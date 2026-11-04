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Kahvenin Yanına En Çok Yakışan Tatlı ve Tuzlu Atıştırmalıklar

etiket Kahvenin Yanına En Çok Yakışan Tatlı ve Tuzlu Atıştırmalıklar

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
04.11.2026 - 17:20
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Kahve tek başına da güzel ama yanında eşlikçileriyle çok daha güzel oluyor. Kahveni daha keyifli hale getirecek tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar neler?

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Çikolatalı Kurabiye

Çikolatalı Kurabiye

Kahvenin yanında klasik bir lezzet arıyorsan çikolatalı kurabiye tam senlik. Bitter çikolata ile yapılan parça çikolatalı kurabiye kahveye çok yakışıyor. Dışı çıtır, içi yumuşak bir kurabiye kahve keyfini artırıyor.

Tuzlu Kraker

Tuzlu Kraker

Kahve yanına tatlı değil, tuzlu tercih edebilirsin. En klasik kahve yanı tuzlu atıştırmalık tuzlu krakerler. Kahvenin tadını bastırmadan atıştırmalık ihtiyacını karşılayabilecek tuzlu krakerler kahve yanı için ideal.

Brownie

Brownie

Brownie, daha yoğun tatlar sevenlere göre. Şekersiz ya da az şekerli kahvenin yanına brownie yakışıyor. Filtre kahve ile brownie çok yakışıyor mesela.

Peynirli Çubuk Kraker

Peynirli Çubuk Kraker

Kahve yanında tuzlu atıştırmalık tercih ediyorsan peynirli çubuk krakerler de bir seçenek. Peynirin aroması sade kahvelere çok yakışıyor. Kahve ve tuzlu kombinasyonu yapacağın zaman peynirli çubukları deneyebilirsin.

Bitter Çikolata

Bitter Çikolata

Bitter çikolata, tam kahve yanına uygun. Ağır tatlılar yerine ağza atmalık bir atıştırmalık istiyorsan bitter çikolata en iyisi. Yüksek kakao oranı olan bitter çikolatalar kahvenin yoğun aromasına yakışıyor.

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Tuzlu Badem

Tuzlu Badem

Kuruyemişler de kahve yanına yakışıyor. Özellikle tuzlu badem, kahve yanı için ideal. Tuzlu tadı kahvenin acımsı tadıyla güzel oluyor. Tuzlu badem kahvenin yanına yakışmasının yanında doyurucu da bir seçenek.

Cheesecake

Cheesecake

Cheesecake, kahve yanı için tatlı seçeneklerden. Mini bir cheesecake, kahvenin yoğun aromasına ferahlık katabilir. Dengeli bir seçenek için cheesecake tercih edebilirsin yani.

Poğaça

Poğaça

Daha aç olanlar için poğaça uygun bir seçenek. Kahveni içerken zeytinli ya da peynirli bir poğaça eşlikçi olabilir. Ara öğünde içtiğin kahve için poğaça güzel bir atıştırmalık seçeneği.

Tarçınlı Kurabiye

Tarçınlı Kurabiye

Kurabiye zaten kahve yanı için güzel bir atıştırmalık. Tarçınlı kurabiye sıcak ve aromatik yapısıyla kahveye çok yakışıyor. Kahvenin yanına o yüzden sıklıkla tercih edebiirsin.

Leblebi

Leblebi

Kahve yanında tuzlu bir atıştırmalık istiyorsan leblebi tüketebilirsin. Kavrulmuş leblebi hem çıtır hem de doyurucu bir alternatif. Yağlı ve ağır bir atıştırmalık yerine kahve yanına kavrulmuş leblebi iyi bir eşlikçi.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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