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Alaçatı Gişelerinde Görüntülenen Bir Grup, Eylemci Pikachu'ya Destek Vermek İçin Yolda!

Alaçatı Gişelerinde Görüntülenen Bir Grup, Eylemci Pikachu'ya Destek Vermek İçin Yolda!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 15:28 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 15:38

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolar, tutuklama kararının ardından tüm yurtta devam ediyor. Eylemler sırasında ortaya çıkan Pikachu kostümlü bir kişi tüm dikkatleri üzerine çekmiş, sosyal medyayı birbirine katmıştı.

Antalya'da polisten kaçarken görüntülenen eylemci Pikachu'ya destek olmak için dostları yola çıktı!

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen eylemlere Pikachu kostümüyle katılan kişinin, polis müdahalesinden kaçtığı anlar kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen eylemlere Pikachu kostümüyle katılan kişinin, polis müdahalesinden kaçtığı anlar kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.

X platformunda hızla trend olan bu görüntüler, yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da geniş bir kitleye ulaşarak globale açılmayı başarmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Pikachu'ya destek vermek isteyen bir grup dostu, Alaçatı gişelerinde görüntülendi.

Pikachu'ya destek vermek isteyen bir grup dostu, Alaçatı gişelerinde görüntülendi.

Video, sosyal medyada hızla yayılarak, kısa sürede gündem oldu. Eylemci Pikachu'nun bu yaratıcı ve cesur hareketi, protestolara farklı bir renk katarken, arkadaşları da onu yalnız bırakmadı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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