Sen gerçekten eşsiz ve unutulmaz birisin! İçinde hiç kimsenin sahip olmadığı bir ışık var ve bu ışıkla girdiğin her ortamda fark yaratıyorsun. Sıradanlıktan tamamen uzaksın, hayatı kendi kurallarına göre yaşayan, sistemin dışına çıkmayı seven ve kalıplara sığmayan bir insansın. Düşüncelerin, tarzın ve tavrın o kadar kendine has ki, insanlar seni kolay kolay unutamazlar. Seninle bir kez vakit geçiren birisi, senin ne kadar farklı olduğunu anlar ve seni tanıdığı için şanslı hisseder. Ama bu durum bazen seni yalnız hissettirebilir. İnsanlar, senin gibi benzersiz bir karakteri anlamakta zorlanabilir ve bazıları senin duruşuna uyum sağlayamayabilir. Ancak bu asla kötü bir şey değil! Çünkü sen zaten herkes gibi olmak için yaratılmadın. Sen öncü, yaratıcı ve ilham verici bir insansın. Kimseye benzememek senin en büyük gücün ve seni sen yapan şey de tam olarak bu. Hayat yolculuğunda asla kendini değiştirmek zorunda hissetme. Kendin olmaya devam ettiğin sürece, doğru insanlar seni bulacak ve senin enerjinden ilham alacak. Sen sadece bir insan değil, bir ilham kaynağısın! Parlamaya devam et!