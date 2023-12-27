Makyaj Tutkunlarının Çantasından Eksik Etmediği En İyi 15 Stick Göz Farı
Makyaj Tutkunlarının Çantasından Eksik Etmediği En İyi 15 Stick Göz Farı
Makyaj koleksiyonunuza eklemeniz gereken 15 stick farı sizin için listeledik. Avon, Yves Rocher, Bobbi Brown gibi markaların da ürünlerine yer verdiğimiz içerikte, pratikliği ve kaliteli formülü ile öne çıkan 15 stick farı bulabilirsiniz.
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Bu içerik marka işbirliği içeriyor.
Bu içerik 26.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Avon Power Stay Shadow Stick Kalem Far Bronze Sugar
2. Kiko Milano Göz Farı-New Long Lasting Eyeshadow Stick - 07 Vintage Rose
3. Bobbi Brown Long-wear Cream Shadow Stick Kalem Göz Farı - Mica
4. Rival De Loop Far Stick Metalik No.02 1 Adet
5. Rimmel London Magnif'Eyes 2in1 Shadow & Stick Far 08
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6. Black Rouge Işıltılı Yoğun Pigmentli Yumuşak Dokulu Stick Göz Farı
7. Golden Rose Longstay Eyeshadow Stick 02
8. Flormar - Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı
9. Flormar - Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı
10. Yves Rocher Krem Dokulu Kalem Far - 01. Nude Pembe
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11. KikoMilano Göz Farı-New Long Lastıng Eyeshadow Stıck-24 Electric Blue
12. Oriflame The One Colour Unlimited Göz Farı - Soft Nude
13. Yves Rocher Krem Dokulu Kalem Far - 06. Mürdüm
14. Bobbi Brown Long-wear Cream Shadow Stick Kalem Göz Farı - Forest
15. Avon Power Stay Shadow Stick Kalem Far Lavender Glow
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