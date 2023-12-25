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Saç Aksesuarlarında Eskimeyen Trend: Saç Stilinize Zarif Bir Dokunuş Yapan Saç Fiyonkları

etiket Saç Aksesuarlarında Eskimeyen Trend: Saç Stilinize Zarif Bir Dokunuş Yapan Saç Fiyonkları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 16:28

İncili, tüy detaylı, taşlı... Saç stilinizi tamamlamanızı sağlarken şıklığı ile herkesin dikkatini çekecek, modası hiç geçmeyen saç fiyonklarını içeriğimizde listeledik. Saç stilinde değişiklik yapmak isteyenlerin kullanabileceği pratik kullanımlı birbirinden şık saç fiyonklarını içerikte bulabilirsiniz. 

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

Bu içerik marka işbirliği içeriyor.

Bu içerik 25.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Angelika Kadın Şifon Kurdale Kuyruklu Simit Toka

1. Angelika Kadın Şifon Kurdale Kuyruklu Simit Toka

Sadece 49,99 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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2. Angelika Büyük Kazayağı Ekose Desenli Fiyonk Kurdale Otomatik Toka

2. Angelika Büyük Kazayağı Ekose Desenli Fiyonk Kurdale Otomatik Toka

Kazayağı desenleri ile zamansız bir aksesuar. Birinci sınıf kaliteli kumaştan üretilen otomatik klipsli fiyonk toka sadece 74.99TL

Burada bulabilirsiniz.

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3. Elvinege Aksesuar Siyah Kuyruklu Fiyonk Toka

3. Elvinege Aksesuar Siyah Kuyruklu Fiyonk Toka

Saten kumaştan üretilen uzun kuyruklu siyah toka, otomatik klips ile kapanıyor. Her kombine ve yaşa uygun olan bu toka için buraya tıklayın.

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4. Tokalilya Kadın Kırmızı Saten Simit Fiyonk Büyük Boy Toka

4. Tokalilya Kadın Kırmızı Saten Simit Fiyonk Büyük Boy Toka

Büyük tokalardan hoşlananlar için özel seçim! Canlı kırmızı rengi ve saten kumaşı ile göz alıcı görünen toka burada.

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5. Melkady - Suni Deri Fiyonk Lüx Otomatik Toka

5. Melkady - Suni Deri Fiyonk Lüx Otomatik Toka

Acı kahve renkteki otomatik kapamalı bu toka, otomatik klipsi ile rahat kullanım sunuyor. Suni deri tokanın fiyatı sadece 69,90 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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6. Kalben Accessories - Kadın Saten Inci Detaylı Fiyonk Saç Tokası

6. Kalben Accessories - Kadın Saten Inci Detaylı Fiyonk Saç Tokası

İnci detayları ile aşırı zarif görünen bu fiyonk toka, 12 cm büyüklüğünde. Otomatik klips kapamalı tokanın fiyatı ise 99 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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7. Oloey Kumaş Inci Büyük Fiyonk Saç Tokası

7. Oloey Kumaş Inci Büyük Fiyonk Saç Tokası

Burada bulabilirsiniz.

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8. Limelia Sade Fiyonk Model Toka

8. Limelia Sade Fiyonk Model Toka

Tülden üretilmiş bu fiyonk toka, gelin saç aksesuarı olarak kullanmaya da uygun. Kırık beyaz renkteki fiyonk toka, 168 TL.

Burada.

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9. Hayalperest Boncuk Tüylü Taşlı Fiyonk Toka

9. Hayalperest Boncuk Tüylü Taşlı Fiyonk Toka

Tüy ve taş detayları ile dikkat çeken siyah tül toka, 222 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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10. Tedz Collection Mordino Yeşil Kırmızı Ekose Fiyonk Saç Tokası

10. Tedz Collection Mordino Yeşil Kırmızı Ekose Fiyonk Saç Tokası

Ekose tasarımlı saç aksesuarı 14 cm boyutunda. Stilinizi tamamlayacak olan fiyonk toka, 95 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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11. Limelia Siyah Parlak Taşlı Tüylü Fiyonk Saç Tokası

11. Limelia Siyah Parlak Taşlı Tüylü Fiyonk Saç Tokası

Taşlı ve deve kuşu tüylü bu toka, tamamen el yapımı. Parlak taşları ile dikkat çeken siyah toka 209 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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12. Tedz Collection Mordino Kül Kadife Fiyonk Saç Tokası

12. Tedz Collection Mordino Kül Kadife Fiyonk Saç Tokası

Kadife kumaştan üretilmiş tasarım fiyonk toka, sadece 95 TL. Burada bulabilirsiniz.

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13. Hayalperest Boncuk Antrasit Gri Taşlı Tasarım Fiyonk Saç Tokası

13. Hayalperest Boncuk Antrasit Gri Taşlı Tasarım Fiyonk Saç Tokası

Taşlı tasarımları kullanmayı sevenler için özel seçim! Full taşlı antrasit renk fiyonk tasarımlı saç tokası sadece 162 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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14. Teotake - Fiyonk Saç Tokası

14. Teotake - Fiyonk Saç Tokası

Saçta kolay kolay kayma yapmayan saç tokası, günlük kulanıma da uygun. Beyaz renkteki tokanın fiyatı 439 TL. 

Burada.

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15. Beautiful Youth - Hepburn Style Siyah Çift Taraflı Fiyonk Klipsi

15. Beautiful Youth - Hepburn Style Siyah Çift Taraflı Fiyonk Klipsi

Fiyonk detaylı klips toka, rahat kullanımı ile favoriniz olacak.

Fiyatı 433 TL.

Burada bulabilirsiniz.

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16. Bonus! Fiyonk tokalardan maksimum verimi almanız için saçlarınızı sabitlemeniz gerekebilir.

16. Bonus! Fiyonk tokalardan maksimum verimi almanız için saçlarınızı sabitlemeniz gerekebilir.

Doğal içeriklerden üretilen, en asi saçları bile dize getiren wax stick, esnek tutuşlu doku oluşturan formülü sayesinde saçlarınızı sertleştirmeden sabitliyor.

Burada bulabilirsiniz.

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17. Saç spreyi de saçları sabitlemenin pratik yollarından biri.

17. Saç spreyi de saçları sabitlemenin pratik yollarından biri.

Ultra güçlü tutuşa sahip saç spreyi, her mevsimde ve koşulda saçlarınızı sabitleyebilir. Hacimli görünüm sağlayan saç spreyi burada.

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18. Kabaran saçlar için de bir önerimiz var!

18. Kabaran saçlar için de bir önerimiz var!

John Frieda Frizz Ease Kalın ve Inatçı Saçlar Için Ekstra Güç Serum, saçları hem ısıya karşı koruyor, hem de yatıştırıyor. Nemlendiren ve parlak veren bu serum için tıklayın.

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