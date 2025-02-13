Paranoya Seviyeni Öğrenmeye Hazır mısın?
Paranoya Seviyeni Öğrenmeye Hazır mısın?
Bazı insanlar her şeye şüpheyle yaklaşır, bazıları ise hiçbir şeyi umursamaz. Peki, sen neredesin? Küçük detaylara fazla mı takılıyorsun, yoksa tamamen rahat biri misin? Paranoya seviyeni ölçmek için hazırladığımız bu testte, yaptığın davranışları seç ve paranoyaklık seviyeni öğren! Bakalım senin için “tedirginlik” hangi seviyede?
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Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
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Paranoyaklıkla Alakan Yok!
Biraz şüphecisin ama normal sınırlar içindesin!
Paranoya Seviyen Ciddiye Alınmalı!
Aşırı Paranoyaksın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Paranoyaklıkla Alakan Yok! Benim rahatlık seviyem😎
Paranoya Seviyen Ciddiye Alınmalı