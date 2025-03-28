Şişli’de Halk Sofrası Kuruldu: Mahalleli Kent Lokantası'nın Yeniden Açılmasını Talep Ediyor!

'Halkın özellikle emekli ve öğrencilerin ucuza yemek yiyebildiği bir yer vardı. Ucuz yiyebileceği yeri yok dediler, 'Bunlar ölsün, yemek yemesin, aç kalsın' dediler. Bizi açlığa mahkum etmek için gelen kayyım Kent Lokantalarını kapatmaya karar verdi. Aç karnımızı ne ile doyuracağız ama bunlar bizim aç karnımızı doyurmamızı değil, bizim aç kalmamızı istiyorlar. Bunun için de biz bir an önce Kent Lokantalarının yeniden açılmasını, yoksul insanların özellikle emekli maaşlarının arttırılmasını, işçi ücretlerinin arttırılmasını rantiyeye giden paranın biraz da işçiye köylüye emekliye gitmesini istiyoruz.”