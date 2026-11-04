Elmanın Üzerine Tarçın Yerine Bunu Ekleyin: Tadındaki Değişime Şaşıracaksınız
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Tuz, elmadaki acılığı yumuşatıp meyvenin kendine özgü aromasını daha belirgin hâle getiriyor.
Tuz serpilen elma bekletilirse suyunu kaybedip unlu bir dokuya dönüşebiliyor.
Kesilen elmayı hafif tuzlu suda bekletmek, kararmayı uzun süre geciktiriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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