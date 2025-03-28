Prof. Dr. Gaye Gencer, Ekol TV'de Gözyaşlarına Hakim Olamadı: "Umut Hep Var"

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ülke genelinde devam ederken, özellikle öğrencilerin gözaltına alınması ve yüzlercesi hakkında verilen tutuklama kararına tepkiler büyüyor. Siyasetçiler, ünlü isimler ve sosyal medya kullanıcıları bu kararlara karşı tepkilerini dile getirirken, öğrenciler de arkadaşları için protestolarını sürdürüyor.
Bu yoğun gündem içinde Ekol TV’ye konuk olan Prof. Dr. Gaye Gencer, konuşması sırasında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.
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Gencer, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek şu sözleri sarf etti:
Prof. Dr. Gaye Gencer’in bu açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı buldu.
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