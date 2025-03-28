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Sakin Bir Mahalle mi, Cıvıl Cıvıl Bir Semt mi? Ankara’da Daire Tercihini Belirleyecek 6 Soru

Sakin Bir Mahalle mi, Cıvıl Cıvıl Bir Semt mi? Ankara’da Daire Tercihini Belirleyecek 6 Soru

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Onedio Content - Onedio Editörü
28.03.2025 - 16:38

Ankara’da ev bulmaya çalışıyorsan ve her haritaya baktığında başka bir semtin cazibesine kapılıyorsan yalnız değilsin. Bir gün “Çayyolu’nda hayat çok rahatmış” diyorsun, ertesi gün “Kızılay’dan uzak kalamam ya” diye fikir değiştiriyorsun. Tanıdık geldi mi?

Bu içerikte sana ezbere öneriler sunmuyoruz, tam tersi: kendine sorman gereken 6 soruyla seni gerçekten sana göre olan semtle buluşturuyoruz. Hem eğlenceli, hem de faydalı. Hadi, birlikte karar verelim. Senin mahallen sakin mi olmalı, yoksa enerjisi hiç düşmeyen bir semt mi?

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1. Aradığın Gürültü mü Yoksa Sessizlik mi?

1. Aradığın Gürültü mü Yoksa Sessizlik mi?

Ankara satılık daire arayışındaysan, yanıtlaman gereken ilk soru bu. Sabahları kuş sesleriyle uyanmak, akşamları sessizlikte kahveni yudumlamak istiyorsan, merkezden biraz uzaklaşman gerekebilir. Etimesgut, İncek, Alacaatlı, Yaşamkent gibi bölgeler sana hem huzurlu hem de ferah bir yaşam alanı sunar. Kalabalıktan uzak ama hala Ankara’nın sunduğu imkânlara yakın olmanın keyfini yaşarsın.

Öte yandan “Ben şehirde olacağım, hayatın içinde kalmak istiyorum” diyorsan, Kızılay, Bahçelievler, Tunalı, Balgat gibi canlı semtler tam senlik. Sokakta her an bir etkinlik, bir kalabalık, bir hareket olduğunda kendini mutlu hissedeceksen, hiç düşünmeden bu bölgeleri değerlendirmelisin.

2. Metro mu Kullanırsın Araba mı?

2. Metro mu Kullanırsın Araba mı?

Toplu taşımadan çıkmam diyorsan, senin için metroya yakınlık büyük avantaj. Her sabah trafik stresi yaşamadan işine, okuluna kolayca gitmek istiyorsan, Dikimevi, Batıkent, Demetevler gibi bölgeleri mutlaka değerlendir. Bu semtler sadece ulaşım kolaylığıyla değil, aynı zamanda günlük hayatın temposuna kolayca ayak uydurabileceğin sosyal olanaklarla da öne çıkıyor.

Ama “Ben arabasız yapamam, kendi aracımla her yere gitmek istiyorum” diyorsan, o zaman gözün Bağlıca, İncek, Eryaman gibi geniş yolları ve otopark imkânlarıyla öne çıkan semtlerde olsun. Bu bölgeler özellikle yeni yerleşim alanları olduğundan planlı yapılaşma, ferah sokaklar ve rahat park imkânı konusunda seni yormayacak.

3. Müstakil Huzur mu, Komşulu Apartman mı?

3. Müstakil Huzur mu, Komşulu Apartman mı?

Eğer hayalin küçük bir bahçeye sahip olmak, evcil hayvanını rahatça gezdirmek ya da kendi halinde bir yaşam sürmekse, Ankara’da bunu bulmak imkânsız değil. Gölbaşı, İncek ve Çankaya’nın biraz daha kırsal kesimleri seni bu konuda mutlu edebilir. Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe, daha özgür bir yaşam için birebir.

Ama “Ben komşuluk istiyorum, apartmanda biriyle asansörde karşılaşıp günaydın demek güzel” diyorsan, Ayrancı, Bahçelievler, Cebeci gibi semtler bu sıcaklığı fazlasıyla sunuyor. Mahalle kültürü burada hâlâ yaşıyor ve alışverişinden kahve keyfine kadar her şeyi yürüyerek halletmek mümkün.

4. Yatırım Amaçlı mı, Oturum Amaçlı mı Daire Alıyorsun?

4. Yatırım Amaçlı mı, Oturum Amaçlı mı Daire Alıyorsun?

“Ben bu evi oturmak için değil, kazanç için alacağım” diyorsan, gelişmekte olan bölgelere yönelmek mantıklı. Keçiören, Mamak, Altındağ gibi yerlerde fiyatlar hâlâ ulaşılabilir seviyede. Üstelik şehir dönüşüm projeleriyle bu bölgeler değer kazanmaya devam ediyor.

Ama “Yeter ki içim ısınsın, ben bu dairede oturacağım” diyorsan, Çayyolu, Ümitköy, Yaşamkent gibi bölgeler seni mutlu eder. Bu semtler konforlu yaşam, planlı yapılaşma ve yüksek yaşam kalitesiyle öne çıkıyor. Kısacası, kendine huzurlu bir yuva kurmak istiyorsan doğru yerdesin!

5. Yeni mi, Eski mi?

5. Yeni mi, Eski mi?

Yepyeni, sıfır daire olsun, her şey el değmemiş olsun diyorsan, Bağlıca, İncek, Beytepe, Yaşamkent gibi Ankara’nın yeni gelişen bölgeleri tam sana göre. Bu bölgelerde modern site yaşamı, sosyal alanlar ve yüksek güvenlik ön planda. Ayrıca bina altyapısı da güncel olduğu için kafan rahat olur.

Ama “Eski yapı olsun ama lokasyon mükemmel olsun” diyorsan, Ayrancı, Kavaklıdere, Bahçelievler, Cebeci gibi semtler seni bekliyor. Bu bölgelerde tarihi doku hâlâ yaşıyor ve ulaşım olanakları açısından da elin çok güçlü.

Ankara’da satılık daire arayışında olan biriysen, önce kendine bu soruları sorman şart. Çünkü ev almak sadece dört duvar seçmek değil, aslında nasıl bir hayat istediğine karar vermek demek.

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6. Kafede Oturmak mı, Pazara Gitmek mi?

6. Kafede Oturmak mı, Pazara Gitmek mi?

Yeni açılan kahve dükkânlarını takip ediyor, hafta sonu kahvaltısını dışarıda yapmayı seviyorsan, seni hemen sosyal yaşamın merkezine alalım. Tunalı Hilmi, Bahçelievler 7. Cadde, Kızılay civarı gibi yerler tam bir kafe cenneti. Burada sabah yürüyüşü Starbucks’ta biter, öğleden sonra arkadaş buluşması 3. dalga kahvecide devam eder.

Ama “Benim için semt pazarı, yürüyüş parkuru, mahalle bakkalı önemli” diyorsan, Eryaman, Sincan, Etimesgut, Gölbaşı gibi mahalle havası olan yerler sana çok daha iyi gelir. Burada her şey daha sakin, daha yerli yerinde ve huzurlu.

Yukarıdaki sorulara verdiğin cevaplara göre hem bütçene hem de hayat tarzına uygun bir semti kolayca belirleyebilirsin. Emlakjet gibi ilan listeleme platformlarını kullanarak hayalindeki satılık daireyi kolayca bulabilirsin. Sonrası mı? Eline kahveni alıp balkon keyfine bakmak!

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