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Alkol Promilimiz Sadece Üfleyerek Nasıl Anlaşılabiliyor?

Alkol Promilimiz Sadece Üfleyerek Nasıl Anlaşılabiliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
28.03.2025 - 16:42

Gece biraz içtikten sonra direksiyon başına geçmek büyük bir risk. Hele bir de yolda polis çevirmesi varsa, işler ciddileşiyor. Çünkü sadece bir üflemeyle ne kadar alkol aldığınız kolayca ortaya çıkabiliyor. Alkolmetre denilen cihaz, promil seviyenizi saniyeler içinde ölçebiliyor. Peki ama bu cihazlar nefesimizden bunu nasıl anlayabiliyor? Gelin nasıl çalıştığına beraber bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Alkolmetre nasıl çalışıyor, içinde ne var?

Alkolmetre nasıl çalışıyor, içinde ne var?

Alkolmetre yani resmi adıyla alkol solunum testi cihazı, aslında bilimsel olarak oldukça yaratıcı bir sistemle çalışıyor. İçerisinde potasyum dikromat gibi kimyasallar içeren iki ayrı sıvı odası ve bir ışığa duyarlı sensör (fotohücre) bulunuyor.

Siz nefesinizi cihazın ağızlığına üflediğinizde, alkol molekülleri cihazdaki kimyasallarla tepkimeye giriyor. Kırmızı-turuncu renkteki sıvı, alkolle birlikte yeşile dönüyor. Ne kadar çok alkol varsa, o kadar çok renk değişimi oluyor.

Renk farkı, sensör tarafından elektrik sinyaline çevriliyor ve bu da doğrudan sayısal bir BAC (Blood Alcohol Content) yani kan alkol seviyesi değerine dönüştürülüyor.

Peki hangi seviyede ne kadar sarhoşuz?

Peki hangi seviyede ne kadar sarhoşuz?

BAC değeri, aslında vücudunuzdaki kanın belli bir hacmindeki alkol miktarını gösteriyor. Örneğin:

  • %0.02: Ufak bir gevşeme, hafif keyif ama dikkat bozulmaya başlamış olabilir.

  • %0.05: Fren refleksi düşer, direksiyon kontrolü zorlaşır.

  • %0.08: Bu noktada yasal sınırı aşıyorsunuz. Koordinasyon, karar verme ve odaklanma ciddi şekilde bozulur.

  • %0.10 ve üzeri: Reaksiyon süresi ciddi şekilde düşer, dil sürçer, şerit takibi artık hayal olur.

  • %0.15: Kusma, denge kaybı ve araç hakimiyetinin tamamen yitirilmesi söz konusu olabilir.

Kısacası promil yükseldikçe direksiyon başında olmak sadece yasa dışı değil, aynı zamanda ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir hata. O yüzden siz siz olun, alkol aldığınızda direksiyon başına geçmeyin.

Peki ev tipi alkolmetreler ne kadar güvenilir?

Peki ev tipi alkolmetreler ne kadar güvenilir?

Piyasada satılan birçok ev tipi alkolmetre cihazı, sizi yanlış yönlendirebilir. 2014’te yapılan bir çalışmaya göre bu cihazların bazıları %26’ya kadar hatalı sonuç verebiliyor! Hatalı sonuçlarla direksiyon başına geçmek ise ciddi tehlike demek.

Ancak 2017 tarihli başka bir araştırma, ev tipi cihazların ortalama %95 doğruluk payına sahip olduğunu söylüyor. Elbette doğru sonuç için dikkat edilmesi gereken bir püf noktası var: Testten önce en az 15 dakika geçmeli. Çünkü hemen içki sonrası yapılan testler hatalı çıkabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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