Sakin Bir Mahalle mi, Cıvıl Cıvıl Bir Semt mi? Ankara’da Daire Tercihini Belirleyecek 6 Soru

Ankara’da ev bulmaya çalışıyorsan ve her haritaya baktığında başka bir semtin cazibesine kapılıyorsan yalnız değilsin. Bir gün “Çayyolu’nda hayat çok rahatmış” diyorsun, ertesi gün “Kızılay’dan uzak kalamam ya” diye fikir değiştiriyorsun. Tanıdık geldi mi?

Bu içerikte sana ezbere öneriler sunmuyoruz, tam tersi: kendine sorman gereken 6 soruyla seni gerçekten sana göre olan semtle buluşturuyoruz. Hem eğlenceli, hem de faydalı. Hadi, birlikte karar verelim. Senin mahallen sakin mi olmalı, yoksa enerjisi hiç düşmeyen bir semt mi?