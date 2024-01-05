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Köpek Sahiplerinin Karşılaşabileceği Beklenmedik Durumlar İçin Pratik Çözümler

etiket Köpek Sahiplerinin Karşılaşabileceği Beklenmedik Durumlar İçin Pratik Çözümler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 11:05

Tatlı dostlarımızla yaşamak bazen beklenmedik durumları da beraberinde getirir. Bu içerikte, köpek sahiplerinin karşılaşabileceği bazı durumlar için pratik çözümler sunan alerji pudrası, köpek emniyet kemeri, tırmalama tahtası, hazneli tüy toplayıcı, taşınabilir su kabı gibi ürünleri detaylarıyla tanıtacağız. Bu ürünler, hem sizin hem de evcil dostunuzun hayatını kolaylaştıracak. Haydi, gelin bu ürünleri birlikte keşfedelim!

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 05.01.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Khan Store Roller - Hazneli Tüy Toplama Aleti

1. Khan Store Roller - Hazneli Tüy Toplama Aleti

Evcil hayvan tüylerini temizlemek için pratik ve kağıt rulolara göre daha sürdürülebilir bir alternatif arıyorsanız, hazneli tüy toplayıcı tam da size göre.

Burada.

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2. Bio Pet Active Paw Nose Care Köpek Pati ve Burun Kremi

2. Bio Pet Active Paw Nose Care Köpek Pati ve Burun Kremi

Köpeğinizin patileri ve burnu için kullanabileceğiniz krem, evcil hayvanınızın patisine ihtiyaç duyduğu bakımı zahmetsiz ve pratik şekilde sağlıyor. Herhangi bir zararlı veya toksik madde içermeyen krem burada.

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3. Glipet - Köpek Yavaş Yeme Mama Kabı

3. Glipet - Köpek Yavaş Yeme Mama Kabı

Yavaş beslenme sağlayan ödül maması kabı, çok hızlı yiyen köpeklerin sindirim sistemi için yararlı görülen bir ürün. Plastikten üretilmiş olan bu dayanıklı oyuncak, evcil hayvanınızın yeme hızını yavaşlatarak onu daha sağlıklı bir yaşama yönlendirir.

Burada.

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4. Zevmi - Kafes Montajı Köpek Otomatik Su Kabı

4. Zevmi - Kafes Montajı Köpek Otomatik Su Kabı

Köpeğinizin kafeste susuz kalmasına engel olan su kabı, damlatmayan yapısı ve sebil özelliği ile evcil hayvanınızın su ihtiyacını kafesi ıslatmadan kolaylıkla karşılayabilir.

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5. Biopetactive - Çay Ağacı Özlü Köpek Şampuanı

5. Biopetactive - Çay Ağacı Özlü Köpek Şampuanı

Bu şampuan, yoğun tüylü köpeklerin tüylerinin taranmasını kolaylaştırırken, aynı zamanda deriyi ve tüyleri besleyerek ekstra güç ve parlaklık sağlıyor. Şampuanın pH dengeli formülü ve nemlendirme özelliği, köpeğinizin derisinin kurumasını engelliyor.

Burada.

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6. BouPower - Köpek Tırmalama Tahtası

6. BouPower - Köpek Tırmalama Tahtası

Ödül maması için özel bölgesi bulunan tırmalama tahtası, köpeğinizin ödül maması ile mutlu olmasını ve tırnaklarının stressiz bir biçimde törpülenmesini sağlıyor. Kolay kurulumu ve pratik kullanımı ile sevilen ürün burada.

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7. Trixie - Köpek Diş ve Ağız Bakım Spreyi

7. Trixie - Köpek Diş ve Ağız Bakım Spreyi

Ağız ve diş sağlığı için kullanılabilecek olan bakım spreyi, köpeklerin ağzında gelişen tartar ve çürük gibi sorunların oluşmaması için oldukça önemli.

Burada.

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8. Pedigree - Büyük Irk Köpekler İçin Ağız ve Diş Çubuğu

8. Pedigree - Büyük Irk Köpekler İçin Ağız ve Diş Çubuğu

Köpeğinizin ağız ve diş sağlığını koruyan, diş eti, plak ve tartar gibi sorunları önlemeyi sağlayan diş çubuğu, ödül maması olarak da kullanılabiliyor. Burada bulabilirsiniz.

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9. Vreplrse - Taşınabilir Köpek Su Şişesi

9. Vreplrse - Taşınabilir Köpek Su Şişesi

Pratik tasarımı ile seyahatlerde, yürüyüşlerde ve gezintilerde susayan köpeğinizin ihtiyacını kolaylıkla giderebilmenizi sağlayan su kabı, silikon halkası ile sızdırmaz özelliğe sahip. Burada bulabilirsiniz.

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10. Crystalin - Köpekler İçin Göz Kulak Bakım Solüsyonu

10. Crystalin - Köpekler İçin Göz Kulak Bakım Solüsyonu

Köpeğinizin bakımını kolaylaştıran bu solüsyon, köpeğinizin kirlenen kulaklarını kolaylıkla temizlemenizi sağlar. Göz ve ağız temizliği için de kullanılabilir.

Burada bulabilirsiniz.

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11. Kelebs - Köpekler İçin Kaşıntı Önleyici Toz

11. Kelebs - Köpekler İçin Kaşıntı Önleyici Toz

Köpeğinizin alerji ve cilt kızarıklığı sorunlarını yatıştırmanızı sağlayacak, haşereleri uzak tutan ve kötü koku engelleyen pudra, tamamen doğal ve çevre dostu. 

Burada bulabilirsiniz.

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12. Trixie Kedi Köpek Diş Temizleme Mendili

12. Trixie Kedi Köpek Diş Temizleme Mendili

Diş fırçası kullanmayı sevmeyen köpekler için ideal bir alternatif olan bu ürün, hızlı ve pratik bir kullanım sunuyor. Kutu içerisinde 50 adet bulunan bu ıslak mendiller, evcil hayvanların ağız sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor.

Burada.

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13. TİNEKE Köpek Ayak Pati Yıkama ve Temizleme Aparatı

13. TİNEKE Köpek Ayak Pati Yıkama ve Temizleme Aparatı

Köpeğinizin kirli patilerini yıkamak çok uzun sürüyor ve uğraştırıcı geliyorsa, bu ürüne şans verebilirsiniz. Kullanımı oldukça basit olan bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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14. Orret Home Kedi Köpek Pire Tarağı ve Gözyaşı Lekesi Tarağı

14. Orret Home Kedi Köpek Pire Tarağı ve Gözyaşı Lekesi Tarağı

Bu tarak, köpeğinizin gözlerinde kuruyan çapakları almayı oldukça pratik hale getiriyor. Uygun fiyatıyla burada bulabilirsiniz.

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15. Ankanorm Store - Kedi ve Köpek Araç Emniyet Kemeri Tasması

15. Ankanorm Store - Kedi ve Köpek Araç Emniyet Kemeri Tasması

Kedi ve küçük ırk köpekler için tasarlanan araç emniyet kemeri, evcil hayvanınızın araç içinde güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlar. Koltuk başlığına takılan bu tasmanın iç bölümü yumuşak malzemeden üretilmiştir ve günlük kullanıma da uygundur. Ayarlanabilir özelliği sayesinde, bu araba tasmaları ile rahat ve güvenli seyahatler mümkün.

Burada.

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