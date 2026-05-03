Kararan Elmaya Limon Sıkın: Sonuca İnanamayacaksınız!

Elmanın kararması, 'enzimatik esmerleşme' adı verilen doğal bir süreçtir. Elma dokusu hasar gördüğünde, hücre duvarları kırılır ve normalde ayrı bölmelerde bulunan maddeler birbirine karışır. Bu durumda polifenol oksidaz (PPO) enzimi, elmadaki fenolik bileşiklerle buluşur.

Cornell Üniversitesi gıda bilimi araştırmalarına göre, bu enzim havadaki oksijenle birleştiğinde melanin benzeri kahverengi pigmentler oluşturur. Bu reaksiyon sadece birkaç dakika içinde görünür hale gelir ve zamanla daha da koyulaşır.