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Bir Gece Masalı'nın Başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Tutuklanan Öğrencilere Destek

Bir Gece Masalı'nın Başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Tutuklanan Öğrencilere Destek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.03.2025 - 16:36 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 16:49

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine sayılı günler kala tutuklanan Ekrem İmamoğlu için başlayan protestolar sürerken, sokaklara dökülen gençlere yönelik gözaltılar ve tutuklamalar da devam ediyor. 

1800’den fazla kişi gözaltına alınırken, 260’tan fazlası tutuklandı. Gözaltına alınan ve tutuklananların çoğunun öğrenci olması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 

Sosyal medyada birçok ünlü isim “çocukları serbest bırakın” çağrısında bulunurken, son olarak Bir Gece Masalı’nın başrol oyuncuları Burak Deniz ve Suburcu Yazgı Coşkun da sessiz kalmadı. 

İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim süreci yaklaşırken siyasi arenada tansiyon yükselmişti.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim süreci yaklaşırken siyasi arenada tansiyon yükselmişti.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. 23 Mart’ta verilen tutuklama kararının ardından Türkiye’nin dört bir yanında eylemler başladı. 

Gençler sokaklara çıktı, üniversitelerde eylemler yapıldı, birçok ilde protestolar düzenlendi. Ancak bu eylemler sırasında bugüne kadar 1800’ü aşkın kişi gözaltına alındı. Bunlardan 260’ı da tutuklandı. Gözaltına alınanların çoğunun üniversite öğrencisi olması ise kamuoyunda daha da büyük bir tepkiye neden oldu.

Bu süreçte sosyal medyada yükselen “Çocukları Serbest Bırakın” etiketine ünlü isimler de dahil oldu.

Bu süreçte sosyal medyada yükselen “Çocukları Serbest Bırakın” etiketine ünlü isimler de dahil oldu.

Hadise, Hande Yener, Danla Bilic, Hande Erçel, Başak Dizer, Uraz Kaygılaroğlu, Aslı Enver, İrem Derici, Barış Arduç ve Gülben Ergen gibi isimler eylemlerde gözaltına alınan öğrencilere destek mesajları paylaşmaya başladı. Ünlü isimler gençlerin özgürlüklerinin kısıtlanmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu ülkenin umudu gençlerdir” mesajı verdi.

Öğrencilere bir destek de magazin dünyasının genç ve popüler oyuncularından geldi.

Öğrencilere bir destek de magazin dünyasının genç ve popüler oyuncularından geldi.

Bir Gece Masalı dizisi ile büyük beğeni toplayan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Her iki oyuncu da kısa ama net bir ifadeyle “Çocukları serbest bırakın” yazarak, tutuklanan öğrenciler için destek çağrısında bulundu.

Her iki oyuncu da kısa ama net bir ifadeyle “Çocukları serbest bırakın” yazarak, tutuklanan öğrenciler için destek çağrısında bulundu.

Özellikle genç kitleler arasında milyonlarca takipçisi bulunan bu iki isim paylaşımlarıyla binlerce etkileşim aldı.

Adalet çağrılarına sanat dünyasından gelen bu destekler protestolarda tutuklanan gençlerin sesi olmayı sürdürüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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