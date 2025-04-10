Fenomen Dönercinin Çiğ Et Skandalı Kamerada!
Fenomen Dönercinin Çiğ Et Skandalı Kamerada!
Geçtiğimiz günlerde 6498 kişinin zehirlendiği tavuk döner olayının üzerinden çok geçmeden bir skandal da Adana'da yaşandı. Adana'da karnavalda bir dönercinin daha pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk taktığı anlar ortaya çıktı. Yaşanan skandal cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi yediği tavuk dönerden zehirlenmişti.
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Bu kez de karnaval alanında yer alan farklı bir işletmenin standında dönerci ustasının pişmiş tavuğun üzerine çiğ tavuk koyduğu anlar ortaya çıktı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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