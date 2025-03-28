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Şişli’de Halk Sofrası Kuruldu: Mahalleli Kent Lokantası'nın Yeniden Açılmasını Talep Ediyor!

Şişli’de Halk Sofrası Kuruldu: Mahalleli Kent Lokantası'nın Yeniden Açılmasını Talep Ediyor!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 11:03

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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından ilçeye kayyım atanması, tepkilere yol açtı. Kayyım yönetimiyle birlikte Şişli’deki Kent Lokantaları kapatılırken, mahalle sakinleri bu durumu protesto etti. Kapalı olan Kent Lokantası’nın önünde toplanan vatandaşlar, yemek pişirerek halk sofrası kurdu ve lokantaların yeniden açılmasını talep etti.

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/sis...
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Mahalle sakinleri, her gün saat 15.00’te halk sofrası kurarak protestolarını sürdüreceklerini belirtti.

Mahalle sakinleri, her gün saat 15.00’te halk sofrası kurarak protestolarını sürdüreceklerini belirtti.

Bir genç, 'Bizi yoksulluğa mahkum edenler Kent Lokantalarını kapalı tutuyor. Haklarımızı geri alana kadar direneceğiz' derken, bir başka mahalle sakini ise 'Vergi veriyoruz ama en temel ihtiyaçlarımız bile siyasi kararlarla elimizden alınıyor' diyerek tepkisini dile getirdi.

Özellikle emekliler ve öğrenciler için uygun fiyatlı yemek sunan Kent Lokantalarının kapanmasına tepki gösteren bir emekli vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

Özellikle emekliler ve öğrenciler için uygun fiyatlı yemek sunan Kent Lokantalarının kapanmasına tepki gösteren bir emekli vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

'Halkın özellikle emekli ve öğrencilerin ucuza yemek yiyebildiği bir yer vardı. Ucuz yiyebileceği yeri yok dediler, 'Bunlar ölsün, yemek yemesin, aç kalsın' dediler. Bizi açlığa mahkum etmek için gelen kayyım Kent Lokantalarını kapatmaya karar verdi. Aç karnımızı ne ile doyuracağız ama bunlar bizim aç karnımızı doyurmamızı değil, bizim aç kalmamızı istiyorlar. Bunun için de biz bir an önce Kent Lokantalarının yeniden açılmasını, yoksul insanların özellikle emekli maaşlarının arttırılmasını, işçi ücretlerinin arttırılmasını rantiyeye giden paranın biraz da işçiye köylüye emekliye gitmesini istiyoruz.”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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