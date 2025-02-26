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Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Fettansın?

Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Fettansın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 10:27

Herkesin içinde bir parça fettanlık olabilir ama bazılarımız bu konuda gerçekten ustalaşmıştır! Peki ya sen? İnsanları etkileyip olayları kendi lehine çevirebilen bir fettan mısın, yoksa dürüstlüğü elden bırakmayan bir masum mu? Bu testte 'Yaparım' ya da 'Yapmam' diyerek cevaplarını ver ve içinde yatan gerçek karakteri keşfet! Bakalım senin fettanlık seviyen ne durumda?

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1. Hoşlandığın birini elde etmek için onu kıskandıracak hamleler yapar mısın?

2. Bir ortamda dikkat çekmek için bilerek biraz gizemli davranır mısın?

3. Birine olan ilgini belli etmek için onun hoşlandığı şeyleri yapıyormuş gibi gösterir misin?

4. İlişkilerde her zaman son sözü söyleyen taraf olmayı ister misin?

5. Birisi senden hoşlanıyorsa ama sen ondan hoşlanmıyorsan, ilgisini sürdürmek için ufak oyunlar oynar mısın?

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6. Sana yanlış yapan birine karşılık olarak onu biraz pişman ettirmek ister misin?

7. Bir rekabet ortamında, kazanmak için başkalarının zayıf yönlerini kullanır mısın?

8. Sosyal medyada biraz daha çekici ya da ilgi çekici görünmek için ekstra özen gösterir misin?

9. Başkalarının sırlarını bilmek hoşuna gider mi, özellikle de işine yarayacağını düşündüğünde?

10. Bir ortamda birilerinin ilgisini çekmek için farklı bir kişiliğe büründüğün olur mu?

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11. Bazen insanların sana olan ilgisini canlı tutmak için bilinçli olarak mesafeli davranır mısın?

12. Kendi çıkarların için küçük yalanlar söylediğin oldu mu?

13. Bir grupta en sevilen kişi olmak için stratejik davranır mısın?

14. Çekiciliğini ve etkileyiciliğini bilinçli olarak kullanır mısın?

Tam Bir Fettansın!

Sen stratejik zekanı ve cazibeni mükemmel bir şekilde kullanabilen birisin. İnsanları nasıl etkileyeceğini, ilgiyi nasıl çekeceğini ve olayları nasıl kendi lehine çevireceğini çok iyi biliyorsun. Bu, doğuştan gelen bir yetenek olabilir ya da zamanla geliştirdiğin bir beceri… Ama kesin olan bir şey var: sen asla oyunu rastgele oynamıyorsun! İlişkilerde her zaman bir adım önde olmayı seviyorsun. Gerek sosyal ilişkilerde, gerek aşk hayatında, gerekse iş ortamında her zaman planlı hareket ediyorsun. İnsanları yönlendirebiliyor, onları ilgini çekmek için uğraşmak zorunda bırakıyorsun. Bu, muazzam bir güç ama dikkatli kullanmalısın! Bazen fazla manipülatif olabilirsin ve bu da uzun vadede çevrendekileri senden uzaklaştırabilir. Fettanlık bir sanattır ama önemli olan, bunun dozunu iyi ayarlamaktır. Eğer içindeki cazibeyi daha dengeli ve samimi bir şekilde kullanırsan, insanlar hem sana hayran olacak hem de sana gerçekten güvenecektir!

Sen Masumiyetin Temsilcisisin!

Sen dürüstlüğü, samimiyeti ve doğallığı ön planda tutan birisin. İnsan ilişkilerinde asla oyun oynamıyor, insanları bilinçli olarak yönlendirmeye çalışmıyorsun. Kimseyi manipüle etmeye gerek duymadan var olmayı başarıyor, kendini olduğu gibi gösteriyorsun. Bazen insanlar seni biraz fazla iyi niyetli bulabilir ve bu yüzden bazıları seni kullanmaya çalışabilir. Ama senin en büyük gücün, insanların içtenliğini sezebilme yeteneğin. Kim gerçekten değerli, kim sadece çıkarcı? Sen bunu kolayca anlayabiliyorsun! Senin için ilişkilerde güven ve dürüstlük en önemli unsurlar. Fettanlık sana göre değil çünkü senin caziben doğal halinle zaten parlıyor. İnsanlar seni seviyor çünkü olduğun gibisin, bu yüzden de hep yanında kalıyorlar. Unutma, bazen fazla iyi niyetli olmak sana zarar verebilir. Sınırlarını çizmekten çekinme ve gerektiğinde 'hayır' demeyi öğren!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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Sen Masumiyetin Temsilcisisin! ... hayır ben normalim ... olması gerektiği gibi