Emrah Safa Gürkan’dan “Gençlere Bir Mesajınız Var mı?” Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt

Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, Osmanlı ve Akdeniz tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınırken, zaman zaman siyasi gündeme dair yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gençlerin sokak protestoları ve boykot hareketleri gündeme oturmuşken, Gürkan'a gençlere bir mesajının olup olmadığı soruldu.
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Gürkan, gençlerin sokakta aktif bir şekilde tepki gösterdiği bir süreçte, onlara tavsiye vermek yerine onların sesine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak şu yanıtı verdi:
"Evde oturup ‘Gençler şöyle yapmalısınız’ dersen ‘Yürü git’ der adam. Mesaj vermeyin gençlere, gençlerden mesaj alın.”
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