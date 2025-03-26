Emrah Safa Gürkan’dan “Gençlere Bir Mesajınız Var mı?” Sorusuna Dikkat Çeken Yanıt

Tarihçi ve akademisyen Emrah Safa Gürkan, Osmanlı ve Akdeniz tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınırken, zaman zaman siyasi gündeme dair yorumlarıyla da dikkat çekiyor. Son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gençlerin sokak protestoları ve boykot hareketleri gündeme oturmuşken, Gürkan'a gençlere bir mesajının olup olmadığı soruldu.