Geçmişi Bir Türlü Geride Bırakamayan 3 Burç
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Bazı insanlar yaşadıklarını kolayca arkada bırakıp yoluna devam ediyor. Bazıları ise yıllar önceki bir anıyı, bir kırgınlığı ya da verdikleri bir kararı akıllarından çıkaramıyor. Astrolojide geleneksel burç özelliklerine bakıldığında, geçmişe takılı kalmaya en yatkın üç burç öne çıkıyor. Yorumlar eğlence amaçlı, bilimsel bir kişilik ölçümü değil.
Yengeç
Akrep
Başak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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