Kısmetse Olur Aşkın Gücü Programında Yarışmacılar Birbirine Girdi

Kısmetse Olur Aşkın Gücü Programında Yarışmacılar Birbirine Girdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2025 - 14:30

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yeni sezonuyla geçtiğimiz haftalarda izleyiciyle buluştu. Yarışmacıların kendilerini tanıttığı anlar sosyal medyada viral olmuştu. Bugün ise yarışmacılar arasında çıkan kavga konuşuluyor. Erkek yarışmacıların arasındaki tartışma şiddetlenince stüdyoda gergin anlar yaşandı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlardan kesitler 👇

Kısmetse Olur bir dönemlere damga vuran programlardandı.

Yıllar önce TV’de yayınlandığı zamanlarda en çok konuşulan ve takip edilen programlardan biri haline gelmişti. Sosyal medyadaki etkisi devam edinceyse dijitalde yeniden başlamasına karar verilmişti. Şimdilerde yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, kavga görüntüleriyle sosyal medyada gündem oldu.

