Aşkını Gösterme Biçimin Hangi Kitap Karakterine Benziyor?

Sen aşkını içinde yaşayan, duygularını derinlere gömen ama sevdiğin için her şeyi yapabilecek birisin. Büyük jestler, romantik sürprizler tam sana göre! Ancak bazen geçmişe takılıp kalabiliyorsun. Duygularını ifade etmekte zorlandığın zamanlar olsa da sevdiğin kişi için her şeyi göze alabilecek bir yapın var.