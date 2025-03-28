İmamoğlu'na Destek Gösterilerine Katılan Öğrenci, Protestoya Katılma Sebeplerini Açıkladı

Protestoya katılan gençlerden biri, 'Bizim diplomalarımız da elimizden gitmesin diye buradayız. Diplomalarımızı kazanabilmek için yıllarca emek verdik. Ama diplomalı insanlar başımızdayken, diploması olanların bile geleceği tehdit altına alınıyor. Torpilsiz bir iş bulabilmek için mücadele ediyoruz. İleride emek verip kazandığım üniversite diplomam elimden alınmasın, torpilsiz iş bulabileyim, torpille bulduğum işten kazandığım paraya da ihtiyacım olmasın diye buradayım” diye konuştu.