Elmanın Üzerine Tarçın Yerine Bunu Ekleyin: Tadındaki Değişime Şaşıracaksınız

Elmayı peynir, fıstık ezmesi ya da tuzlu karamelle yemeyi sevenler bu etkiyi aslında çoktan fark etmiş oluyor. Etki, özellikle tam olgunlaşmamış elmalarda ve Granny Smith gibi ekşi yeşil türlerde daha belirgin.

Burada amaç elmayı tuzlu yapmak değil. Dilimlerin üzerine sıradan sofra tuzundan çok az serpmek yetiyor; tuzun tadı alınıyorsa fazla kaçmış demektir.