Saç Aksesuarlarında Eskimeyen Trend: Saç Stilinize Zarif Bir Dokunuş Yapan Saç Fiyonkları
Saç Aksesuarlarında Eskimeyen Trend: Saç Stilinize Zarif Bir Dokunuş Yapan Saç Fiyonkları
İncili, tüy detaylı, taşlı... Saç stilinizi tamamlamanızı sağlarken şıklığı ile herkesin dikkatini çekecek, modası hiç geçmeyen saç fiyonklarını içeriğimizde listeledik. Saç stilinde değişiklik yapmak isteyenlerin kullanabileceği pratik kullanımlı birbirinden şık saç fiyonklarını içerikte bulabilirsiniz.
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Bu içerik 25.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Angelika Kadın Şifon Kurdale Kuyruklu Simit Toka
2. Angelika Büyük Kazayağı Ekose Desenli Fiyonk Kurdale Otomatik Toka
3. Elvinege Aksesuar Siyah Kuyruklu Fiyonk Toka
4. Tokalilya Kadın Kırmızı Saten Simit Fiyonk Büyük Boy Toka
5. Melkady - Suni Deri Fiyonk Lüx Otomatik Toka
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6. Kalben Accessories - Kadın Saten Inci Detaylı Fiyonk Saç Tokası
7. Oloey Kumaş Inci Büyük Fiyonk Saç Tokası
8. Limelia Sade Fiyonk Model Toka
9. Hayalperest Boncuk Tüylü Taşlı Fiyonk Toka
10. Tedz Collection Mordino Yeşil Kırmızı Ekose Fiyonk Saç Tokası
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11. Limelia Siyah Parlak Taşlı Tüylü Fiyonk Saç Tokası
12. Tedz Collection Mordino Kül Kadife Fiyonk Saç Tokası
13. Hayalperest Boncuk Antrasit Gri Taşlı Tasarım Fiyonk Saç Tokası
14. Teotake - Fiyonk Saç Tokası
15. Beautiful Youth - Hepburn Style Siyah Çift Taraflı Fiyonk Klipsi
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16. Bonus! Fiyonk tokalardan maksimum verimi almanız için saçlarınızı sabitlemeniz gerekebilir.
17. Saç spreyi de saçları sabitlemenin pratik yollarından biri.
18. Kabaran saçlar için de bir önerimiz var!
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