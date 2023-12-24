Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Kozmetik
Ojenin Kurumasını Beklemeye Üşenenler için Twitter Kullanıcılarının Önerisi Olan Oje Kurutucular

etiket Ojenin Kurumasını Beklemeye Üşenenler için Twitter Kullanıcılarının Önerisi Olan Oje Kurutucular

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 15:57

Oje sürdükten sonra kurumasını beklemekten sıkıldıysanız, oje izine elveda demenizi sağlayacak, Twitter kullanıcılarının favorisi olmuş en iyi 15 oje kurutucuyu sizin için listeledik. Golden Rose, Flormar, Essence, Inglot, Seche Vite gibi markaların en iyi 15 oje kurutucusunu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 24.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ojesinde yastık izi çıkan Twitter kullanıcıları tırnak cilası önerilerini paylaştı, biz de sizler için derledik.

Ojesinde yastık izi çıkan Twitter kullanıcıları tırnak cilası önerilerini paylaştı, biz de sizler için derledik.
twitter.com

Sizce de erkekler bu sorunu yaşasaydı durum farklı mı olurdu?

1. Essence Colour Grip Base Coat Parlak Top Cila

1. Essence Colour Grip Base Coat Parlak Top Cila
twitter.com

Burada.

Hepsiburada

2. Beaulis Speed It Hızlı Kurutucu Parlak Cila

2. Beaulis Speed It Hızlı Kurutucu Parlak Cila
twitter.com

Burada.

Hepsiburada

3. Poshe - Oje Kurutucu Top Coat

3. Poshe - Oje Kurutucu Top Coat
twitter.com

Burada.

Hepsiburada

4. Mara Ekstra Hızlı Oje Kurutucu

4. Mara Ekstra Hızlı Oje Kurutucu
twitter.com

Buradan ulaşabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Flormar Nail Care Quick Dry Extra Shine Oje Kurutucu

5. Flormar Nail Care Quick Dry Extra Shine Oje Kurutucu
twitter.com

Burada.

Hepsiburada

6. Kalyon Oje Koruyucu Cila

6. Kalyon Oje Koruyucu Cila
twitter.com

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

7. Seche Vite Top Coat

7. Seche Vite Top Coat
twitter.com

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada

8. Flormar Gel Look Jel Görünüm Veren Oje Koruyucu Son Kat Tırnak Cilası

8. Flormar Gel Look Jel Görünüm Veren Oje Koruyucu Son Kat Tırnak Cilası
twitter.com

Burada.

Hepsiburada

9. Golden Rose Nail Care Line Quick Dry Oje Kurutucu

9. Golden Rose Nail Care Line Quick Dry Oje Kurutucu
twitter.com

Burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Biz de size birkaç ürün önermek istedik.

10. Biz de size birkaç ürün önermek istedik.

Tırnaklarınıza üç boyutlu bir parlaklık sağlayan, UV lambası kullanmadan jel oje efekti veren ürün burada.

Hepsiburada

11. Uzun süreli kalıcılık arıyorsanız 👇🏻

11. Uzun süreli kalıcılık arıyorsanız 👇🏻

10 güne kadar kalıcılık sağlayan hızlı kuruyan cila burada.

Hepsiburada

12. Ojeniz sürdükten bir hafta sonra bile parlasın istiyorsanız.

12. Ojeniz sürdükten bir hafta sonra bile parlasın istiyorsanız.

Ojenize sıradışı koruma sağladığını iddia eden ürün, içerisindeki bitki özleri ile tırnağınıza bakım yapmayı ihmal etmiyor.

Burada.

Hepsiburada

13. Inglot'un tırnak cilası da denemeye değer.

13. Inglot'un tırnak cilası da denemeye değer.

Manikürünüzün ömrünü uzatan, jel oje efekti veren cila burada.

Hepsiburada

14. Uygun fiyatlı bir alternatif..

14. Uygun fiyatlı bir alternatif..

Parlak bitişli yapısı ile ve uzun süreli kalıcılık sağlayan formülü ile favoriniz olacak. Üstelik sadece 29 TL.

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Yastık izine elveda!

15. Yastık izine elveda!

Burada bulabilirsiniz.

Hepsiburada
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?