Ekonomist Evren Devrim Zelyut Hayatını Kaybetti
Ekonomist Evren Devrim Zelyut Hayatını Kaybetti
43 yaşındaki ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 ay önce akciğer kanser teşhisi konulan Evren Devrim Zelyut, dün gece hayatını kaybetti.
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Yaptığı çarpıcı yorumlar ve değerlendirmeleri ile tanınan Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti.
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Zelyut, son paylaşımı ortaya çıktı. Zelyut'un paylaşımı yürekleri dağladı. Sevenlerinden dua isteyen bir paylaşımda bulunan Zelyurt, şunları ifade etmişti:
Vefatının ardından Evren Devrim Zelyut'un X hesabından bir paylaşım yapıldı 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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