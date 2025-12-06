En Gizemli Ayrılıklar: O Gruplar Neden Dağıldı?

Liam ve Noel Gallagher’ın arasında yaşanan o ünlü kardeş kavgaları, Oasis’in dağılmasının en büyük sebebiydi. Ama aslında olaylar sadece bu kadar basit miydi? Gerçekten sadece kişisel anlaşmazlıklar mı, yoksa tamamen farklı bir şey mi? Bu ayrılığın ardındaki sır hala çözülememişken, Oasis’in parçaları hala dinleniyor. Düşünsenize, belki de müzik tarihinin en büyük kardeş çatışmasından bahsediyoruz.