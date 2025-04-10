Aşkını Gösterme Biçimin Hangi Kitap Karakterine Benziyor?
Aşkını yaşama ve gösterme şeklin, içinden fırlayıp geldiğin bir romanın satır aralarında saklı olabilir mi? Kimi insanlar duygularını büyük jestlerle ilan ederken, kimileri derinlerde saklar ve küçük ipuçlarıyla hissettirir. Peki ya sen? Soruları cevapla, kalbinin hangi edebi kahramanla aynı ritimde attığını öğren!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Aşk senin için ne ifade ediyor?
3. Sence aşkını bunlardan hangisi en iyi şekilde anlatır?
4. Bu romantik filmlerden favorini seçer misin?
5. Diyelim bir aşk üçgeninin içindesin. Nasıl davranırsın?
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6. Aşkına ulaşmak için birini etkilemen gerekiyor. Ne yaparsın?
7. Aşık olduğunda hangi şarkı seni en iyi anlatır?
8. Sevdiğin kişiyle uzun süre ayrı kalman gerekirse ne yaparsın?
9. Peki sevgilinle en sık yaşadığın problem ne olurdu?
10. Son olarak, aşk mektubu yazar mısın?
Elizabeth Bennet (Aşk ve Gurur – Jane Austen)
Jay Gatsby (Muhteşem Gatsby – F. Scott Fitzgerald)
Anne Shirley (Yeşilin Kızı Anne – L.M. Montgomery)
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