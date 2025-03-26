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Emrah Safa Gürkan’dan “Gençlere Bir Mesajınız Var mı?” Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt

Emrah Safa Gürkan’dan “Gençlere Bir Mesajınız Var mı?” Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.03.2025 - 14:40

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Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, Osmanlı ve Akdeniz tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınırken, zaman zaman siyasi gündeme dair yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gençlerin sokak protestoları ve boykot hareketleri gündeme oturmuşken, Gürkan'a gençlere bir mesajının olup olmadığı soruldu.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Gürkan, gençlerin sokakta aktif bir şekilde tepki gösterdiği bir süreçte, onlara tavsiye vermek yerine onların sesine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak şu yanıtı verdi:

Gürkan, gençlerin sokakta aktif bir şekilde tepki gösterdiği bir süreçte, onlara tavsiye vermek yerine onların sesine kulak verilmesi gerektiğini vurgulayarak şu yanıtı verdi:

“Gençler orada, ben buradaysam onun bana mesajı var mı diye sormalı.' 

"Evde oturup ‘Gençler şöyle yapmalısınız’ dersen ‘Yürü git’ der adam. Mesaj vermeyin gençlere, gençlerden mesaj alın.”

"Evde oturup ‘Gençler şöyle yapmalısınız’ dersen ‘Yürü git’ der adam. Mesaj vermeyin gençlere, gençlerden mesaj alın.”

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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