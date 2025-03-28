Evren Devrim Zelyut Kimdir? Ekonomist Evren Devrim Zelyut Neden Hayatını Kaybetti, Hastalığı Neydi?
Evren Devrim Zelyut Kimdir? Ekonomist Evren Devrim Zelyut Neden Hayatını Kaybetti, Hastalığı Neydi?
Altın, dolar ve borsa yatırımcılarının 2020 yılında kurulan Avrasya Yatırım YouTube kanalı ile yakından takip ettiği ünlü ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti. Pek çok banka ve aracı kurumda yönetici olarak da görev alan Evren Devrim Zelyut'tan gelen acı haberin ardından kim olduğu da merak edildi. Peki, Evren Devrim Zelyut kimdir? Evren Devrim Zelyut'un hastalığı neydi?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evren Devrim Zelyut Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evren Devrim Zelyut'ın Kariyer Hayatı
Evren Devrim Zelyut Hayatını mı Kaybetti? Hastalığı Neydi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın