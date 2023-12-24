Ojenin Kurumasını Beklemeye Üşenenler için Twitter Kullanıcılarının Önerisi Olan Oje Kurutucular
Ojenin Kurumasını Beklemeye Üşenenler için Twitter Kullanıcılarının Önerisi Olan Oje Kurutucular
Oje sürdükten sonra kurumasını beklemekten sıkıldıysanız, oje izine elveda demenizi sağlayacak, Twitter kullanıcılarının favorisi olmuş en iyi 15 oje kurutucuyu sizin için listeledik. Golden Rose, Flormar, Essence, Inglot, Seche Vite gibi markaların en iyi 15 oje kurutucusunu içeriğimizde bulabilirsiniz.
Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
Bu içerik marka işbirliği içeriyor.
Bu içerik 24.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ojesinde yastık izi çıkan Twitter kullanıcıları tırnak cilası önerilerini paylaştı, biz de sizler için derledik.
1. Essence Colour Grip Base Coat Parlak Top Cila
2. Beaulis Speed It Hızlı Kurutucu Parlak Cila
3. Poshe - Oje Kurutucu Top Coat
4. Mara Ekstra Hızlı Oje Kurutucu
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Flormar Nail Care Quick Dry Extra Shine Oje Kurutucu
6. Kalyon Oje Koruyucu Cila
7. Seche Vite Top Coat
8. Flormar Gel Look Jel Görünüm Veren Oje Koruyucu Son Kat Tırnak Cilası
9. Golden Rose Nail Care Line Quick Dry Oje Kurutucu
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Biz de size birkaç ürün önermek istedik.
11. Uzun süreli kalıcılık arıyorsanız 👇🏻
12. Ojeniz sürdükten bir hafta sonra bile parlasın istiyorsanız.
13. Inglot'un tırnak cilası da denemeye değer.
14. Uygun fiyatlı bir alternatif..
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Yastık izine elveda!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda