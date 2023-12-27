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Makyaj Tutkunlarının Çantasından Eksik Etmediği En İyi 15 Stick Göz Farı

etiket Makyaj Tutkunlarının Çantasından Eksik Etmediği En İyi 15 Stick Göz Farı

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 12:16

Makyaj koleksiyonunuza eklemeniz gereken 15 stick farı sizin için listeledik. Avon, Yves Rocher, Bobbi Brown gibi markaların da ürünlerine yer verdiğimiz içerikte, pratikliği ve kaliteli formülü ile öne çıkan 15 stick farı bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 26.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Avon Power Stay Shadow Stick Kalem Far Bronze Sugar

1. Avon Power Stay Shadow Stick Kalem Far Bronze Sugar

Bu 16 saat kalıcı far kalemi, hem far hem de göz kalemi olarak çift işlev görüyor. Ekstra kolaylık sağlamak için ucunda bir kalemtıraş bulunuyor. Sıcaklık, nem ve ter gibi zorlu koşullara karşı dayanıklı olan bu ürün, akmaz ve bulaşmaz özellikleriyle makyajınızı taze tutuyor.

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2. Kiko Milano Göz Farı-New Long Lasting Eyeshadow Stick - 07 Vintage Rose

2. Kiko Milano Göz Farı-New Long Lasting Eyeshadow Stick - 07 Vintage Rose

Stick göz farı, kremsi formülü ve uzun süreli kalıcılığı ile göz makyajınızı bir üst seviyeye taşıyor. 24 saat boyunca akmadan kalma özelliği ve kolay uygulanabilir yapısıyla makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak. İnci, mat ve saten gibi çeşitli bitişlerde bulunan bu ürün, pratik stick formatı sayesinde her an her yerde kullanım için ideal.

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3. Bobbi Brown Long-wear Cream Shadow Stick Kalem Göz Farı - Mica

3. Bobbi Brown Long-wear Cream Shadow Stick Kalem Göz Farı - Mica

8 saat boyunca kalıcılığını koruyan krem göz farı, anında ve pratik bir şekilde uygulanabiliyor. Katman katman uygulama seçeneğiyle dilediğiniz yoğunlukta bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca bu ürün, göz makyajınızı belirginleştirmek ve aydınlatmak için ideal bir baz oluşturuyor.

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4. Rival De Loop Far Stick Metalik No.02 1 Adet

4. Rival De Loop Far Stick Metalik No.02 1 Adet

Bu kremsi yapılı ve yoğun pigmentli ürün, kusursuz bir göz makyajı için birebir. Uzun süre kalıcılığı sayesinde gün boyu tazeliğini koruyor. Makyajınızın yıldızı olmaya aday!

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5. Rimmel London Magnif'Eyes 2in1 Shadow & Stick Far 08

5. Rimmel London Magnif'Eyes 2in1 Shadow & Stick Far 08

Rimmel London Magnif'Eyes Double Ended Shadow & Liner, sadece iki adımda göz alıcı bir görünüm sunuyor. Back to Blacks krem göz farı ve hassas göz kalemi ile istediğiniz etkiyi kolayca yaratabilirsiniz. Uzun süre kalıcı ve suya dayanıklı bu ürün, gözlerinizi vurgulamanızı ve büyütmenizi sağlar.

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6. Black Rouge Işıltılı Yoğun Pigmentli Yumuşak Dokulu Stick Göz Farı

6. Black Rouge Işıltılı Yoğun Pigmentli Yumuşak Dokulu Stick Göz Farı

Işıltınızı belirlemenize olanak sağlayan Power Proof Stick Shadow, incecik yapısıyla gözlerinizi tahriş etmez. Glitter parçalarıyla göz alıcı bir makyaj sunan bu ürün, suya dayanıklı formülü sayesinde uzun süreli kalıcılık vaat ediyor. Power Proof Stick Shadow ile göz makyajınız her daim taze ve çarpıcı.

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7. Golden Rose Longstay Eyeshadow Stick 02

7. Golden Rose Longstay Eyeshadow Stick 02

Longstay eyeshadow stick, kalıcı ve örtücü özellikleriyle dikkat çeken yeni bir krem far serisi. Pratik uygulama imkanı sunan asansörlü kalem ambalajı ve suya dayanıklı formülüyle göz makyajında fark yaratıyor. Tek başına ya da diğer farlarla birlikte gölgeleme yaparak kullanabileceğiniz bu ürün, makyaj rutininizin vazgeçilmezi olacak.

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8. Flormar - Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı

8. Flormar - Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı

Flormar'ın mat bitişli kalem göz farı, hızlı kuruma özelliği ile saniyeler içinde sabitleniyor. Gün boyu dağılmadan ve bulaşmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kremsi dokusu ve kadifemsi etkisiyle, göz kapaklarında ağırlık hissi oluşturmadan konforlu bir göz makyajı deneyimi sunuyor.

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9. Flormar - Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı

9. Flormar - Color Shadow Yüksek Pigmentli & Işıltılı Asansörlü Kalem Göz Farı

Flormar'ın yüksek pigmentli ve mat bitişli asansörlü kalem göz farı, yoğun ve kalıcı bir renk deneyimi sunar. Kremsi dokusu ve hızlı kuruma özelliğiyle kullanım kolaylığı sağlar. Pratik ve hafif yapısıyla makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak bir üründür.

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10. Yves Rocher Krem Dokulu Kalem Far - 01. Nude Pembe

10. Yves Rocher Krem Dokulu Kalem Far - 01. Nude Pembe

Kremsi dokulu ve yoğun renklere sahip kalem far, gün boyu etkili ve çarpıcı bakışlar için idealdir. Mavi Kantaron özü içeren bu far, suya ve spora karşı dayanıklı olup, kolay uygulama imkanı sunar. Tek bir hareketle yoğun bir etki sağlayan bu ürün, burada.

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11. KikoMilano Göz Farı-New Long Lastıng Eyeshadow Stıck-24 Electric Blue

11. KikoMilano Göz Farı-New Long Lastıng Eyeshadow Stıck-24 Electric Blue

24 saat kalıcılık sunan ürün, canlı mavi tonu ile makyajınızı yukarı taşıyacak.

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12. Oriflame The One Colour Unlimited Göz Farı - Soft Nude

12. Oriflame The One Colour Unlimited Göz Farı - Soft Nude

Yoğun pigmentleri ve yüksek kalıcılığı ile çok konuşulan ürün burada.

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13. Yves Rocher Krem Dokulu Kalem Far - 06. Mürdüm

13. Yves Rocher Krem Dokulu Kalem Far - 06. Mürdüm

Yoğun renklere sahip, suya ve spora dayanıklı kremsi dokulu kalem far ile çarpıcı bakışlar herkesin dikkatini çekecek. 

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14. Bobbi Brown Long-wear Cream Shadow Stick Kalem Göz Farı - Forest

14. Bobbi Brown Long-wear Cream Shadow Stick Kalem Göz Farı - Forest

8 saat kalıcılığa sahip krem göz farı, anında ve zahmetsizce etkileyici bakışlar sunar. Haki yeşili tonlarına aşık olanlar için ideal olan bu stick far, renklerini kat kat uygulayabilir, çizgi çekebilir, belirginleştirebilir ve aydınlatma işlemi yapabilirsiniz. 

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15. Avon Power Stay Shadow Stick Kalem Far Lavender Glow

15. Avon Power Stay Shadow Stick Kalem Far Lavender Glow

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