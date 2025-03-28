Alkol Promilimiz Sadece Üfleyerek Nasıl Anlaşılabiliyor?
Alkol Promilimiz Sadece Üfleyerek Nasıl Anlaşılabiliyor?
Gece biraz içtikten sonra direksiyon başına geçmek büyük bir risk. Hele bir de yolda polis çevirmesi varsa, işler ciddileşiyor. Çünkü sadece bir üflemeyle ne kadar alkol aldığınız kolayca ortaya çıkabiliyor. Alkolmetre denilen cihaz, promil seviyenizi saniyeler içinde ölçebiliyor. Peki ama bu cihazlar nefesimizden bunu nasıl anlayabiliyor? Gelin nasıl çalıştığına beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alkolmetre nasıl çalışıyor, içinde ne var?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki hangi seviyede ne kadar sarhoşuz?
Peki ev tipi alkolmetreler ne kadar güvenilir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın