Ramazan Bingöl Et Lokantası’nın Sahibi, Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Olarak Atandı
Ramazan Bingöl Et Lokantası’nın Sahibi, Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Olarak Atandı
Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte 10 ayrı kurula toplam 140 isim atanırken listede yer alan bazı isimler gündem oldu. Sanatçılar Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve sporcu Şahika Ercümen’in de yer aldığı atamalarda Ramazan Bingöl Et Lokantası’nın sahibi Ramazan Bingöl de Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Tarım kebapçının değil, çiftçinin işidir. Bu ülkenin bereketi, siyasi şovlara değil, alın terine emanet edilmelidir' dedi.
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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Atamalarda dikkat çeken bir isim de ünlü kebapçı Ramazan Bingöl oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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