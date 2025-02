Sen kesinlikle her şeye şüpheyle yaklaşan, kimseye kolay kolay güvenemeyen birisin! İnsanların seni izlediğini, devletin ve büyük şirketlerin sürekli olarak senin hakkında bilgi topladığını, başına kötü bir şey gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor olabilirsin. Bu seviyedeki paranoya, hayatını zorlaştırıyor olabilir. Sürekli olarak dikkatli olmak, her şeyin altında bir komplo aramak, bazen insan ilişkilerini bile zorlaştırabilir. Evet, dünyada kötü şeyler oluyor ama her şey de bir tehdit unsuru değil. Belki de biraz rahatlamalı, dünyaya biraz daha güvenle bakmalısın. Sonuçta her insan seni takip etmiyor, her güvenlik kamerası seni izlemiyor ve her gülümseyen kişi bir plan yapmıyor! Biraz daha rahat olmayı deneyebilirsin, belki de düşündüğünden daha huzurlu hissedersin.