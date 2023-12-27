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Oyun Performansını Zirveye Taşımak İsteyen Gamerlar İçin Yılın Ürünlerinde Son İndirimler

etiket Oyun Performansını Zirveye Taşımak İsteyen Gamerlar İçin Yılın Ürünlerinde Son İndirimler

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 20:13

Gamerlar bu içerikte toplanıyor! Performansınızda değişiklik yaratacak, oyunlardan aldığınız keyfi katlayacak bilgisayar ekipmanlarını içeriğimizde anlattık. Kulaklık, mouse, monitör, oyuncu koltuğu ve daha fazlası içerikte sizleri bekliyor. MSI, Monster, Asus, Logitech gibi önde gelen markaların bu sene en çok satın alınan oyuncu ekipmanlarını bir araya getirdik.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 27.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. MSI GG GM08 Clutch Optik Oyuncu Mouse

1. MSI GG GM08 Clutch Optik Oyuncu Mouse

GM08 oyun mouse, 10 milyon tıklama dayanıklılığı ve 4200 DPI çözünürlüğe ulaşabilen optik sensörü ile oyun severlerin gözdesi olacak. Çentikli tekerleği ve kavrama alanlarıyla kullanıcılarına maksimum kontrol imkanı sunan bu mouse, 369 TL'lik fiyatıyla da dikkat çekiyor. Oyun dünyasında fırtınalar estirecek olan bu ürün, hem performansı hem de fiyatıyla rakiplerine meydan okuyor.

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2. Logitech G G102 LIGHTSYNC RGB Aydınlatmalı 8.000 DPI Kablolu Oyuncu Mouse - Beyaz

2. Logitech G G102 LIGHTSYNC RGB Aydınlatmalı 8.000 DPI Kablolu Oyuncu Mouse - Beyaz

Logitech'in oyun severler için özel olarak tasarladığı fare, kullanıcılarına 16,8 milyon renkten oluşan bir yelpaze sunarak kişiselleştirilebilir bir deneyim yaşatıyor. Hassas tuş aktivasyonu ve hızlı tepki verme özelliğiyle dikkat çeken fare, 439,20 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş. Bu teknolojik aksesuar, kullanıcılarına oyun deneyimlerini daha keyifli hale getirecek birçok özelliği bir arada sunuyor.

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3. Logitech 920-008094 G213 Prodigy RGB Oyuncu Klavyesi

3. Logitech 920-008094 G213 Prodigy RGB Oyuncu Klavyesi

Bu kablolu, Türkçe Q klavyeli oyun klavyesi, bilek desteği ve RGB özelliği ile oyun severlerin beğenisine sunuluyor. Kare formundaki tuşları ve nümerik tuşlar ile kullanım kolaylığı sağlayan bu klavye, aynı zamanda multimedya tuşları ile de dikkat çekiyor. 

Hem kalitesi hem de 1179 TL'lik uygun fiyatı ile piyasada öne çıkan bu klavye, oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak.

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4. Asus TUF Gaming VG247Q1A Monitör

4. Asus TUF Gaming VG247Q1A Monitör

ASUS'un yeni oyuncu monitörü, 165 Hz yenileme hızı ve 23,8 inç Full HD özellikleriyle profesyonel oyunculara hitap ediyor. Gölgelenme ve yırtılma etkilerini ortadan kaldıran özel teknolojisi ile oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 

Üstelik PS5 ve Xbox Series X/S ile uyumlu olan bu monitör, 3899 TL.

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5. Monster Abra A5 V20.4.2 Oyun Bilgisayarı

5. Monster Abra A5 V20.4.2 Oyun Bilgisayarı

Bu yüksek performanslı oyun bilgisayarı, 32 GB RAM ve 1 TB SSD kapasitesine sahip. 15,6 inç IPS ekranı ve Nvidia GeForce RTX 4050 ekran kartı ile oyunları en yüksek çözünürlükte oynayabilirsiniz. 

Fiyatı 30.299 TL olan bu bilgisayar, Intel Core i5 işlemcisi ve 4,4 GHz maksimum işlemci hızı ile oyun severlerin beklentilerini karşılamaya hazır.

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6. HyperX Cloud III – Kablolu Oyuncu Kulaklığı

6. HyperX Cloud III – Kablolu Oyuncu Kulaklığı

HyperX Cloud III kulaklık, üstün konfor ve dayanıklılığı ile oyun severlerin gözdesi olmaya aday. Özellikle uzun oyun oturumları için ideal olan bu kulaklık, kristal netliğindeki mikrofonu ve çoklu platform uyumluluğu ile dikkat çekiyor. Hem kaliteli hem de uygun fiyatıyla oyuncuların yeni favorisi olmaya aday.

2.878,97 TL. 

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7. Gamebooster H19L Crown Rgb Virtual 7.1 Oyuncu Kulaklığı (GB-H19L)

7. Gamebooster H19L Crown Rgb Virtual 7.1 Oyuncu Kulaklığı (GB-H19L)

7.1 Surround kanal yapısına sahip, RGB aydınlatmalı ve 50 mm sürücülü bir kulaklık düşünün. Hem USB hem de 3.5mm analog bağlantı seçenekleriyle, 115dB ses seviyesi sunan bu kulaklık, bükülebilir mikrofonuyla da kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. 

Tüm bu özellikleriyle teknoloji severlerin gözdesi olan bu kulaklık, 688,26 TL.

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8. Havit Gamenote H2002D Mikrofonlu Gaming Kulaklık

8. Havit Gamenote H2002D Mikrofonlu Gaming Kulaklık

Bu üstün özelliklere sahip stereo ses çıkışlı kulaklık, pasif gürültü önleme özelliği ile dikkat çekiyor. Dinamik sürücülü ve 53 mm sürücü çapı ile 110 dB'lik bir ses deneyimi sunuyor. Şimdi %37 indirimle sadece 749 TL'ye sahip olabileceğiniz bu kulaklığı kaçırmayın!

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9. Dxracer Craft Pro Classic Beyaz Ofis ve Oyuncu Koltuğu

9. Dxracer Craft Pro Classic Beyaz Ofis ve Oyuncu Koltuğu

DXRacer'ın Craft serisi, ergonomik tasarımı ve yüksek kaliteli malzemeleri ile konforlu bir kullanım deneyimi sunuyor. Modüler tasarımı sayesinde ihtiyaca göre ayarlanabilen bu koltuk, uzun süreli kullanımlarda bile rahatlığınızı korumayı hedefliyor. 

Şu anda %15 indirimli olan bu ürün, 10.299 TL.

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10. Microsoft Xbox Series X Oyun Konsolu Siyah 1 TB

10. Microsoft Xbox Series X Oyun Konsolu Siyah 1 TB

Yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X, hızı ve performansıyla oyun severleri etkilemeye hazırlanıyor. 1 TB depolama alanına sahip olan bu cihaz, 3.8 GHz frekansında çalışan AMD Zen 2 işlemcisi ile adeta bir bilgisayar kadar güçlü. Hem 4K UHD hem de 8K video çözünürlüğü sunan bu oyun konsolu, 25.499 TL.

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11. DARK Force - Siyah Gaming Klavye - Mouse Set

11. DARK Force - Siyah Gaming Klavye - Mouse Set

Bu oyun seti, siyah renkte ve standart klavye tipinde olup, Türkçe Q diline sahiptir. Hem klavye hem de mouse aydınlatmalıdır ve mouse 1200 DPI optik türdendir. 

Oyuncular için tasarlanmış bu setin fiyatı ise oldukça uygun, sadece 279 TL.

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12. MSI KATANA 15 B12VGK-087XTR Oyun Bilgisayarı

12. MSI KATANA 15 B12VGK-087XTR Oyun Bilgisayarı

Yüksek performanslı Intel Core i7 12650H işlemcisi ve 16GB RAM'i ile bilgisayarınızın hızına hız katacak. 1TB SSD depolama alanı sayesinde tüm dosyalarınızı rahatça saklayabileceğiniz geniş bir alan sunar. RTX4070 ekran kartı ve 144Hz yenileme hızına sahip 15.6' FHD ekranı ile oyunları ve videoları en yüksek kalitede izleyebilirsiniz.

Fiyatı 46.999 TL.

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