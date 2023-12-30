Evdeki Yeni Trendler: Aralık Ayında Ev ve Yaşam Kategorisinde En Çok Satın Alınan Ürünler
Evdeki Yeni Trendler: Aralık Ayında Ev ve Yaşam Kategorisinde En Çok Satın Alınan Ürünler
Yılbaşı temalı çoraplar, buharlı temizleyiciler, aydınlatma çözümleri ve daha fazlası... Aralık ayında en çok alınan 15 ev eşyasını sizler için listeledik. Siz de evinize alabileceğiniz en çok satılan 15 pratik ve kullanışlı eşyayı içerikte bulabilirsiniz.
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Bu içerik 30.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Greenote GSC60 Şarjlı Elektrikli Süpürge
2. Lumare Hareket Sensörlü Led Tavan Lambası
3. Philips 75W Led Ampul, 6500K Beyaz Işık, E27 Normal Duy
4. ROBEVE 3x3 Metre Peri Led Kumandalı Perde Işığı
5. Mürdüm Home Aprilis 4 Mevsim Renkli El-Yüz Havlusu
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6. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu
7. Swoopies® Çok Amaçlı Mikrofiber Bezler
8. Meristanbul Store - 3'lü Tatlı Noel Çorapları
9. Philips Hue Play Pack Ambiance Beyaz ve Renkli
10. Nefise'nin Dükkanı - Yılbaşı Ağacı Seti (120 cm)
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11. Gemmac - Astronot Galaxy Projektör
12. Kärcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi , 3 Bar, 20 m² temizleme alanı
13. LEGO® ICONS Sukulent Serisi
14. Visco Planet - Ortopedik Visco Boyun Yastığı
15. Orret Home Yorgan Ve Çarşaf Sabitleyici
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