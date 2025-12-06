Kısmetse Olur Aşkın Gücü Programında Yarışmacılar Birbirine Girdi

Yıllar önce TV’de yayınlandığı zamanlarda en çok konuşulan ve takip edilen programlardan biri haline gelmişti. Sosyal medyadaki etkisi devam edinceyse dijitalde yeniden başlamasına karar verilmişti. Şimdilerde yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, kavga görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.