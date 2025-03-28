Evren Devrim Zelyut Kimdir? Ekonomist Evren Devrim Zelyut Neden Hayatını Kaybetti, Hastalığı Neydi?

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Zelyut, üniversite öğrenimine de burada devam etti. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu.

Ekonomist bir aileden gelen Zelyut'un babası Rıza Zelyut da tanınmış bir yazar ve gazetecidir.