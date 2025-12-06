onedio
En Gizemli Ayrılıklar: O Gruplar Neden Dağıldı?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
06.12.2025 - 15:01

Müzik dünyasında bazı gruplar vardır ki, ayrılıkları yıllarca konuşulur, hakkında onlarca spekülasyon yapılır, ama asıl sebepler asla tam olarak öğrenilemez. Kimileri büyük bir gürültüyle dağıldı, kimileri ise sessizce kayboldu. Peki, gerçekten ne oldu? İşte, hem Türkiye'den hem de dünyadan en gizemli ayrılıklar ve bunların ardında yatan sebepler:

İzel - Çelik - Ercan

90'lar Türkiye'sinin efsanevi grubu, ilk albümleriyle büyük başarı yakaladıktan sonra birden bire solo kariyerlere yöneldi. Kısa sürede dağılmalarının ardında, kişisel anlaşmazlıklar mı vardı, yoksa her biri kendi yolunda parlamak mı istiyordu? Bunu hala kimse tam olarak bilmiyor ama grubun dağılmasından sonra her biri kendi başına başarılı bir kariyer yaptı.

BirKaç İyi Adam

90’ların sonunda büyük bir çıkış yakalayan bu grup, bir gün aniden dağıldı. Faruk K.’nın solo kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmesi de, grubun dağılışının ardından gelen en büyük sır perdesi. Artık 'sanatsal farklılıklar' mı, yoksa sadece “benim de ışığım parlasın” mı derken? Hepimiz merak içinde kaldık!

Cankan

Uzun yıllar sahnede birlikte olan bu grubun 2009'da aniden ayrılmasının sebebi, yaratıcı farklılıklar mı, yoksa başka bir şey mi? Üyelerden birinin yeni bir grup kurması, kimilerine göre sadece bir başlangıçtı. Yaratıcı vizyon mu yoksa başka bir şey mi derken, Cankan'ın dağılma sebebi hala en çok konuşulanlardan

Düş Sokağı Sakinleri

Murat Çelik ve Murat Yılmazyıldırım ikilisinin kurduğu Düş Sokağı Sakinleri, mistik havasıyla tanınan bir gruptu. Ama bir gün bir şey oldu… Dağılmalarının ardındaki sebep, çok daha derindi. 'Farklarımız o kadar çok ki...' diyen bir şarkı, ayrılığın gerçekten büyük bir kişisel ve sanatsal uçurumun sonucu olduğunu gösterdi.

Oasis

Liam ve Noel Gallagher’ın arasında yaşanan o ünlü kardeş kavgaları, Oasis’in dağılmasının en büyük sebebiydi. Ama aslında olaylar sadece bu kadar basit miydi? Gerçekten sadece kişisel anlaşmazlıklar mı, yoksa tamamen farklı bir şey mi? Bu ayrılığın ardındaki sır hala çözülememişken, Oasis’in parçaları hala dinleniyor. Düşünsenize, belki de müzik tarihinin en büyük kardeş çatışmasından bahsediyoruz.

Pink Floyd

Müzik tarihinin en efsanevi gruplarından biri olan Pink Floyd, aslında çoğunlukla aralarındaki anlaşmazlıklarla ünlendi. Roger Waters ve diğer üyeler arasındaki gerginlik, özellikle Waters’ın grup içinde daha fazla söz sahibi olma isteği ile patlak verdi. En sonunda, grup dağıldı. Peki, hala aralarındaki o gerginliğin sebepleri tam olarak neydi?

One Direction

Hadi itiraf edelim, hepimizin bir dönem hayran olduğu One Direction, Zayn Malik’in ayrılığıyla dağılma yolunda büyük bir adım atmıştı. Ama Zayn’ın gitmesi sadece bir başlagıçtı. Diğer üyeler de solo projelere odaklanmak istedikçe grup, yavaşça yok oldu.

The Clash

Üyelerin yorulması ve 'babalarına dönüşmek istememeleri' (yani yaşlanıp rock'n'roll'un dinozorları olmak istememeleri), yoğun temponun ve sanatsal tatminsizliğin bir sonucu olarak gösterildi.

The Zombies

Grubun dağılmasının nedeni tamamen ekonomikti. Sahne masraflarını bile karşılayacak paraları kalmayan The Zombies, müzik dünyasında unutulmaz bir efsane olarak kayboldu. Ama, belki de onların geride bıraktığı miras, paranın hiçbir zaman her şey olmadığını gösteriyor.

