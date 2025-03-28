Senin Ruhun Aslında Hangi Duyguyla Besleniyor?
Senin Ruhun Aslında Hangi Duyguyla Besleniyor?
Hepimizin içinde, bizi hayata bağlayan ve ruhumuzu besleyen baskın bir duygu var. Bazen farkında olmadan kararlarımızı şekillendiren, ilişkilerimizi yönlendiren ve bizi biz yapan o temel duyguyu bulmak çok önemli! Peki senin ruhun neyle besleniyor? Sevgi mi? Hırs mı? Özgürlük mü? Yoksa huzur mu?
Hadi başlayalım!
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1. Hayatta en büyük hedefin ne?
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2. En büyük korkun hangisi?
3. Bir tartışmada nasıl davranırsın?
4. Hangi söz seni en iyi tanımlar?
5. Hayatındaki en büyük motivasyon kaynağın ne?
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6. Birini gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın?
7. Çocukken nasıl biriydin?
8. Hayatın bir film olsa, hangi tür olurdu?
9. Hangisini tercih edersin?
10. Stresli hissettiğinde nasıl sakinleşirsin?
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Ruhun Sevgiyle Besleniyor!
Ruhun Hırsla Besleniyor!
Ruhun Özgürlükle Besleniyor!
Ruhun Huzurla Besleniyor!
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