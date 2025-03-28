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Farklı Bir Bakış Açısı Getirdi: Bir İçerik Üreticisi, Protesto Gösterileri Sırasında Eskişehir Turu Yaptı

Farklı Bir Bakış Açısı Getirdi: Bir İçerik Üreticisi, Protesto Gösterileri Sırasında Eskişehir Turu Yaptı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 12:08

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Saraçhane’de başlayan protestolar, kısa sürede ülke genelinde yayıldı. Farklı şehirlerde de halk, kararı protesto etmek için sokaklara dökülürken, gösteriler sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.

İçerik üreticisi @hurkangugen, Eskişehir’deki protestolar sırasında mizahi bir video çekerek yaşananları ironiyle aktardı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

İçerik üreticisi, şehir turu yapıyormuş gibi protesto yapılan alanları kameraya aldı.

İçerik üreticisi, şehir turu yapıyormuş gibi protesto yapılan alanları kameraya aldı.

Anlatım yapan içerik üreticisi, bir yandan Eskişehir’in özelliklerini sıralarken, diğer yandan polisin tazyikli su ile müdahalesi, kalabalık grupların tezahüratları gibi olayları videoya dahil etti.

Video, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.

Video, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.

Bazı kullanıcılar, protestolara farklı bir bakış açısı getirildiğini savunurken, bazıları ise halkın mücadelesinin bu şekilde ele alınmasının yanlış olduğunu belirtti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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