Bir Gece Masalı'nın Başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Tutuklanan Öğrencilere Destek

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. 23 Mart’ta verilen tutuklama kararının ardından Türkiye’nin dört bir yanında eylemler başladı.

Gençler sokaklara çıktı, üniversitelerde eylemler yapıldı, birçok ilde protestolar düzenlendi. Ancak bu eylemler sırasında bugüne kadar 1800’ü aşkın kişi gözaltına alındı. Bunlardan 260’ı da tutuklandı. Gözaltına alınanların çoğunun üniversite öğrencisi olması ise kamuoyunda daha da büyük bir tepkiye neden oldu.