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Ramazan Bingöl Et Lokantası’nın Sahibi, Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Olarak Atandı

Ramazan Bingöl Et Lokantası’nın Sahibi, Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Olarak Atandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2025 - 15:22

Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte 10 ayrı kurula toplam 140 isim atanırken listede yer alan bazı isimler gündem oldu. Sanatçılar Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve sporcu Şahika Ercümen’in de yer aldığı atamalarda Ramazan Bingöl Et Lokantası’nın sahibi Ramazan Bingöl de Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Tarım kebapçının değil, çiftçinin işidir. Bu ülkenin bereketi, siyasi şovlara değil, alın terine emanet edilmelidir' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına 140 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atandı.

Sanatçı Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit Soydan da Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’na atandı. Ayrıca Serbest Dalış Dünya Rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu’nda yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine Göksel Aşan, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Hukuk Politikaları Kurulu üyeliğine yeniden atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğini sürdürecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ise Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçildi.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'na Cevdet Vural atandı.

Atamalarda dikkat çeken bir isim de ünlü kebapçı Ramazan Bingöl oldu.

Atamalarda dikkat çeken bir isim de ünlü kebapçı Ramazan Bingöl oldu.

Ramazan Bingöl Et Lokantası’nın sahibi Ramazan Bingöl de Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

“Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu gibi kritik bir yapıya, bir et lokantası zincirinin sahibi atanıyorsa, bu artık sadece liyakatsizlik değil, alenen tarıma hakarettir. Türkiye tarımda tarihinin en ağır krizlerinden birini yaşarken, bu atama iktidarın meseleyi ne kadar ciddiyetsiz ele aldığını açıkça göstermektedir. Biz daha önce ne gördük? Okul sahibi Millî Eğitim Bakanı oldu. Otel sahibi Turizm Bakanı oldu. Hastane sahibi Sağlık Bakanı oldu. Şimdi de kebapçıdan Tarım Kurulu Üyesi yapıldı. Bu atamaların hiçbiri kamu yararını öncelememiştir. Ortak özellikleri açıktır: Liyakat değil sadakat! Bu anlayışla ne çiftçi kalkınır, ne üretim artar, ne gıda güvenliği sağlanır. Bu nedenle bugün Mersin’deyiz. Çünkü biz tarımı saray mutfağında değil, çiftçinin tarlasında arıyoruz. Tarımsal üretimin geleceği, akademik birikimle, sahadaki deneyimle, çiftçinin sesiyle şekillenmeli. Tarım politikaları kebap tarifleriyle değil, bilimsel verilerle oluşturulmalı. Buradan CHP’li büyükşehir belediyelerimize ve onların Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlıklarına açık bir çağrım var: Bu ülkenin gerçek tarım politikası artık yerelden kurulmak zorundadır. Kooperatifleri ayağa kaldıran, üreticiye doğrudan destek veren, gıdayı halkın hakkı gören tüm modelleri büyütmek, yaygınlaştırmak boynumuzun borcudur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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