Geçmişi Bir Türlü Geride Bırakamayan 3 Burç

Ay'ın yönettiği bir su burcu olan Yengeç, astrolojide burçların en nostaljik olanı olarak biliniyor. Etkisi küçük de olsa yaşadığı anılara duygusal olarak bağlanıyor. Eski fotoğraflar, mektuplar ve hatıralar onun için çok değerli.

Sorun, Yengeçlerin geçmişe olumsuz bir gözle bakmaya başladığında ortaya çıkıyor. Kırıldıkları bir anı akıllarına takıldığında içlerinde kin tutabiliyor ve affetmekte zorlanıyorlar.