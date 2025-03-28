İmamoğlu'na Destek Gösterilerine Katılan Öğrenci, Protestoya Katılma Sebeplerini Açıkladı

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından milyonlarca kişi sokağa döküldü. Protestolara katılanların büyük bir çoğunluğu ise üniversite öğrencileri oldu. Geçtiğimiz Salı günü (25 Mart) İstanbul’daki Maçka Parkı’nda buluşan binlerce öğrenci, kayyım atanan Şişli Belediyesi binasına doğru yürüdü.
Protestoya katılan üniversite öğrencileriyle Bir Gün Gazetesi röportaj gerçekleştirdi. Röportajın videosu YouTube kanalında yayınlanırken, özellikle bir öğrencinin sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Protestoya katılan gençler, özellikle gençlerin haklarının, özgürlüklerinin ve geleceklerinin tehdit altında olduğuna dikkat çekti.
Sosyal medyada gündem olan video, binlerce yorum ve beğeni aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın