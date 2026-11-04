Kahvenin Yanına En Çok Yakışan Tatlı ve Tuzlu Atıştırmalıklar
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Kahve tek başına da güzel ama yanında eşlikçileriyle çok daha güzel oluyor. Kahveni daha keyifli hale getirecek tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar neler?
Çikolatalı Kurabiye
Tuzlu Kraker
Brownie
Peynirli Çubuk Kraker
Bitter Çikolata
Tuzlu Badem
Cheesecake
Poğaça
Tarçınlı Kurabiye
Leblebi
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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