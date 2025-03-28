Şişli’de Halk Sofrası Kuruldu: Mahalleli Kent Lokantası'nın Yeniden Açılmasını Talep Ediyor!

Kaynak: https://ankahaber.net/haber/detay/sis...
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından ilçeye kayyım atanması, tepkilere yol açtı. Kayyım yönetimiyle birlikte Şişli’deki Kent Lokantaları kapatılırken, mahalle sakinleri bu durumu protesto etti. Kapalı olan Kent Lokantası’nın önünde toplanan vatandaşlar, yemek pişirerek halk sofrası kurdu ve lokantaların yeniden açılmasını talep etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videonun tamamı için:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahalle sakinleri, her gün saat 15.00’te halk sofrası kurarak protestolarını sürdüreceklerini belirtti.
Özellikle emekliler ve öğrenciler için uygun fiyatlı yemek sunan Kent Lokantalarının kapanmasına tepki gösteren bir emekli vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Fahrettin Altun'da geçen şey diyordu: "Bizler, Milletimizin haklarını korumak için, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden Cumhurbaşkanımız Sayın Re... Devamını Gör
Bu kadar halka,insana,kadına ,öğrenciye çoluğa cocuğa dogaya hayvana düşman bir tane daha parti gelmemiştir bu ülkeye.Yazıklar olsun bunlara oy verenlerede.Y... Devamını Gör
Amcacım tabiki de sizin aç kalmanızı istiyorlar. Bunların söylemlerine sakın aldanmayın. Bunların hayatları yalan ve bunların tek istediği sizin aç kalıp, se... Devamını Gör