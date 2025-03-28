Prof. Dr. Gaye Gencer, Ekol TV'de Gözyaşlarına Hakim Olamadı: "Umut Hep Var"

“Ülkece sıkıntılı dönemler yaşıyoruz, ancak umut hep var. Var olmaya devam ettiği müddetçe, bu ülke çok güzel şeyler yaşayacak. Yeter ki, iyi niyetli, dürüst ve beraberlik hissini kaybetmeden, verimli bir şekilde çalışmaya devam edelim.”