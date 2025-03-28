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İmamoğlu'na Destek Gösterilerine Katılan Öğrenci, Protestoya Katılma Sebeplerini Açıkladı

İmamoğlu'na Destek Gösterilerine Katılan Öğrenci, Protestoya Katılma Sebeplerini Açıkladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 15:03

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İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından milyonlarca kişi sokağa döküldü. Protestolara katılanların büyük bir çoğunluğu ise üniversite öğrencileri oldu. Geçtiğimiz Salı günü (25 Mart)  İstanbul’daki Maçka Parkı’nda buluşan binlerce öğrenci, kayyım atanan Şişli Belediyesi binasına doğru yürüdü. 

Protestoya katılan üniversite öğrencileriyle Bir Gün Gazetesi röportaj gerçekleştirdi. Röportajın videosu YouTube kanalında yayınlanırken, özellikle bir öğrencinin sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Kaynak

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Protestoya katılan gençler, özellikle gençlerin haklarının, özgürlüklerinin ve geleceklerinin tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

Protestoya katılan gençler, özellikle gençlerin haklarının, özgürlüklerinin ve geleceklerinin tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

Protestoya katılan gençlerden biri, 'Bizim diplomalarımız da elimizden gitmesin diye buradayız. Diplomalarımızı kazanabilmek için yıllarca emek verdik. Ama diplomalı insanlar başımızdayken, diploması olanların bile geleceği tehdit altına alınıyor. Torpilsiz bir iş bulabilmek için mücadele ediyoruz. İleride emek verip kazandığım üniversite diplomam elimden alınmasın, torpilsiz iş bulabileyim, torpille bulduğum işten kazandığım paraya da ihtiyacım olmasın diye buradayım” diye konuştu.

Sosyal medyada gündem olan video, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sosyal medyada gündem olan video, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Protestoya katılan genç, konuşmasını 'Polislerimizin daha şefkatli yaklaşmasını umuyorum' diyerek bitirdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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