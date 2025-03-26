Özgür Özel, BBC Röportajında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı Eleştirdi: "Bu Nasıl Dostluk?"

“Bütün Avrupa tepki gösteriyor ama İngiliz İşçi Partisi ve Keir Starmer’dan tek bir açıklama bile gelmiyor. Nasıl bir gerekçesi, sebebi var bunun? Bizim kardeş partimiz olan İşçi Partisi’nin ve demokrasinin beşiği İngiltere’nin bu hukuksuzluk karşısında sessiz kalmasını anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.