EspressoLab’e Destek Olmak İsteyen AKP’li Vatandaşlar Kafenin Önünde Namaz Kıldı
EspressoLab’e Destek Olmak İsteyen AKP’li Vatandaşlar Kafenin Önünde Namaz Kıldı
Özgür Özel’in boykot listesinde EspressoLab’i açıklamasıyla birlikte marka 3 gündür gündemden düşmüyor. Kendileri ilk olarak neden boykot listesinde olduklarını sorguladıkları açıklamalarıyla, ardından AKP’li isimlerin ve vatandaşların reklamlarını yaparak destek olmalarıyla gündeme gelmişlerdi. Şimdiyse “Önce secde, sonra kahve” notuyla paylaşılan video etkileşimlerin odağı oldu. Vatandaşların EspressoLab önünde namaz kıldığı anlar kayda alınmıştı.
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İşte o anlar 👇
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Kafenin önünde bir araya gelen vatandaşları cep telefonlarıyla kaydettiler.
Tüm sosyal mecralarda EspressoLab’e dair paylaşımlar yapılıyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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