Özgür Özel, BBC Röportajında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı Eleştirdi: "Bu Nasıl Dostluk?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC’ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ı eleştirerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı sessiz kalmasını eleştirdi. Özel, Avrupa’nın pek çok ülkesinden tepki geldiğini ancak İngiliz İşçi Partisi’nin bu konuda hiçbir açıklama yapmadığını belirtti.
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Özel, sessizlikten dolayı büyük bir kırgınlık yaşadıklarını vurguladı.
Özel, Türkiye’de demokrasinin büyük bir sınavdan geçtiğini belirterek, uluslararası toplumun bu tür hukuksuzluklara karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.
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