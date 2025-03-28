Alaçatı Gişelerinde Görüntülenen Bir Grup, Eylemci Pikachu'ya Destek Vermek İçin Yolda!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar, tutuklama kararının ardından tüm yurtta devam ediyor. Eylemler sırasında ortaya çıkan Pikachu kostümlü bir kişi tüm dikkatleri üzerine çekmiş, sosyal medyayı birbirine katmıştı.
Antalya'da polisten kaçarken görüntülenen eylemci Pikachu'ya destek olmak için dostları yola çıktı!
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen eylemlere Pikachu kostümüyle katılan kişinin, polis müdahalesinden kaçtığı anlar kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.
Pikachu'ya destek vermek isteyen bir grup dostu, Alaçatı gişelerinde görüntülendi.
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