandı.

DEM Parti’nin Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan heyeti Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile gelişmeleri görüştü.

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmeye, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Sırrı Süreyya Önder Beştepe’nin çıkışında, 'Çok pozitif bir görüşme oldu, olumlu geçti. Artık çok daha umutluyuz' ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

“Terörsüz Türkiye” açılımı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlamış ve DEM Parti milletvekilleri yıllar sonra İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

Sonrasında heyet Öcalan’ın “Silahları bırakın” çağrısını kamuoyuna duyurmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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