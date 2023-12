Makyaj Tutkunlarının Çantasından Eksik Etmediği En İyi 15 Stick Göz Farı

Stick göz farı, kremsi formülü ve uzun süreli kalıcılığı ile göz makyajınızı bir üst seviyeye taşıyor. 24 saat boyunca akmadan kalma özelliği ve kolay uygulanabilir yapısıyla makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak. İnci, mat ve saten gibi çeşitli bitişlerde bulunan bu ürün, pratik stick formatı sayesinde her an her yerde kullanım için ideal.

