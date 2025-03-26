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Özgür Özel, BBC Röportajında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı Eleştirdi: "Bu Nasıl Dostluk?"

Özgür Özel, BBC Röportajında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı Eleştirdi: "Bu Nasıl Dostluk?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 15:52

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBC’ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer’ı eleştirerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı sessiz kalmasını eleştirdi. Özel, Avrupa’nın pek çok ülkesinden tepki geldiğini ancak İngiliz İşçi Partisi’nin bu konuda hiçbir açıklama yapmadığını belirtti.

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Özel, sessizlikten dolayı büyük bir kırgınlık yaşadıklarını vurguladı.

Özel, sessizlikten dolayı büyük bir kırgınlık yaşadıklarını vurguladı.

“Bütün Avrupa tepki gösteriyor ama İngiliz İşçi Partisi ve Keir Starmer’dan tek bir açıklama bile gelmiyor. Nasıl bir gerekçesi, sebebi var bunun? Bizim kardeş partimiz olan İşçi Partisi’nin ve demokrasinin beşiği İngiltere’nin bu hukuksuzluk karşısında sessiz kalmasını anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Özel, Türkiye’de demokrasinin büyük bir sınavdan geçtiğini belirterek, uluslararası toplumun bu tür hukuksuzluklara karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

Özel, Türkiye’de demokrasinin büyük bir sınavdan geçtiğini belirterek, uluslararası toplumun bu tür hukuksuzluklara karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti.

İBB Başkanı’nı alıp hapse koyuyorlar ve kimse ses çıkarmıyor. Bu nasıl dostluk, nasıl kardeşlik, nasıl demokrasiyi savunmak?” ifadelerini kullanan Özel, demokrasiye inanan herkesin adalet ve özgürlükler için birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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