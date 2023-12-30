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Evdeki Yeni Trendler: Aralık Ayında Ev ve Yaşam Kategorisinde En Çok Satın Alınan Ürünler

etiket Evdeki Yeni Trendler: Aralık Ayında Ev ve Yaşam Kategorisinde En Çok Satın Alınan Ürünler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 20:08

Yılbaşı temalı çoraplar, buharlı temizleyiciler, aydınlatma çözümleri ve daha fazlası... Aralık ayında en çok alınan 15 ev eşyasını sizler için listeledik.  Siz de evinize alabileceğiniz en çok satılan 15 pratik ve kullanışlı eşyayı içerikte bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor olabilir.

Bu içerik 30.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Greenote GSC60 Şarjlı Elektrikli Süpürge

1. Greenote GSC60 Şarjlı Elektrikli Süpürge

Bu süper güçlü kablosuz elektrikli süpürge, 33 kPa'lık siklonik emiş gücü ile evinizi hızlı ve etkili bir şekilde temizler. 40 dakikalık uzun çalışma süresi ve çoklu aksesuarları ile evin her köşesindeki toz ve kiri kolayca temizler. Ayrıca, LED dokunmatik ekranı ve 5 katmanlı filtre sistemi ile evinizdeki hava kalitesini artırır ve alerjisi olanlar ile evcil hayvan sahipleri için idealdir.

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2. Lumare Hareket Sensörlü Led Tavan Lambası

2. Lumare Hareket Sensörlü Led Tavan Lambası

Lumare LED tavan lambası, su sıçramalarına karşı korumalı olması ve çok yönlü kullanım alanları ile öne çıkıyor. 18W gücündeki bu lamba, 1400 lm parlaklık sunarak her odada rahat bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca enerji tasarrufu sağlayan bu lamba, ısı ve gürültü kirliliğini de minimuma indiriyor.

Burada.

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3. Philips 75W Led Ampul, 6500K Beyaz Işık, E27 Normal Duy

3. Philips 75W Led Ampul, 6500K Beyaz Işık, E27 Normal Duy

LED teknolojisi, enerji tasarrufunda devrim yaratıyor ve Philips LED'ler bu konuda öncü oluyor. Titreme sorununu ortadan kaldıran bu ampuller, aynı zamanda ısı yayılmasına ve eşyaların renklerinin solmasına neden olmuyor. Philips kalitesi ile sunulan bu üstün özellikler, yaşam alanlarınızı daha konforlu ve ekonomik hale getiriyor.

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4. ROBEVE 3x3 Metre Peri Led Kumandalı Perde Işığı

4. ROBEVE 3x3 Metre Peri Led Kumandalı Perde Işığı

Robeve 3x3 peri led, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen ve 8 farklı moda sahip bir dekorasyon ürünüdür. USB bağlantısı ile çalışan bu ürün, evinizin her köşesinde, özel günlerde ve partilerde ambiyans yaratmak için idealdir. Ayrıca yüksek akıma karşı dayanıklı olması ve otomatik güç kesme özelliği ile güvenli bir kullanım sunar.

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5. Mürdüm Home Aprilis 4 Mevsim Renkli El-Yüz Havlusu

5. Mürdüm Home Aprilis 4 Mevsim Renkli El-Yüz Havlusu

Bu %100 pamuklu havlular, Türkiye'de üretilmiş ve OEKOTEX Standard 100 sertifikasına sahip. Hem makinede yıkanabilir hem de kurutulabilirler. Mürdüm Home tarafından satılan bu ürünler, uzun ömürlü kullanım için çift dikişli kenarlı ve son derece emicidirler.

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6. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

6. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu

FAB V4 oyuncu koltuğu, esporcuların konforunu düşünerek tasarlanmış, terlemeyi önleyen kumaş yapısına sahiptir. Güçlendirilmiş donanımı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım deneyimi sunan bu koltuk, kişiye özel boyun desteği ile de kullanıcılarına maksimum rahatlık sağlar. Ergonomik tasarımı ile sağlıklı bir oturma düzeni sunan FAB V4, oyuncuların vazgeçilmezi olmaya aday.

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7. Swoopies® Çok Amaçlı Mikrofiber Bezler

7. Swoopies® Çok Amaçlı Mikrofiber Bezler

Water + Swoopies'in sunduğu birinci sınıf mikrofiber bezler, sadece suyla nemlendirilerek her türlü temizlik işlemi için kullanılabiliyor. Bu bezler, evinizdeki farklı alanlar için ayrı ayrı kullanabileceğiniz üç farklı renkte sunuluyor. Ekstra dayanıklı olan bu bezler, kimyasallar olmadan çalışarak çevreye duyarlı bir temizlik seçeneği sunuyor.

Burada.

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8. Meristanbul Store - 3'lü Tatlı Noel Çorapları

8. Meristanbul Store - 3'lü Tatlı Noel Çorapları

Meristanbul markasının güvencesi altında olan yüksek kaliteli malzemeden üretilmiş, sevimli Noel temalı çorap seti, hem şık hem de anlamlı bir hediye seçeneği sunuyor. Yumuşacık bir dokunuşa sahip olan bu çoraplar, %75 pamuk, %23 polyester ve %2 elastan karışımı ile konfor ve dayanıklılık sağlıyor. 30 derecede yıkama önerisi ile uzun süreli kullanım için ideal olan bu çorap seti, burada.

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9. Philips Hue Play Pack Ambiance Beyaz ve Renkli

9. Philips Hue Play Pack Ambiance Beyaz ve Renkli

Hue Play, TV'nizin yanına veya arkasına kolayca monte edilebilen kompakt ve çok yönlü bir aydınlatma sistemidir. 16 milyon renk ve önceden ayarlanmış senaryolarla, film geceleriniz için mükemmel atmosferi yaratmanızı sağlar. Ayrıca, Amazon Alexa, Apple HomeKit veya Google Asistan gibi platformlar üzerinden sesli kontrol özelliği sayesinde kullanımı oldukça pratiktir.

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10. Nefise'nin Dükkanı - Yılbaşı Ağacı Seti (120 cm)

10. Nefise'nin Dükkanı - Yılbaşı Ağacı Seti (120 cm)

Yılbaşı ağacını almayı ertelediyseniz, hala geç kalmadınız! Burada.

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11. Gemmac - Astronot Galaxy Projektör

11. Gemmac - Astronot Galaxy Projektör

Gemmac'ın astronot temalı gece lambası projektörü, çocukların karanlıktan korkmasını önlemek ve daha iyi bir uyku sağlamak amacıyla duvarlarda ve tavanlarda fantastik bir galaksi yansıtıyor. Döndürülebilir tasarımı ve uzaktan kumanda özelliği ile kullanım kolaylığı sunan bu ürün, bulutsu ve yıldızlı gökyüzü projeksiyonları ile çocukların hayal güçlerini geliştirmeye yardımcı oluyor. Hem çocuklar hem de yetişkinler için mükemmel bir hediye alternatifi olan bu astronot ışık projektörü, rahatlatıcı bir atmosfer yaratıyor ve günün stresini azaltıyor.

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12. Kärcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi , 3 Bar, 20 m² temizleme alanı

12. Kärcher SC 1 EasyFix Buharlı Temizlik Makinesi , 3 Bar, 20 m² temizleme alanı

Kärcher buharlı temizlik makineleri, evinizin her köşesini kimyasal kullanmadan derinlemesine temizler. 3,2 bar basınçla çalışan bu cihaz, 20 m² alanda bulunan bakteri ve virüslerin %99,99'unu yok eder ve sadece 3 dakika içinde kullanıma hazır hale gelir. Kutu içeriğinde çocuk emniyet valfli buharlı temizleyici, entegre doldurma hunisi ve çeşitli temizleme başlıkları bulunur.

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13. LEGO® ICONS Sukulent Serisi

13. LEGO® ICONS Sukulent Serisi

LEGO'nun yeni yapım seti Sukulentler 10309 ile kendi bitki aranjmanınızı oluşturabilirsiniz. Gerçek sukulentlerden esinlenilen bu set, ev ya da ofis dekorunuzda kişiselleştirilmiş bir dokunuş sağlar. LEGO Botanik Koleksiyonu'nun bir parçası olan bu set, yetişkinler için özel olarak tasarlanmış ve yapım süreci boyunca rahatlamayı ve keyif almayı hedefliyor.

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14. Visco Planet - Ortopedik Visco Boyun Yastığı

14. Visco Planet - Ortopedik Visco Boyun Yastığı

Visco Planet İki TepeliMulti Fonksiyonel Boyun Yastığı, özel tasarımı sayesinde boyun, sırt ve bel ağrılarınızı hafifletiyor. Hem alçak hem de yüksek yastık tercih edenler için ideal olan bu yastık, viskoelastik sünger özelliği sayesinde toz akarlarına karşı direnç sağlıyor ve alerji riskini azaltıyor. Isı ve nem yönetimi sayesinde ideal bir uyku deneyimi sunan bu yastık, nefes alışverişinizi kolaylaştırarak huzurlu bir uyku sağlıyor.

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15. Orret Home Yorgan Ve Çarşaf Sabitleyici

15. Orret Home Yorgan Ve Çarşaf Sabitleyici

Bu yüksek kaliteli ve dayanıklı yorgan klipsleri, yorganınızı sıkıca tutarak düzenli ve rahat bir uyku deneyimi sunar. Mantar şekli ve aşınmaya dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım imkanı sağlar. Hem yatak odanızda hem de oturma odanızda kullanabileceğiniz bu klipsler, evinizin düzenini korumanıza yardımcı olur.

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