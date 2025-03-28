Farklı Bir Bakış Açısı Getirdi: Bir İçerik Üreticisi, Protesto Gösterileri Sırasında Eskişehir Turu Yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul Saraçhane’de başlayan protestolar, kısa sürede ülke genelinde yayıldı. Farklı şehirlerde de halk, kararı protesto etmek için sokaklara dökülürken, gösteriler sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.
İçerik üreticisi @hurkangugen, Eskişehir’deki protestolar sırasında mizahi bir video çekerek yaşananları ironiyle aktardı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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İçerik üreticisi, şehir turu yapıyormuş gibi protesto yapılan alanları kameraya aldı.
Video, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.
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