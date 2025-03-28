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Ekonomi
Ekonomist Evren Devrim Zelyut Hayatını Kaybetti

Ekonomist Evren Devrim Zelyut Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.03.2025 - 11:23 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 12:58

43 yaşındaki ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce akciğer kanser teşhisi konulan Evren Devrim Zelyut, dün gece hayatını kaybetti.

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Yaptığı çarpıcı yorumlar ve değerlendirmeleri ile tanınan Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti.

Yaptığı çarpıcı yorumlar ve değerlendirmeleri ile tanınan Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti.

Zelyut'a üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konmuştu. Birçok banka ve kurumda analist ve yönetici olarak çalışan Zelyut, 2020'den itibaren de Avrasya Yatırım isimli Youtube kanalında yayınlar yapıyordu.

Zelyut, son paylaşımı ortaya çıktı. Zelyut'un paylaşımı yürekleri dağladı. Sevenlerinden dua isteyen bir paylaşımda bulunan Zelyurt, şunları ifade etmişti:

Zelyut, son paylaşımı ortaya çıktı. Zelyut'un paylaşımı yürekleri dağladı. Sevenlerinden dua isteyen bir paylaşımda bulunan Zelyurt, şunları ifade etmişti:

“Değerli arkadaşlarım!

Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü?

Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum.

Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım.

Yeniden güzel şeyler paylaşacağız.

Hepiniz kalbimdesiniz.

Şimdilik hoşça kalın…”

Vefatının ardından Evren Devrim Zelyut'un X hesabından bir paylaşım yapıldı 👇

Vefatının ardından Evren Devrim Zelyut'un X hesabından bir paylaşım yapıldı 👇
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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