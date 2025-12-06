onedio
Ünlü Oyuncu Ege Kökenli Cast Direktörü İtirafıyla Gündem Oldu

Ünlü Oyuncu Ege Kökenli Cast Direktörü İtirafıyla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2025 - 12:47

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, YouTube hesabında yeni içerikler üretmeye başladı. “Anne Biz Egelerdeyiz!” adıyla başlattığı programında keyifli sohbetlere, dedikodulara ve sektör konularına yer veriyor. Programın ilk bölümünde bir cast direktörüyle yaşadığı olaydan bahsetmesi ise merak konusu oldu. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o detaylar 👇

Televizyon sektörüne dair itirafları zaman zaman oyuncuların röportajlarında duyabiliyoruz.

Bir yeni itiraf da Ege Kökenli’den gelmişti. İzleyiciler bahsi geçen cast direktörünün kim olduğunu merak etti.

Öte yandan Ege Kökenli’nin YouTube hesabında başlattığı yeni serisi ise ilgiyle karşılandı. İzlenmeler günden güne artıyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
