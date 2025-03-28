onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Prof. Dr. Gaye Gencer, Ekol TV'de Gözyaşlarına Hakim Olamadı: "Umut Hep Var"

Prof. Dr. Gaye Gencer, Ekol TV'de Gözyaşlarına Hakim Olamadı: "Umut Hep Var"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 16:15

İçerik Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ülke genelinde devam ederken, özellikle öğrencilerin gözaltına alınması ve yüzlercesi hakkında verilen tutuklama kararına tepkiler büyüyor. Siyasetçiler, ünlü isimler ve sosyal medya kullanıcıları bu kararlara karşı tepkilerini dile getirirken, öğrenciler de arkadaşları için protestolarını sürdürüyor.

Bu yoğun gündem içinde Ekol TV’ye konuk olan Prof. Dr. Gaye Gencer, konuşması sırasında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Gencer, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek şu sözleri sarf etti:

Gencer, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek şu sözleri sarf etti:

“Ülkece sıkıntılı dönemler yaşıyoruz, ancak umut hep var. Var olmaya devam ettiği müddetçe, bu ülke çok güzel şeyler yaşayacak. Yeter ki, iyi niyetli, dürüst ve beraberlik hissini kaybetmeden, verimli bir şekilde çalışmaya devam edelim.”

Prof. Dr. Gaye Gencer’in bu açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Prof. Dr. Gaye Gencer’in bu açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Pek çok kullanıcı, Gencer’in duygularına ortak olurken, zor zamanlarda umudun önemine vurgu yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın