Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Fettansın?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Sen Ne Kadar Fettansın?
Herkesin içinde bir parça fettanlık olabilir ama bazılarımız bu konuda gerçekten ustalaşmıştır! Peki ya sen? İnsanları etkileyip olayları kendi lehine çevirebilen bir fettan mısın, yoksa dürüstlüğü elden bırakmayan bir masum mu? Bu testte 'Yaparım' ya da 'Yapmam' diyerek cevaplarını ver ve içinde yatan gerçek karakteri keşfet! Bakalım senin fettanlık seviyen ne durumda?
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1. Hoşlandığın birini elde etmek için onu kıskandıracak hamleler yapar mısın?
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2. Bir ortamda dikkat çekmek için bilerek biraz gizemli davranır mısın?
3. Birine olan ilgini belli etmek için onun hoşlandığı şeyleri yapıyormuş gibi gösterir misin?
4. İlişkilerde her zaman son sözü söyleyen taraf olmayı ister misin?
5. Birisi senden hoşlanıyorsa ama sen ondan hoşlanmıyorsan, ilgisini sürdürmek için ufak oyunlar oynar mısın?
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6. Sana yanlış yapan birine karşılık olarak onu biraz pişman ettirmek ister misin?
7. Bir rekabet ortamında, kazanmak için başkalarının zayıf yönlerini kullanır mısın?
8. Sosyal medyada biraz daha çekici ya da ilgi çekici görünmek için ekstra özen gösterir misin?
9. Başkalarının sırlarını bilmek hoşuna gider mi, özellikle de işine yarayacağını düşündüğünde?
10. Bir ortamda birilerinin ilgisini çekmek için farklı bir kişiliğe büründüğün olur mu?
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11. Bazen insanların sana olan ilgisini canlı tutmak için bilinçli olarak mesafeli davranır mısın?
12. Kendi çıkarların için küçük yalanlar söylediğin oldu mu?
13. Bir grupta en sevilen kişi olmak için stratejik davranır mısın?
14. Çekiciliğini ve etkileyiciliğini bilinçli olarak kullanır mısın?
Tam Bir Fettansın!
Sen Masumiyetin Temsilcisisin!
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Sen Masumiyetin Temsilcisisin! ... hayır ben normalim ... olması gerektiği gibi