Alkol Promilimiz Sadece Üfleyerek Nasıl Anlaşılabiliyor?

Alkolmetre yani resmi adıyla alkol solunum testi cihazı, aslında bilimsel olarak oldukça yaratıcı bir sistemle çalışıyor. İçerisinde potasyum dikromat gibi kimyasallar içeren iki ayrı sıvı odası ve bir ışığa duyarlı sensör (fotohücre) bulunuyor.

Siz nefesinizi cihazın ağızlığına üflediğinizde, alkol molekülleri cihazdaki kimyasallarla tepkimeye giriyor. Kırmızı-turuncu renkteki sıvı, alkolle birlikte yeşile dönüyor. Ne kadar çok alkol varsa, o kadar çok renk değişimi oluyor.

Renk farkı, sensör tarafından elektrik sinyaline çevriliyor ve bu da doğrudan sayısal bir BAC (Blood Alcohol Content) yani kan alkol seviyesi değerine dönüştürülüyor.