article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Elmanın Üzerine Tarçın Yerine Bunu Ekleyin: Tadındaki Değişime Şaşıracaksınız

Elmanın Üzerine Tarçın Yerine Bunu Ekleyin: Tadındaki Değişime Şaşıracaksınız

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 17:45
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Elma denince akla genellikle tarçın ya da bal geliyor. Oysa dilimlerin üzerine serpilen çok az miktarda tuz da meyvenin tadını belirgin şekilde değiştirebiliyor. Tuzlu su ise kesilen elmanın kararmasını yavaşlatıyor.

Kaynak 1 | Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuz, elmadaki acılığı yumuşatıp meyvenin kendine özgü aromasını daha belirgin hâle getiriyor.

Tuz, elmadaki acılığı yumuşatıp meyvenin kendine özgü aromasını daha belirgin hâle getiriyor.

Elmayı peynir, fıstık ezmesi ya da tuzlu karamelle yemeyi sevenler bu etkiyi aslında çoktan fark etmiş oluyor. Etki, özellikle tam olgunlaşmamış elmalarda ve Granny Smith gibi ekşi yeşil türlerde daha belirgin.

Burada amaç elmayı tuzlu yapmak değil. Dilimlerin üzerine sıradan sofra tuzundan çok az serpmek yetiyor; tuzun tadı alınıyorsa fazla kaçmış demektir.

Tuz serpilen elma bekletilirse suyunu kaybedip unlu bir dokuya dönüşebiliyor.

Tuz serpilen elma bekletilirse suyunu kaybedip unlu bir dokuya dönüşebiliyor.

Bu yüzden tuzu yemeden hemen önce serpmek gerekiyor. Etkiyi görmek isteyenler Granny Smith ve Pink Lady gibi ekşi elmaları, Jazz ve Honeycrisp gibi daha tatlı olanlarla yan yana deneyebiliyor.

Her birinden tuzlu ve tuzsuz birer dilim tadıp arada su içmek farkı anlamayı kolaylaştırıyor. Ekşi elmalar çoğunlukla daha katmanlı ve tatlı, tatlı elmalar ise daha canlı bir tada bürünüyor.

Kesilen elmayı hafif tuzlu suda bekletmek, kararmayı uzun süre geciktiriyor.

Kesilen elmayı hafif tuzlu suda bekletmek, kararmayı uzun süre geciktiriyor.

Elma kesildiğinde hücre duvarları zarar görüyor ve polifenol oksidaz adlı bir enzim açığa çıkıyor. Bu enzim oksijenle temas edince meyvedeki polifenollerle tepkimeye giriyor ve elma kararıyor. Kararma geri döndürülemiyor ama yavaşlatılabiliyor; tuzdaki sodyum da enzimin çalışmasını baskılıyor.

Bunun için 1 su bardağı (yaklaşık 240 mililitre) soğuk suya yarım çay kaşığı tuz karıştırmak yetiyor. Dilimler bu suda 10 dakika bekletiliyor, ardından durulanıp buzdolabına kaldırılıyor. Aynı tepkime armut, avokado, muz ve patateste de görülüyor; armutlar için de tuzlu su işe yarıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın