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Geçmişi Bir Türlü Geride Bırakamayan 3 Burç

Geçmişi Bir Türlü Geride Bırakamayan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 17:51
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Bazı insanlar yaşadıklarını kolayca arkada bırakıp yoluna devam ediyor. Bazıları ise yıllar önceki bir anıyı, bir kırgınlığı ya da verdikleri bir kararı akıllarından çıkaramıyor. Astrolojide geleneksel burç özelliklerine bakıldığında, geçmişe takılı kalmaya en yatkın üç burç öne çıkıyor. Yorumlar eğlence amaçlı, bilimsel bir kişilik ölçümü değil.

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Yengeç

Yengeç

Ay'ın yönettiği bir su burcu olan Yengeç, astrolojide burçların en nostaljik olanı olarak biliniyor. Etkisi küçük de olsa yaşadığı anılara duygusal olarak bağlanıyor. Eski fotoğraflar, mektuplar ve hatıralar onun için çok değerli.

Sorun, Yengeçlerin geçmişe olumsuz bir gözle bakmaya başladığında ortaya çıkıyor. Kırıldıkları bir anı akıllarına takıldığında içlerinde kin tutabiliyor ve affetmekte zorlanıyorlar.

Akrep

Akrep

Mars ve Plüton'la ilişkilendirilen bir su burcu olan Akrep, astrolojide hiçbir şeyi kolay kolay bırakmayan bir burç olarak tanınıyor. Duyguları yoğun yaşıyor ve yaşadıklarını derinlerde saklıyor.

Biri Akrebi kırdığında, o kırgınlık uzun süre kalbinde kalıyor. Akrepler yaşananları sindirmekte zorlanıyor. Başkalarını olduğu kadar kendilerini de affetmek onlar için kolay değil.

Başak

Başak

Merkür'ün yönettiği bir toprak burcu olan Başak, astrolojide analitik ve ayrıntılara düşkün bir burç olarak öne çıkıyor. Yaşadığı her şeyi inceleyip tartmadan rahat edemiyor.

Başaklar bu yüzden geçmişteki olayları zihinlerinde tekrar tekrar canlandırıyor. Kendi kararlarını sert bir şekilde yargıladıkları için yıllar önceki bir anıya takılıp 'Keşke başka türlü davransaydım' diye düşünebiliyorlar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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