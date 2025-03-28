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Evren Devrim Zelyut Kimdir? Ekonomist Evren Devrim Zelyut Neden Hayatını Kaybetti, Hastalığı Neydi?

Evren Devrim Zelyut Kimdir? Ekonomist Evren Devrim Zelyut Neden Hayatını Kaybetti, Hastalığı Neydi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 11:48

Altın, dolar ve borsa yatırımcılarının 2020 yılında kurulan Avrasya Yatırım YouTube kanalı ile yakından takip ettiği ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti. Pek çok banka ve aracı kurumda yönetici olarak da görev alan Evren Devrim Zelyut'tan gelen acı haberin ardından kim olduğu da merak edildi. Peki, Evren Devrim Zelyut kimdir? Evren Devrim Zelyut'un hastalığı neydi? 

İşte, detaylar...

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Evren Devrim Zelyut Kimdir?

Evren Devrim Zelyut Kimdir?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Zelyut, üniversite öğrenimine de burada devam etti. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. 

Ekonomist bir aileden gelen Zelyut'un babası Rıza Zelyut da tanınmış bir yazar ve gazetecidir.

Evren Devrim Zelyut'ın Kariyer Hayatı

Evren Devrim Zelyut'ın Kariyer Hayatı

Evren Devrim Zelyut, üniversite mezuniyetinin hemen ardından Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yatırım uzmanı olarak göreve başladı. Kariyerinin devamında ise 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.'de çalışmaya başladı. 2010 yılında ise Arıkanlı Holding çatısı altında yönetim danışmanı oldu. 

Zelyut, 2013 yılında kendi yatırım şirketini kurarak Avrasya Yatırım bünyesi altında çalışmalarına devam etti. Ayrca, kariyer hayatı boyunca banka ve aracı kurumlarda analistlik ve yöneticilik görevi de üstlendi. 2020 yılında Avrasya Yatırım YouTube kanalında piyasa yorumları yapmaya başlayarak geniş bir kitleye sesini duyurdu.

Evren Devrim Zelyut Hayatını mı Kaybetti? Hastalığı Neydi?

Evren Devrim Zelyut Hayatını mı Kaybetti? Hastalığı Neydi?

Ekonomist Evren Devrim Zelyut'a geçtiğimiz aylarda akciğer kanseri teşhisi kondu. Yaklaşık üç ay önce teşhisin ardından tedaviye başlayan Zelyut, dün gece hayatını kaybetti. Zelyut, son sosyal medya paylaşımında takipçilerinden dua istemiş ve tedavisininde olumlu gelişmeler yaşandığını dile getirmişti. 

İşte, Evren Devrim Zelyut'un son paylaşımı: 

“Değerli arkadaşlarım!

Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü?

Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum.

Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım.

Yeniden güzel şeyler paylaşacağız.

Hepiniz kalbimdesiniz.

Şimdilik hoşça kalın…”

Ünlü ekonomist Devrim Zelyut'un cenazesi ise bugün Ataköy Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İstanbul'da defnedilecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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