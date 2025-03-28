Bir Gece Masalı'nın Başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Tutuklanan Öğrencilere Destek
Bir Gece Masalı'nın Başrolleri Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'dan Tutuklanan Öğrencilere Destek
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçimine sayılı günler kala tutuklanan Ekrem İmamoğlu için başlayan protestolar sürerken, sokaklara dökülen gençlere yönelik gözaltılar ve tutuklamalar da devam ediyor.
1800’den fazla kişi gözaltına alınırken, 260’tan fazlası tutuklandı. Gözaltına alınan ve tutuklananların çoğunun öğrenci olması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Sosyal medyada birçok ünlü isim “çocukları serbest bırakın” çağrısında bulunurken, son olarak Bir Gece Masalı’nın başrol oyuncuları Burak Deniz ve Suburcu Yazgı Coşkun da sessiz kalmadı.
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Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim süreci yaklaşırken siyasi arenada tansiyon yükselmişti.
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Bu süreçte sosyal medyada yükselen “Çocukları Serbest Bırakın” etiketine ünlü isimler de dahil oldu.
Öğrencilere bir destek de magazin dünyasının genç ve popüler oyuncularından geldi.
Her iki oyuncu da kısa ama net bir ifadeyle “Çocukları serbest bırakın” yazarak, tutuklanan öğrenciler için destek çağrısında bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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